Nawet 400 zł ekstra dla emerytów. Fiskus zwróci potrącone pieniądze, ale nie wszystkim
Miliony seniorów dostały w tym roku 13. i 14. emeryturę. Teraz część z nich może liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki – zwrot podatku potrąconego od tych świadczeń. Sprawdź, czy ty też możesz odzyskać swoje pieniądze. Za kilka miesięcy część emerytów znajdzie na swoim koncie niespodziewane pieniądze. To zwrot podatku, który fiskus potrącił od 13. i 14. emerytury w 2025 roku. Nie wszyscy jednak dostaną te środki – wysokość zwrotu zależy od miesięcznego świadczenia.
W 2025 roku ZUS wypłacił już trzynastą emeryturę w kwietniu, a czternastka trafia na konta we wrześniu. Obie wynoszą 1780,96 zł brutto – tyle, co minimalna emerytura po marcowej waloryzacji. Problem w tym, że od każdego z tych świadczeń fiskus automatycznie pobrał zaliczkę na podatek dochodowy.
Kto odzyska swoje pieniądze?
Jak informuje portal Biznesinfo.pl, na zwrot podatku mogą liczyć wyłącznie emeryci, których miesięczne świadczenie podstawowe nie przekracza 2500 zł brutto. To wynika z kwoty wolnej od podatku, która w Polsce wynosi 30 tysięcy złotych rocznie.
Maksymalny zwrot to około 400 złotych i otrzymają go osoby, których emerytura oscyluje wokół 2400 zł brutto miesięcznie. Seniorzy pobierający minimalną emeryturę (1780,96 zł brutto) mogą liczyć na zwrot około 250 złotych.
Konkretne kwoty zwrotu wyglądają następująco:
- Emerytura 2400 zł brutto: zwrot około 400 zł
- Emerytura 2000 zł brutto: zwrot około 308 zł
- Emerytura 1500 zł brutto: zwrot około 188 zł
- Emerytura 1200 zł brutto: zwrot około 116 zł
- Emerytura 1000 zł brutto: zwrot około 68 zł
Kiedy pieniądze trafią na konta?
Według portalu Mała Księgowość, aby odzyskać potrącone pieniądze, trzeba rozliczyć się z urzędem skarbowym do końca kwietnia 2026 roku. To oznacza, że pierwsze zwroty pojawią się dopiero za kilka miesięcy – po rozpoczęciu kampanii rozliczeniowej PIT za 2025 rok.
Czas oczekiwania na zwrot zależy od sposobu złożenia deklaracji. W przypadku rozliczenia elektronicznego przez system „Twój e-PIT” pieniądze wpłyną na konto w ciągu 45 dni. Osoby składające papierową deklarację będą musiały czekać nawet 3 miesiące.
Jak podaje portal RMF FM, urzędy skarbowe rozpoczną wypłaty zwrotów dopiero po 15 lutego 2026 roku – wtedy zostanie uruchomiony system „Twój e-PIT” z wstępnie wypełnionymi deklaracjami.
Można uniknąć potrąceń w przyszłości
Portal Infor.pl informuje, że ZUS wysłał już do ponad 460 tysięcy emerytów i rencistów specjalny formularz EPD-21. Jego złożenie sprawi, że od przyszłorocznych 13. i 14. emerytury nie będą potrącane zaliczki podatkowe.
To rozwiązanie opłaca się jednak tylko osobom z bardzo niskimi świadczeniami, które nie mają innych dochodów. Jak ostrzega rzecznik ZUS Małgorzata Korba, złożenie tego wniosku może być niebezpieczne dla osób, których łączne roczne dochody przekraczają 30 tysięcy złotych.
Jeśli senior ma dodatkowe źródła dochodu – drugą emeryturę, rentę lub wynagrodzenie za pracę – i przekroczy kwotę wolną od podatku, będzie musiał dopłacić przy rozliczeniu rocznym. Czasami może to być spora kwota.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli twoja miesięczna emerytura nie przekracza 2500 zł brutto, masz szansę na odzyskanie części potrąconego podatku. Nie musisz nic robić już teraz – zwrot nastąpi automatycznie po rozliczeniu PIT za 2025 rok.
Pamiętaj jednak, że każdy rok waloryzacji emerytury zwiększa prawdopodobieństwo przekroczenia progu uprawniającego do zwrotu. Jak tłumaczył w lutym wiceminister finansów Jarosław Neneman, rządowa obietnica zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych została odłożona ze względu na sytuację budżetu państwa.
Oznacza to, że coraz więcej emerytów będzie wykluczanych ze zwrotów podatkowych. Ci, którzy w tym roku jeszcze kwalifikują się do zwrotu, za rok lub dwa mogą już nie mieć takiej możliwości.
Warto rozważyć skorzystanie z dodatkowych ulg podatkowych, które mogą zwiększyć zwrot. Seniorzy mogą odliczyć wydatki na leki, rehabilitację, czy skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. To może podnieść kwotę zwrotu nawet o kilkaset złotych.
Jeśli planujesz złożyć wniosek EPD-21, najpierw dokładnie oblicz swoje roczne dochody. Uwzględnij nie tylko podstawową emeryturę, ale też 13. i 14. emeryturę oraz wszystkie inne świadczenia. Jeśli suma przekracza 30 tysięcy złotych, lepiej pozostań przy automatycznym potrącaniu zaliczek.
Osoby bez rachunku bankowego otrzymają zwrot przekazem pocztowym, ale kwota będzie pomniejszona o koszty przekazu. Warto więc rozważyć założenie konta lub wskazanie numeru rachunku kogoś z rodziny.
Status zwrotu możesz sprawdzić w e-Urzędzie Skarbowym w zakładce „Zwroty podatków”. Tam znajdziesz informację o dacie wypłaty lub ewentualnym zaliczeniu zwrotu na poczet innych zobowiązań podatkowych.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.