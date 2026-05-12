Nawet 4353 zł już trafia na konta. ZUS ruszył z wypłatami. Nie ma progu dochodowego
ZUS rozpoczął majowe przelewy, a część osób już widzi na swoich kontach konkretne pieniądze. W grę wchodzi świadczenie, które w najwyższej wersji przekracza 4 tys. zł miesięcznie. Co ważne – nie obowiązuje tu kryterium dochodowe.
Pieniądze już wypłacane. Kto może dostać nawet 4353 zł?
Chodzi o świadczenie wspierające dla dorosłych osób z niepełnosprawnością. Program obejmuje osoby powyżej 18. roku życia, które mają przyznaną odpowiednią liczbę punktów określających potrzebę wsparcia.
Jak przypomina serwis Infor.pl, świadczenie przysługuje osobom z decyzją na poziomie 70–100 punktów. To właśnie ta ocena decyduje o wysokości wypłaty.
Od 2026 więcej osób zyska prawo do pieniędzy
Nowością jest rozszerzenie programu. Od tego roku wsparcie obejmuje także osoby z niższą punktacją, które wcześniej były wykluczone.
To oznacza, że tysiące nowych osób mogą otrzymać pieniądze z ZUS.
Ile dokładnie można dostać?
Kwoty są zróżnicowane i zależą od punktów przyznanych przez komisję. W praktyce wyglądają tak:
- około 792 zł przy najniższej kwalifikacji,
- ponad 1100 zł przy średniej punktacji,
- około 1500–2300 zł przy wyższej,
- nawet 3540 zł przy wysokim poziomie potrzeby wsparcia,
- maksymalnie 4353 zł brutto przy najwyższej ocenie.
Im wyższa liczba punktów, tym większa część renty socjalnej jest wypłacana.
Bez względu na dochód
Jedna rzecz wyróżnia to świadczenie. Nie ma znaczenia, ile zarabiasz.
Liczy się wyłącznie poziom potrzeby wsparcia. To duża zmiana względem wielu innych programów.
Co więcej, pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, a nie do opiekuna.
Jak dostać świadczenie
Najpierw trzeba uzyskać decyzję o poziomie potrzeby wsparcia. Wydaje ją wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
Dopiero z tym dokumentem można złożyć wniosek do ZUS. Co ważne – odbywa się to wyłącznie online.
Jak przypomina serwis Infor.pl, przelewy są realizowane w kilku terminach w miesiącu. Jeśli wypłata przypada na dzień wolny, pieniądze trafiają wcześniej.
Kto nie dostanie pieniędzy
Nie każdy może skorzystać z tego wsparcia. ZUS odmówi wypłaty m.in. osobom przebywającym w całodobowych placówkach opieki lub pobierającym podobne świadczenia za granicą.
Co to oznacza w praktyce
Dla wielu rodzin to realne wsparcie budżetu. Kwoty sięgające kilku tysięcy złotych miesięcznie mogą znacząco poprawić sytuację życiową.
Jeśli masz w rodzinie osobę z niepełnosprawnością, warto sprawdzić punktację i uprawnienia. Bo pieniądze już są wypłacane – i trafiają na konta.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.