Nawet 400 zł zwrotu dla emerytów. Sprawdź, czy dostaniesz przelew
Część emerytów i rencistów może już w lutym otrzymać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku od trzynastej i czternastej emerytury. W niektórych przypadkach jednorazowy przelew wyniesie nawet blisko 400 zł, ale nie wszyscy seniorzy spełnią warunki do wypłaty.
Dodatkowe 400 zł dla emerytów. Pierwsze przelewy już w lutym
Część emerytów i rencistów może już w lutym otrzymać dodatkowe pieniądze. Chodzi o zwrot podatku zapłaconego od trzynastej i czternastej emerytury za 2025 rok. W niektórych przypadkach jednorazowa kwota sięgnie nawet blisko 400 zł. Warunkiem jest jednak spełnienie określonych kryteriów oraz szybkie rozliczenie PIT.
Kto może liczyć na zwrot?
Największe szanse na dodatkowe pieniądze mają emeryci i renciści pobierający relatywnie niskie świadczenia. Jak wynika z danych, kluczowym progiem jest wysokość miesięcznej emerytury brutto. Zwrot PIT przysługuje przede wszystkim osobom, których świadczenie w 2025 roku nie przekraczało około 2200 zł brutto miesięcznie.
To właśnie ta grupa w trakcie roku zapłaciła zaliczkę na podatek od dodatkowych świadczeń, czyli trzynastej i czternastej emerytury, a po rocznym rozliczeniu może odzyskać część tych pieniędzy.
Ile pieniędzy można dostać?
Kwota zwrotu zależy bezpośrednio od wysokości podstawowej emerytury. Im wyższe świadczenie, tym mniejszy zwrot, aż do całkowitego jego braku. Szacunkowe kwoty wyglądają następująco:
- przy emeryturze ok. 1500 zł brutto – zwrot wynosi ok. 210 zł,
- przy 1800 zł brutto – ok. 280 zł,
- przy 2000 zł brutto – ok. 330 zł,
- przy 2200 zł brutto – nawet ok. 380 zł,
- przy 2400 zł brutto – ok. 140 zł.
Osoby pobierające bardzo niskie świadczenia, np. około 500 zł brutto miesięcznie, zwrotu nie otrzymają. W ich przypadku w ciągu roku nie została bowiem pobrana zaliczka na podatek, którą można byłoby odzyskać.
Kiedy pieniądze trafią na konto?
Pierwsze przelewy mogą pojawić się już w lutym. Warunkiem jest szybkie zaakceptowanie wstępnie wypełnionej deklaracji podatkowej w e-Urzędzie Skarbowym. Fiskus udostępni zeznania podatkowe za 2025 rok od 15 lutego.
Im szybciej senior zaloguje się na portalu podatki.gov.pl, sprawdzi poprawność danych i zatwierdzi deklarację, tym szybciej urząd skarbowy rozpocznie procedurę zwrotu. Przy rozliczeniu elektronicznym urząd ma na to maksymalnie 45 dni. W praktyce pieniądze często trafiają na konto znacznie wcześniej.
Osoby składające PIT w formie papierowej muszą liczyć się z dłuższym oczekiwaniem. W takim przypadku termin zwrotu może wynieść nawet do 90 dni.
Dlaczego nie wszyscy dostaną zwrot?
Nie każdy emeryt zobaczy dodatkowe pieniądze na koncie. Zwrot PIT nie przysługuje osobom, które w 2025 roku złożyły w ZUS wniosek EPD-21 o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. W ich przypadku trzynasta i czternasta emerytura została wypłacona w wyższej kwocie netto już w trakcie roku, co wyklucza późniejszy zwrot.
Na brak przelewu muszą się też przygotować seniorzy, którzy mają zaległości finansowe. Niezapłacone mandaty, długi wobec urzędów czy zaległy abonament RTV mogą spowodować, że zwrot podatku zostanie zajęty na poczet zobowiązań. W takich sytuacjach pieniądze nie trafią bezpośrednio do emeryta.
Co trzeba zrobić, by nie stracić pieniędzy?
Najważniejsze jest sprawdzenie deklaracji w e-Urzędzie Skarbowym. System automatycznie przygotuje PIT, ale jego akceptacja leży po stronie podatnika. Jeśli senior nie zrobi nic, deklaracja zostanie zaakceptowana automatycznie po upływie terminu, co oznacza późniejszy zwrot.
Eksperci radzą, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę. Kilka minut poświęconych na zalogowanie się do systemu może przyspieszyć wypłatę nawet o kilka tygodni.
Jednorazowy zastrzyk gotówki
Choć nie są to ogromne kwoty, dla wielu emerytów dodatkowe 200–400 zł w lutym może stanowić realne wsparcie domowego budżetu. Zwrot podatku od trzynastej i czternastej emerytury to jednorazowy bonus, który pojawia się bez dodatkowych wniosków i formalności – pod warunkiem prawidłowego rozliczenia PIT.
Warto więc sprawdzić swoje zeznanie podatkowe i upewnić się, czy w tym roku fiskus ma coś do oddania.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.