Nawet 400 zł dopłaty do czynszu co miesiąc. Sprawdź, jak odebrać bezzwrotne pieniądze z gminy
Rosnące koszty utrzymania nieruchomości spędzają sen z powiek wielu Polakom, ale rok 2026 przynosi realną szansę na odciążenie domowego budżetu. Gminy w całym kraju oferują bezzwrotny dodatek mieszkaniowy, który może zasilić Twoje konto kwotą sięgającą 400 zł miesięcznie. Choć świadczenie to funkcjonuje od lat, tysiące uprawnionych osób wciąż omijają urzędy, nie wiedząc, że spełniają kryteria. To nie jest pożyczka – to realne dofinansowanie, które ma pomóc Ci w terminowym opłacaniu czynszu i mediów, o ile zmieścisz się w ustawowych limitach dochodowych i metrażowych.
Dodatek mieszkaniowy to forma wsparcia finansowego przyznawana na okres 6 miesięcy, z możliwością wielokrotnego przedłużania, jeśli Twoja sytuacja materialna nie ulegnie poprawie. Pieniądze są wypłacane bezpośrednio zarządcy budynku lub właścicielowi lokalu, co w praktyce oznacza, że Twój miesięczny rachunek za mieszkanie po prostu maleje. Co istotne, o pomoc mogą starać się nie tylko najemcy lokali komunalnych, ale również właściciele mieszkań własnościowych, domów jednorodzinnych, a nawet osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego, o ile oczekują na mieszkanie socjalne z orzeczeniem sądu.
Co to oznacza dla Ciebie? Trzy żelazne warunki sukcesu
Aby otrzymać dopłatę, Twoje gospodarstwo domowe musi przejść pozytywną weryfikację w trzech kluczowych obszarach. System jest precyzyjny i nie zostawia miejsca na uznaniowość urzędnika.
- Tytuł prawny: Musisz posiadać umowę najmu, akt własności lub spółdzielcze prawo do lokalu.
- Dochód netto: Średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy nie może przekroczyć określonych progów. W 2026 roku wynoszą one odpowiednio: 3272,69 zł dla singli oraz 2454,52 zł na osobę w rodzinach wieloosobowych.
- Zasada „złotówka za złotówkę”: Jeśli zarabiasz nieco więcej niż wynosi limit, nadal masz szansę na pomoc. Twoje świadczenie zostanie po prostu pomniejszone o kwotę, o którą przekroczyłeś próg.
Limit metrażu – Twoje mieszkanie nie może być za duże
Gmina nie dopłaci do luksusów. Istnieje tzw. powierzchnia normatywna, która określa, jaki metraż jest uznawany za odpowiedni dla danej liczby osób. Prawo dopuszcza jednak pewne odchylenia – powierzchnia użytkowa może być większa od normatywnej o maksymalnie 30% (lub 50%, jeśli udział pokoi i kuchni w całości jest mniejszy niż 60%).
|Liczba osób
|Powierzchnia normatywna
|Max metraż (+30%)
|1 osoba
|35 m²
|45,5 m²
|2 osoby
|40 m²
|52,0 m²
|3 osoby
|45 m²
|58,5 m²
|4 osoby
|55 m²
|71,5 m²
Ważne: Jeśli w Twoim domu mieszka osoba z niepełnosprawnością poruszająca się na wózku lub wymagająca osobnego pokoju, limit metrażu zwiększa się automatycznie o dodatkowe 15 m².
Jak wylicza się wysokość dodatku?
Urzędnicy stosują skomplikowany wzór, który bierze pod uwagę Twoje realne wydatki na mieszkanie (czynsz, woda, śmieci, ogrzewanie) oraz dochód. Od wydatków odejmuje się określony procent dochodów gospodarstwa (np. 15% dla singla, 12% dla mniejszych rodzin). Wynik to kwota Twojego dodatku. W 2026 roku przeciętne wypłaty wahają się od 250 do 400 zł miesięcznie.
Jeśli w Twoim mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania lub ciepłej wody z sieci, możesz dodatkowo ubiegać się o tzw. ryczałt na zakup opału, który zostanie doliczony do Twojego świadczenia.
Gdzie złożyć wniosek? Procedura jest prosta
Nie odkładaj formalności na później. Decyzja o przyznaniu pieniędzy zapada w ciągu 30 dni od złożenia kompletu dokumentów. Możesz to zrobić na kilka sposobów:
- Osobiście: W urzędzie gminy, urzędzie miasta lub ośrodku pomocy społecznej (MOPS/GOPS).
- Przez internet: Wiele gmin umożliwia złożenie wniosku przez platformę ePUAP.
- Pocztą: Wysyłając dokumenty listem poleconym.
Pamiętaj, że do wniosku musisz dołączyć deklarację o dochodach wszystkich domowników z ostatnich 3 miesięcy oraz dokument potwierdzający wysokość opłat za mieszkanie (wypełniony przez zarządcę budynku lub właściciela).
