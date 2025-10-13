Nawet 4134 zł miesięcznie bez podatku. Od października ruszają wypłaty
Tysiące osób z przewlekłymi chorobami może dostać stałe wsparcie finansowe od państwa. Kwoty sięgają ponad 4 tysięcy złotych miesięcznie, pieniądze trafiają na konto bez potrzeby rozliczania w PIT. Sprawdź, kto ma prawo do świadczenia i jak je uzyskać.
Rewolucja w pomocy dla chorych – nowe grupy uprawnione
Od października 2025 roku znacznie rozszerza się krąg osób, które mogą ubiegać się o świadczenie wspierające. To stała, miesięczna wypłata od ZUS, która trafia bezpośrednio na konto osoby z niepełnosprawnością. Maksymalna kwota wynosi 4134 złote miesięcznie i nie podlega opodatkowaniu.
Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, od 1 stycznia 2025 roku prawo do świadczenia zyskały osoby z poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 punktów. Wcześniej, bo od stycznia 2024 roku, wypłaty otrzymywały tylko osoby z najwyższą punktacją – od 87 do 100 punktów. To oznacza, że tysiące nowych osób może teraz złożyć wnioski i liczyć na regularne wsparcie.
Nowelizacja przepisów znacząco ułatwiła też sam proces orzekania. Od sierpnia 2025 roku katalog chorób uprawniających do orzeczenia rozszerzono do 208 jednostek chorobowych. Co więcej, część decyzji może być wydana bez osobistego badania lekarskiego – wystarczą kompletne dokumenty medyczne.
Którzy chorzy mogą dostać świadczenie
Świadczenie wspierające nie jest przeznaczone dla wszystkich osób z niepełnosprawnością, ale dla tych, których choroba trwale utrudnia codzienne funkcjonowanie. Kluczowa jest ocena Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który przyznaje od 70 do 100 punktów. Ta punktacja nie zależy tylko od diagnozy medycznej, ale przede wszystkim od tego, jak bardzo choroba ogranicza samodzielność w codziennym życiu.
WZON ocenia sześć kluczowych sfer – poruszanie się, samoobsługę, komunikację, uczenie się, pracę i relacje społeczne. Im więcej trudności w tych obszarach, tym wyższa punktacja i wyższe świadczenie.
Do chorób, które mogą stanowić podstawę przyznania świadczenia, należą między innymi padaczka, stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, schizofrenia, depresja oporna na leczenie, choroba afektywna dwubiegunowa, nowotwory złośliwe w zaawansowanym stadium, niewydolność serca, płuc lub jelit, choroba Crohna, cukrzyca z powikłaniami narządowymi, przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa czy zwyrodnienia stawów. Lista obejmuje także rzadkie choroby genetyczne, poważne uszkodzenia wzroku, słuchu, mowy oraz niepełnosprawność intelektualną i zaburzenia ze spektrum autyzmu.
Ile można dostać z ZUS
Wysokość świadczenia wspierającego zależy bezpośrednio od liczby punktów przyznanych przez WZON. Od marca 2025 roku, po waloryzacji renty socjalnej do kwoty 1878,91 zł, stawki świadczenia wynoszą: przy 70-74 punktach osoba dostaje 754 złote miesięcznie, przy 75-79 punktach to 1131 złotych, przy 80-84 punktach 1508 złotych, przy 85-89 punktach już 2255 złotych, przy 90-94 punktach 3382 złote, a przy najwyższej punktacji 95-100 punktów świadczenie sięga maksymalnych 4134 złotych miesięcznie.
ZUS wypłaca pieniądze co miesiąc na wskazane konto bankowe. Świadczenie jest całkowicie zwolnione z podatku dochodowego, nie podlega egzekucji komorniczej i nie wpływa na prawo do innych świadczeń. Co istotne, można je łączyć z zatrudnieniem i nie ma żadnych kryteriów dochodowych – wysokość zarobków ani majątku nie ma znaczenia przy ustalaniu prawa do świadczenia.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli zmagasz się z przewlekłą chorobą, która utrudnia Ci codzienne funkcjonowanie, to świadczenie wspierające może realnie poprawić Twoją sytuację finansową. Dla osoby z 90 punktami to ponad 3300 złotych miesięcznie – pieniądze, które możesz przeznaczyć na leki, rehabilitację, sprzęt medyczny czy po prostu na bieżące wydatki.
Przykład z życia – pani Małgorzata z Warszawy, która od lat choruje na stwardnienie rozsiane, przez długi czas żyła tylko z renty rodzinnej po mężu. Kiedy dowiedziała się o świadczeniu wspierającym, złożyła wniosek i otrzymała 86 punktów od WZON. Teraz co miesiąc dostaje 2255 złotych dodatkowo. Jak sama mówi w rozmowach na grupach wsparcia – te pieniądze pozwoliły jej wreszcie regularnie chodzić na fizjoterapię i kupić specjalistyczny wózek, na który wcześniej nie mogła sobie pozwolić.
Ważne, że świadczenie nie koliduje z pracą. Jeśli mimo choroby pracujesz na część etatu lub dorywczo, dalej możesz otrzymywać pełną kwotę. To zmienia sytuację wielu osób, które wcześniej bały się podjąć choćby minimalnej aktywności zawodowej, by nie stracić świadczeń.
Jak zdobyć orzeczenie krok po kroku
Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności w powiatowym zespole. Musisz przygotować pełną dokumentację medyczną – nie tylko wyniki badań, ale przede wszystkim szczegółowy opis tego, jak choroba wpływa na Twoje codzienne życie. Od 2025 roku wiele spraw można załatwić bez osobistego badania, jeśli dokumenty są kompletne.
Po otrzymaniu decyzji od powiatowego zespołu sprawa automatycznie trafia do WZON, który ocenia poziom potrzeby wsparcia i przyznaje punkty. Jeśli dostaniesz od 70 do 100 punktów, możesz składać wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia. Wniosek składasz tylko elektronicznie – przez PUE ZUS, platformę Emp@tia lub bankowość internetową.
Jeśli złożysz wniosek do ZUS w ciągu trzech miesięcy od otrzymania decyzji WZON, dostaniesz wypłatę z wyrównaniem od dnia przyznania orzeczenia. To może oznaczać kilka czy kilkanaście tysięcy złotych jednorazowo.
Praktyczne porady – jak zwiększyć swoje szanse
Opisując swoją sytuację we wniosku, skup się na konkretach z codziennego życia. Zamiast ogólników typu „mam problemy z poruszaniem się”, napisz dokładnie: „nie mogę samodzielnie wstać z łóżka, potrzebuję pomocy przy ubieraniu się, nie jestem w stanie przygotować sobie posiłku bez asysty drugiej osoby”. Im bardziej szczegółowo opiszesz swoje ograniczenia, tym lepsza ocena WZON.
Zbieraj wszystkie dokumenty medyczne na bieżąco. Zaświadczenia od lekarzy specjalistów, wyniki badań, historia hospitalizacji, karty informacyjne leczenia – wszystko to wzmacnia Twój wniosek. Dobrze jest też poprosić lekarza prowadzącego o szczegółowe zaświadczenie opisujące wpływ choroby na Twoje codzienne funkcjonowanie.
Złóż wniosek jak najszybciej. W drugiej połowie roku kolejki do komisji orzekających są zwykle dłuższe. Im wcześniej rozpoczniesz procedurę, tym szybciej otrzymasz decyzję i pierwszą wypłatę.
Dodatkowe korzyści z orzeczenia
Orzeczenie o niepełnosprawności otwiera dostęp do wielu innych form wsparcia. Możesz ubiegać się o rentę socjalną lub rodzinną, skorzystać z ulg podatkowych na leki, sprzęt i rehabilitację, otrzymać kartę parkingową i zniżki na transport. PFRON może sfinansować likwidację barier architektonicznych w Twoim mieszkaniu lub zakup specjalistycznego sprzętu.
Osoby z orzeczeniem mają także prawo do turnusów rehabilitacyjnych, wsparcia asystenta osobistego oraz wcześniejszej emerytury. To szeroki pakiet możliwości, o których wiele osób po prostu nie wie.
Ważne ograniczenia i wyjątki
Świadczenia wspierającego nie można łączyć ze świadczeniem pielęgnacyjnym, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym ani zasiłkiem dla opiekuna wypłacanym przez gminę. Nie przysługuje ono też osobom przebywającym w placówkach zapewniających całodobową opiekę, takich jak domy pomocy społecznej czy zakłady opiekuńczo-lecznicze.
Jest jednak istotny wyjątek – osoby, których opiekunowie pobierali świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna w dniu 1 stycznia 2024 roku lub później, mogły ubiegać się o świadczenie wspierające już w 2024 roku, nawet przy punktacji poniżej 87 punktów.
Dlaczego warto działać teraz
Nowelizacja przepisów z sierpnia 2025 roku upraszcza procedury i rozszerza katalog chorób. W wielu przypadkach WZON może wydać decyzję tylko na podstawie dokumentacji medycznej, bez konieczności osobistego badania. To skraca czas oczekiwania i eliminuje stres związany z komisją.
Podstawę prawną programu stanowią rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 28 lipca 2025 roku oraz z 26 maja 2025 roku, które wprowadziły uproszczone zasady orzekania. Warto skorzystać z tych ułatwień jak najszybciej.
Według danych ZUS, od stycznia do listopada 2024 roku świadczenie otrzymało 70,4 tysiąca osób. Z rozszerzeniem programu na kolejne grupy punktowe liczba ta będzie systematycznie rosnąć. Jeśli Twoja choroba trwale utrudnia Ci codzienne funkcjonowanie, sprawdź czy masz prawo do wsparcia – może to realnie zmienić Twoją sytuację finansową i jakość życia.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.