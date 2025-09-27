Nawet 3500 złotych na konto! Nowe wsparcie dla milionów Polaków. Sprawdź, czy możesz dostać
Rachunki za ogrzewanie rosną jak szalone, ale rząd szykuje ratunek dla najbardziej potrzebujących. Bon ciepłowniczy to nawet 3500 złotych wsparcia rocznie dla gospodarstw domowych zmagających się z wysokimi kosztami ciepła. Ustawa już przeszła przez parlament – sprawdź, czy kwalifikujesz się do pomocy i kiedy złożyć wniosek.
Koniec z tarczą energetyczną – czas na adresową pomoc
1 lipca 2025 roku skończył się mechanizm maksymalnej ceny ciepła, który przez lata chronił Polaków przed skokowymi podwyżkami. W niektórych miejscowościach ceny wzrosły nawet o 90%, a za gigadżul ciepła płacimy już ponad 230 złotych. To oznacza rachunki wyższe o kilkaset złotych miesięcznie.
W odpowiedzi na tę sytuację rząd wprowadza bon ciepłowniczy – nową formę adresowego wsparcia, która ma trafić bezpośrednio do 400 tysięcy najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych. W przeciwieństwie do poprzednich tarcz, które obejmowały wszystkich, bon będzie przyznawany tylko tym, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy.
Kto dostanie pieniądze? Sprawdź progi dochodowe
Bon ciepłowniczy nie jest świadczeniem powszechnym. To wsparcie skierowane wyłącznie do gospodarstw o niższych dochodach, które korzystają z ciepła systemowego. Aby otrzymać pomoc, musisz spełnić trzy podstawowe warunki:
Warunek dochodowy:
- Osoby samotne: dochód do 3272,69 zł netto miesięcznie
- Gospodarstwa wieloosobowe: dochód do 2454,52 zł netto na osobę
Warunek techniczny:
- Korzystanie z ciepła systemowego (ogrzewanie z zewnętrznej sieci ciepłowniczej)
- Cena ciepła powyżej 170 zł za gigadżul netto
Zasada „złotówka za złotówkę”: Jeśli nieznacznie przekroczysz próg dochodowy, bon nie przepada całkowicie. Wsparcie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Oznacza to, że nawet przy dochodach nieco wyższych od limitu, wciąż możesz otrzymać częściową pomoc.
Ile można dostać? Kwoty zależą od cen ciepła
Wysokość bonu jest ściśle powiązana z rzeczywistymi cenami ciepła w danej miejscowości. Im droższe ogrzewanie, tym wyższe wsparcie:
Za drugą połowę 2025 roku:
- 500 zł – przy kosztach ciepła 170-200 zł/GJ
- 1000 zł – przy kosztach ciepła 200-230 zł/GJ
- 1750 zł – przy kosztach ciepła powyżej 230 zł/GJ
Za cały 2026 rok:
- 1000 zł – przy kosztach ciepła 170-200 zł/GJ
- 2000 zł – przy kosztach ciepła 200-230 zł/GJ
- 3500 zł – przy kosztach ciepła powyżej 230 zł/GJ
Jeśli wyliczona wartość bonu byłaby niższa niż 20 złotych, świadczenie nie przysługuje.
Kiedy i gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o bon ciepłowniczy składa się w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zamieszkania – u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Możliwa jest też złożenie dokumentów przez internet na platformie ePUAP, jeśli gmina udostępnia taką możliwość.
Terminy składania wniosków są sztywne:
- Za drugą połowę 2025 roku: od 3 listopada do 15 grudnia 2025 roku
- Za cały 2026 rok: od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku
Uwaga! Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpoznania. Nie ma możliwości przedłużenia terminu, więc nie zwlekaj z przygotowaniem dokumentów.
Jakie dokumenty potrzebne do wniosku?
Do wniosku o bon ciepłowniczy musisz dołączyć komplet dokumentów potwierdzających twoją sytuację:
Dokumenty dotyczące dochodów:
- Oświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego
- Zeznania podatkowe PIT lub zaświadczenia z urzędu skarbowego
- Dla rolników: specjalne zaświadczenia z KRUS (przewidziany jest uproszczony kalkulator dochodu)
Dokumenty dotyczące źródła ciepła:
- Faktury potwierdzające cenę ciepła powyżej 170 zł/GJ
- Umowy z dostawcą ciepła systemowego
- Zaświadczenie od przedsiębiorstwa ciepłowniczego
Dane osobowe i techniczne:
- Wypełniony formularz wniosku
- Numer rachunku bankowego do wypłaty
- Dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli mieszkasz w bloku lub domu podłączonym do sieci ciepłowniczej i twoje dochody mieszczą się w limitach, możesz liczyć na realną pomoc. W skrajnych przypadkach to nawet 3500 złotych rocznie – kwota, która może znacząco odciążyć budżet domowy.
Przykład praktyczny: Emerytka z emeryturą 3000 złotych netto mieszkająca w bloku, gdzie ciepło kosztuje 240 zł/GJ, może otrzymać 1750 złotych za drugą połowę 2025 roku i 3500 złotych za cały 2026 rok. Łącznie to 5250 złotych wsparcia.
Rodzina 4-osobowa z dochodem 9000 złotych netto (2250 zł na osobę) korzystająca z tego samego ciepła może liczyć na identyczne kwoty.
Dlaczego nie wszyscy dostaną pomoc?
Bon ciepłowniczy ma jeden poważny mankament – obejmuje wyłącznie gospodarstwa korzystające z ciepła systemowego. To oznacza wykluczenie mieszkańców budynków z własnymi kotłowniami, nawet jeśli ponoszą wyższe koszty ogrzewania.
Jak wskazuje prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Jerzy Jankowski, „produkcja ciepła w kotłowniach lokalnych jest niejednokrotnie droższa niż produkcja ciepła systemowego ze względu na mniejszą liczbę odbiorców, a przez to wyższe jednostkowe koszty stałe”.
To paradoks – osoby płacące najwięcej za ogrzewanie mogą nie otrzymać żadnego wsparcia, podczas gdy mieszkańcy bloków z ciepłem systemowym dostaną dopłaty.
Jak długo będzie działał program?
Bon ciepłowniczy to program dwuletni, obejmujący drugą połowę 2025 roku i cały 2026 rok. Łączny koszt dla budżetu państwa wynosi około 900 milionów złotych. Wypłatą świadczeń zajmą się gminy, które otrzymają dodatkowe środki na pokrycie kosztów administracyjnych.
Ministerstwo Energii zapewnia, że pieniędzy na program „na pewno wystarczy” i nie będzie konieczności ograniczania wypłat z powodu braku środków.
Kiedy pierwsze pieniądze na koncie?
Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw przepisy wejdą w życie następnego dnia. Pierwsze wnioski będzie można składać od 3 listopada 2025 roku.
Wnioski są rozpatrywane w terminie do 90 dni od prawidłowego złożenia. Oznacza to, że pierwsze wypłaty mogą nastąpić już na początku 2026 roku. Pieniądze trafią bezpośrednio na konto bankowe lub mogą zostać przekazane jako dopłata do rachunku za ciepło.
Czy bon podlega opodatkowaniu?
Bon ciepłowniczy jest wolny od podatku dochodowego i składek ZUS. To oznacza, że otrzymana kwota w całości zostanie w twoim budżecie domowym.
Przygotuj się już teraz
Choć wnioski będzie można składać dopiero od listopada, warto już teraz przygotować niezbędne dokumenty. Szczególnie ważne jest:
- Sprawdzenie swojego dochodu za 2024 rok (dla wniosków za 2025) i za 2025 rok (dla wniosków za 2026)
- Uzyskanie zaświadczeń od dostawcy ciepła o obowiązujących cenach
- Przygotowanie dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania
Pamiętaj, że terminy są nieprzekraczalne, a poprawne przygotowanie dokumentów przyspieszy weryfikację i wypłatę środków. W razie wątpliwości skontaktuj się z urzędem swojej gminy – urzędnicy będą przeszkoleni w zakresie obsługi programu.
Bon ciepłowniczy to realna szansa na odciążenie budżetu domowego w trudnym okresie wysokich cen energii. Nie przegap możliwości uzyskania nawet kilku tysięcy złotych wsparcia!
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.