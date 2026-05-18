Nawet 493 zł miesięcznie. Wielu seniorów i chorych może dostać dodatkowe wsparcie

18 maja 2026 11:51 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rosnące ceny leków coraz mocniej obciążają domowe budżety seniorów i osób przewlekle chorych. Niewiele osób wie jednak, że w części gmin można otrzymać specjalne dopłaty do zakupu leków. W niektórych przypadkach wsparcie sięga nawet 493 zł miesięcznie.

Rozłożony plik banknotów stu i dwustuzłotowych. Fotografia poglądowa. Fot. Warszawa w Pigułce

Pomoc nie jest przyznawana automatycznie. Trzeba spełnić określone warunki i złożyć odpowiedni wniosek.

Nie każda gmina oferuje takie wsparcie

Dopłaty do leków mają charakter lokalny i finansowane są z budżetów gmin. Oznacza to, że zasady mogą różnić się w zależności od miejsca zamieszkania.

Programy kierowane są przede wszystkim do:

  • seniorów,
  • osób przewlekle chorych,
  • osób z niepełnosprawnościami,
  • mieszkańców o niskich dochodach.

W wielu przypadkach konieczne jest udokumentowanie wydatków ponoszonych w aptekach.

Nawet prawie 500 zł miesięcznie

Jak podają samorządy, wysokość dopłat zależy od sytuacji finansowej oraz liczby osób uprawnionych w gospodarstwie domowym.

Przykładowo w gminie Wasilków wsparcie może wynosić:

  • od 246,90 zł,
  • do nawet 493,80 zł miesięcznie.

To realna pomoc dla osób, które regularnie wydają duże kwoty na leczenie.

Obowiązują limity dochodowe

Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba spełnić kryterium dochodowe. W przypadku wspomnianego programu limity wynoszą:

  • 2525 zł dla osoby samotnej,
  • 1646 zł na osobę w rodzinie.

Samorządy mogą jednak ustalać własne zasady i progi dochodowe.

Potrzebne są dokumenty z apteki

Wnioski najczęściej składa się w:

  • MOPS,
  • GOPS,
  • lub urzędzie gminy.

Konieczne może być przedstawienie:

  • faktur za leki,
  • dokumentów potwierdzających dochody,
  • zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli regularnie wydajesz dużo pieniędzy na leki, warto sprawdzić:

  • czy Twoja gmina prowadzi taki program,
  • jakie obowiązują limity dochodowe,
  • jakie dokumenty trzeba przygotować.

Wiele osób wciąż nie wie, że lokalne dopłaty do leków mogą realnie odciążyć domowy budżet, szczególnie przy długotrwałym leczeniu i wysokich kosztach terapii.

