Nawet 493 zł miesięcznie. Wielu seniorów i chorych może dostać dodatkowe wsparcie
Rosnące ceny leków coraz mocniej obciążają domowe budżety seniorów i osób przewlekle chorych. Niewiele osób wie jednak, że w części gmin można otrzymać specjalne dopłaty do zakupu leków. W niektórych przypadkach wsparcie sięga nawet 493 zł miesięcznie.
Pomoc nie jest przyznawana automatycznie. Trzeba spełnić określone warunki i złożyć odpowiedni wniosek.
Nie każda gmina oferuje takie wsparcie
Dopłaty do leków mają charakter lokalny i finansowane są z budżetów gmin. Oznacza to, że zasady mogą różnić się w zależności od miejsca zamieszkania.
Programy kierowane są przede wszystkim do:
- seniorów,
- osób przewlekle chorych,
- osób z niepełnosprawnościami,
- mieszkańców o niskich dochodach.
W wielu przypadkach konieczne jest udokumentowanie wydatków ponoszonych w aptekach.
Nawet prawie 500 zł miesięcznie
Jak podają samorządy, wysokość dopłat zależy od sytuacji finansowej oraz liczby osób uprawnionych w gospodarstwie domowym.
Przykładowo w gminie Wasilków wsparcie może wynosić:
- od 246,90 zł,
- do nawet 493,80 zł miesięcznie.
To realna pomoc dla osób, które regularnie wydają duże kwoty na leczenie.
Obowiązują limity dochodowe
Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba spełnić kryterium dochodowe. W przypadku wspomnianego programu limity wynoszą:
- 2525 zł dla osoby samotnej,
- 1646 zł na osobę w rodzinie.
Samorządy mogą jednak ustalać własne zasady i progi dochodowe.
Potrzebne są dokumenty z apteki
Wnioski najczęściej składa się w:
- MOPS,
- GOPS,
- lub urzędzie gminy.
Konieczne może być przedstawienie:
- faktur za leki,
- dokumentów potwierdzających dochody,
- zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli regularnie wydajesz dużo pieniędzy na leki, warto sprawdzić:
- czy Twoja gmina prowadzi taki program,
- jakie obowiązują limity dochodowe,
- jakie dokumenty trzeba przygotować.
Wiele osób wciąż nie wie, że lokalne dopłaty do leków mogą realnie odciążyć domowy budżet, szczególnie przy długotrwałym leczeniu i wysokich kosztach terapii.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.