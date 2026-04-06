Nawet 500 zł dla właścicieli psów i kotów. Trzeba się pospieszyć

6 kwietnia 2026 15:30 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Właściciele psów i kotów mogą teraz znacząco obniżyć koszty opieki nad swoimi pupilami, korzystając z dofinansowania sięgającego nawet 500 zł. Programy ruszyły w wielu miastach, a w niektórych – jak Warszawa – zainteresowanie jest bardzo duże. To jednak wsparcie, które nie jest dostępne bez ograniczeń – liczba miejsc jest limitowana, a środki szybko się wyczerpują, dlatego liczy się szybka reakcja i spełnienie określonych warunków.

Fot. Shutterstock

W wielu miastach w Polsce ruszyły programy wsparcia dla właścicieli psów i kotów. Choć nie wszyscy o tym wiedzą, można realnie zaoszczędzić nawet kilkaset złotych na opiece nad zwierzęciem. Kluczowy jest jednak czas i spełnienie określonych warunków.

Samorządy wprowadzają programy dofinansowania zabiegów weterynaryjnych, takich jak sterylizacja, kastracja czy czipowanie. W praktyce oznacza to, że właściciel zwierzęcia nie płaci za usługę – koszty pokrywa gmina.

Warto jednak pamiętać, że nie są to pieniądze wypłacane „do ręki”. Rozliczenie odbywa się bezpośrednio między urzędem a wybraną lecznicą weterynaryjną.

Programy te mają nie tylko pomóc właścicielom zwierząt, ale także ograniczyć problem bezdomności. Każde wysterylizowane zwierzę to mniejsze ryzyko niekontrolowanego rozmnażania, a tym samym niższe koszty utrzymania schronisk.

Z tego powodu wiele miast, w tym także Warszawa, regularnie uruchamia podobne inicjatywy i przeznacza na nie środki z budżetu.

Kto może skorzystać

Z dofinansowania mogą skorzystać mieszkańcy danej gminy lub miasta. W Warszawie nie zawsze wymagany jest meldunek – często wystarczy potwierdzenie zamieszkania, np. umowa najmu lub rozliczenie PIT w stolicy.

Wymogi dotyczą także zwierząt. Najczęściej pies lub kot musi mieć ukończone co najmniej 6 miesięcy i być w stanie zdrowia pozwalającym na przeprowadzenie zabiegu.

Ile można zyskać

W zależności od zabiegu i wielkości zwierzęcia oszczędność może sięgać nawet 500 zł lub więcej.

  • kastracja samca: ok. 100–200 zł,
  • sterylizacja kotki: ok. 300 zł,
  • sterylizacja dużej suczki: nawet 450–500 zł,
  • czipowanie: od 50 do 200 zł.

W wielu programach czipowanie jest obowiązkowe i realizowane razem z zabiegiem.

Jak skorzystać z programu

Aby otrzymać wsparcie, należy:

  • sprawdzić, czy program działa w danej gminie lub dzielnicy,
  • wybrać lecznicę współpracującą z miastem,
  • złożyć wniosek lub zapisać się na zabieg zgodnie z zasadami programu.

W Warszawie informacje publikowane są zarówno przez urząd miasta, jak i urzędy dzielnic.

Co to oznacza dla właścicieli zwierząt

To realna szansa na obniżenie kosztów utrzymania pupila, szczególnie w czasie rosnących cen usług weterynaryjnych. Jednocześnie to inwestycja w zdrowie zwierząt i odpowiedzialną opiekę.

Najważniejsze jest jednak szybkie działanie – budżety na programy są ograniczone i często kończą się bardzo szybko.

Dlaczego warto się pospieszyć

Zainteresowanie jest duże, a liczba miejsc ograniczona. W niektórych miastach środki rozchodzą się w ciągu kilku dni od uruchomienia naboru. Dlatego osoby zainteresowane powinny na bieżąco śledzić komunikaty lokalnych urzędów i nie zwlekać ze zgłoszeniem.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl