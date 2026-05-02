Nawet 4353 zł miesięcznie bez kryterium dochodowego. ZUS rusza z kolejnymi wypłatami
Od 4 maja rusza kolejna tura wypłat świadczenia wspierającego. To pomoc dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, której wysokość może wynieść nawet 4353 zł miesięcznie. Co ważne, przy przyznawaniu świadczenia nie liczy się dochód. Decydujące znaczenie ma poziom potrzeby wsparcia ustalony przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Świadczenie wspierające nie jest wypłatą „dla każdego” w potocznym znaczeniu. Nie wystarczy samo orzeczenie o niepełnosprawności. Trzeba spełnić konkretne warunki i uzyskać odpowiednią liczbę punktów. Pomoc przysługuje osobom pełnoletnim, które mają obywatelstwo Polski, kraju Unii Europejskiej albo państwa EFTA, legalnie mieszkają w Polsce i otrzymały decyzję określającą poziom potrzeby wsparcia od 70 do 100 punktów.
Procedura zaczyna się nie w ZUS, lecz w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. To właśnie WZON wydaje decyzję, która określa liczbę punktów. Dopiero po jej otrzymaniu można złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wniosek do ZUS składa się wyłącznie elektronicznie. Można to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo bankowość internetową. Do formularza nie trzeba załączać decyzji z WZON. Wystarczy wpisać jej numer, a ZUS sam zweryfikuje dane w systemie.
Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów i jest powiązana z rentą socjalną. Od 1 marca 2026 roku renta socjalna wynosi 1978,49 zł brutto. To na jej podstawie wyliczane są miesięczne kwoty wsparcia.
Osoby z wynikiem od 70 do 74 punktów mogą otrzymać 792 zł miesięcznie. Przy wyniku od 75 do 79 punktów wypłata wynosi 1188 zł. Osoby z przedziału 80-84 punkty dostają 1583 zł, a przy wyniku 85-89 punktów świadczenie rośnie do 2375 zł. Wyższe kwoty przysługują osobom z największą potrzebą wsparcia. Przy 90-94 punktach wypłata wynosi 3562 zł, a przy 95-100 punktach sięga 4353 zł miesięcznie.
Od 2026 roku świadczenie obejmuje już szerszą grupę osób. Program był wprowadzany etapami. Najpierw pieniądze mogły otrzymać osoby z najwyższą liczbą punktów, później dołączano kolejne grupy. Od 1 stycznia 2026 roku wsparcie objęło także osoby z wynikiem od 70 do 77 punktów.
Najważniejsza informacja dla wielu rodzin jest taka, że świadczenie wspierające nie zależy od dochodu. Nie ma znaczenia, ile zarabia osoba uprawniona ani jakie dochody osiąga jej rodzina. Świadczenie można też pobierać niezależnie od innych form pomocy, o ile przepisy nie przewidują konkretnego wyłączenia.
Pieniądze trafiają bezpośrednio na konto bankowe wskazane we wniosku. ZUS realizuje wypłaty kilka razy w miesiącu, między innymi 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dnia miesiąca. Jeśli termin wypada w święto lub dzień wolny, przelew powinien zostać wykonany wcześniej.
Dla wielu osób to świadczenie może oznaczać realną poprawę codziennego funkcjonowania. Pieniądze można przeznaczyć na opiekę, rehabilitację, transport, leki, sprzęt pomocniczy albo inne wydatki związane z niepełnosprawnością. W praktyce największe znaczenie ma jednak pierwszy krok: uzyskanie decyzji o poziomie potrzeby wsparcia. Bez niej ZUS nie wypłaci pieniędzy.
