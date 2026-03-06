Nawet 500 zł co miesiąc do końca życia. Wielu seniorów nie wie, że mogą dostać te pieniądze
Wielu emerytów i rencistów w Polsce może otrzymywać dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości nawet 500 zł miesięcznie. Co ważne, w niektórych przypadkach świadczenie może być wypłacane bezterminowo. Mimo to wielu seniorów wciąż nie wie, że ma prawo ubiegać się o takie pieniądze.
Chodzi o specjalne świadczenie uzupełniające wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inne instytucje emerytalno-rentowe.
Dodatkowe pieniądze dla osób niesamodzielnych
Świadczenie uzupełniające zostało wprowadzone dla osób, które z powodu stanu zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Dotyczy to osób wymagających stałej pomocy przy codziennych czynnościach, takich jak poruszanie się, ubieranie czy przygotowanie posiłków.
Celem programu jest wsparcie osób najbardziej potrzebujących i ograniczenie ubóstwa wśród seniorów oraz osób z poważnymi problemami zdrowotnymi.
Maksymalna kwota dodatku wynosi 500 zł miesięcznie.
Kto może otrzymać świadczenie
Aby otrzymać dodatek w 2026 roku, trzeba spełnić kilka warunków.
Przede wszystkim konieczne jest posiadanie orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji. Dokument taki wydaje lekarz orzecznik ZUS lub inny uprawniony organ.
O świadczenie mogą ubiegać się osoby, które:
mają ukończone 18 lat
posiadają odpowiednie orzeczenie o niezdolności do samodzielnego funkcjonowania
mieszkają na terenie Polski lub posiadają prawo pobytu w krajach UE lub EFTA
Istotne jest również kryterium dochodowe.
Limity dochodów w 2026 roku
Pełne 500 zł przysługuje osobom, których łączne świadczenia brutto nie przekraczają określonego progu.
Obecnie granica wynosi około 2052,39 zł brutto. Po marcowej waloryzacji świadczeń próg ten ma wzrosnąć do około 2187,67 zł brutto.
Jeśli dochód jest wyższy, dodatek może zostać pomniejszony zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.
Oznacza to, że kwota wsparcia zmniejsza się o wysokość przekroczenia limitu.
Jak złożyć wniosek
Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Formularz ESUN można przekazać:
osobiście w oddziale ZUS
pocztą
elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS
Do wniosku trzeba dołączyć między innymi orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz informacje o pobieranych świadczeniach.
W niektórych przypadkach świadczenie może wypłacać także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Czy pieniądze można otrzymywać do końca życia
Wysokość i okres wypłaty dodatku zależą od rodzaju orzeczenia lekarskiego.
Jeżeli orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji zostało wydane na czas określony, świadczenie będzie wypłacane do końca jego ważności.
Natomiast w przypadku orzeczenia bezterminowego wsparcie może być wypłacane nawet do końca życia.
Co to oznacza dla seniorów
Dla wielu osób starszych świadczenie uzupełniające może być realnym wsparciem w codziennych wydatkach. Dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie oznacza nawet 6000 zł rocznie.
Eksperci podkreślają, że wciąż wielu uprawnionych seniorów nie składa wniosku, ponieważ nie wie o istnieniu takiego świadczenia lub nie zna zasad jego przyznawania. Warto więc sprawdzić, czy spełnia się wymagane warunki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.