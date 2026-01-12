Nawet 3757,82 zł miesięcznie na dziecko? Rząd analizuje nowy wariant wsparcia
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może przejść istotną zmianę. Rząd analizuje rozwiązanie, które pozwoliłoby obojgu rodzicom pobierać to wsparcie, co w praktyce oznaczałoby nawet 3757,82 zł miesięcznie w jednym gospodarstwie domowym.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane jako „Mama 4 plus”, może przejść istotną zmianę. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa modyfikację przepisów, która umożliwiłaby pobieranie świadczenia przez oboje rodziców. W praktyce oznaczałoby to nawet 3757,82 zł miesięcznie w jednym gospodarstwie domowym. To propozycja, która już teraz budzi duże zainteresowanie.
Co się zmienia w rządowych planach
Obecnie świadczenie może otrzymywać tylko jeden rodzic – w zdecydowanej większości przypadków matka. Nowy analizowany wariant zakłada zrównanie praw matki i ojca. Jeśli oboje spełnialiby warunki ustawowe, każde z nich mogłoby otrzymywać świadczenie osobno. Suma wypłat byłaby więc dwukrotnością obecnej kwoty.
Na tym etapie nie zapadły jeszcze decyzje legislacyjne. Resort prowadzi analizy i ocenia skutki finansowe oraz społeczne ewentualnych zmian.
Fakty i tło sprawy
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające funkcjonuje w polskim systemie od 2019 roku. Jego celem jest zapewnienie minimalnego zabezpieczenia finansowego osobom, które z powodu wychowywania co najmniej czworga dzieci nie wypracowały prawa do emerytury lub mają ją niższą od najniższej krajowej.
Świadczenie przysługuje kobietom po ukończeniu 60 lat, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały minimum czworo dzieci. Mężczyźni mogą się o nie ubiegać po ukończeniu 65 lat, ale wyłącznie w sytuacjach szczególnych, takich jak śmierć matki dzieci, jej porzucenie rodziny lub długotrwałe zaprzestanie opieki.
Wysokość świadczenia jest równa najniższej emeryturze i podlega corocznej waloryzacji. Obecnie wynosi 1878,91 zł brutto. Przepisy jasno wskazują, że w jednym gospodarstwie domowym pieniądze może otrzymywać tylko jeden rodzic.
3757,82 zł miesięcznie – co oznaczałaby zmiana
Planowana reforma oznaczałaby odejście od zasady jednego świadczenia na rodzinę. W sytuacji, gdy zarówno matka, jak i ojciec spełnialiby kryteria, każde z nich mogłoby otrzymywać pełną kwotę. Łączne wsparcie sięgnęłoby wtedy 3757,82 zł miesięcznie.
Dla wielu rodzin wielodzietnych byłaby to znacząca poprawa sytuacji finansowej na etapie życia, w którym aktywność zawodowa jest już ograniczona lub niemożliwa. Jednocześnie propozycja oznaczałaby istotne zwiększenie wydatków z budżetu państwa.
Jak wygląda procedura ubiegania się o świadczenie
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie jest przyznawane automatycznie. Wniosek należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do dokumentów trzeba dołączyć m.in. numery PESEL dzieci, oświadczenia dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej oraz dokumenty potwierdzające wychowanie dzieci.
W szczególnych przypadkach wymagane są dodatkowe załączniki, na przykład zagraniczne akty urodzenia lub orzeczenia sądu w przypadku opieki zastępczej. ZUS ma prawo zażądać także innych dokumentów, jeśli uzna je za istotne dla sprawy.
Co dalej z propozycją rządu
Na razie mówimy o analizach i koncepcjach, a nie gotowym projekcie ustawy. Ministerstwo nie podało harmonogramu prac ani potencjalnej daty wejścia zmian w życie. Jeśli jednak propozycja zyska akceptację, może oznaczać jedną z największych zmian w systemie wsparcia rodzin wielodzietnych od lat.
Dla wielu osób kluczowe będzie to, czy nowe przepisy rzeczywiście zrównają prawa obojga rodziców i czy państwo zdecyduje się na tak znaczące zwiększenie świadczeń. W najbliższych miesiącach temat może stać się jednym z ważniejszych punktów debaty społecznej.
