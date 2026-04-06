Nawet 500 zł dla właścicieli psów i kotów. Trzeba się pospieszyć

Właściciele psów i kotów mogą teraz znacząco obniżyć koszty opieki nad swoimi pupilami, korzystając z dofinansowania sięgającego nawet 500 zł. Programy ruszyły w wielu miastach, a w niektórych – jak Warszawa – zainteresowanie jest bardzo duże. To jednak wsparcie, które nie jest dostępne bez ograniczeń – liczba miejsc jest limitowana, a środki szybko się wyczerpują, dlatego liczy się szybka reakcja i spełnienie określonych warunków.
Nawet 500 zł dla właścicieli psów i kotów. Trzeba spełnić warunki i się pospieszyć
Samorządy wprowadzają programy dofinansowania zabiegów weterynaryjnych, takich jak sterylizacja, kastracja czy czipowanie. W praktyce oznacza to, że właściciel zwierzęcia nie płaci za usługę – koszty pokrywa gmina.
Warto jednak pamiętać, że nie są to pieniądze wypłacane „do ręki”. Rozliczenie odbywa się bezpośrednio między urzędem a wybraną lecznicą weterynaryjną.
Programy te mają nie tylko pomóc właścicielom zwierząt, ale także ograniczyć problem bezdomności. Każde wysterylizowane zwierzę to mniejsze ryzyko niekontrolowanego rozmnażania, a tym samym niższe koszty utrzymania schronisk.
Z tego powodu wiele miast, w tym także Warszawa, regularnie uruchamia podobne inicjatywy i przeznacza na nie środki z budżetu.
Kto może skorzystać
Z dofinansowania mogą skorzystać mieszkańcy danej gminy lub miasta. W Warszawie nie zawsze wymagany jest meldunek – często wystarczy potwierdzenie zamieszkania, np. umowa najmu lub rozliczenie PIT w stolicy.
Wymogi dotyczą także zwierząt. Najczęściej pies lub kot musi mieć ukończone co najmniej 6 miesięcy i być w stanie zdrowia pozwalającym na przeprowadzenie zabiegu.
Ile można zyskać
W zależności od zabiegu i wielkości zwierzęcia oszczędność może sięgać nawet 500 zł lub więcej.
- kastracja samca: ok. 100–200 zł,
- sterylizacja kotki: ok. 300 zł,
- sterylizacja dużej suczki: nawet 450–500 zł,
- czipowanie: od 50 do 200 zł.
W wielu programach czipowanie jest obowiązkowe i realizowane razem z zabiegiem.
Jak skorzystać z programu
Aby otrzymać wsparcie, należy:
- sprawdzić, czy program działa w danej gminie lub dzielnicy,
- wybrać lecznicę współpracującą z miastem,
- złożyć wniosek lub zapisać się na zabieg zgodnie z zasadami programu.
W Warszawie informacje publikowane są zarówno przez urząd miasta, jak i urzędy dzielnic.
Co to oznacza dla właścicieli zwierząt
To realna szansa na obniżenie kosztów utrzymania pupila, szczególnie w czasie rosnących cen usług weterynaryjnych. Jednocześnie to inwestycja w zdrowie zwierząt i odpowiedzialną opiekę.
Najważniejsze jest jednak szybkie działanie – budżety na programy są ograniczone i często kończą się bardzo szybko.
Dlaczego warto się pospieszyć
Zainteresowanie jest duże, a liczba miejsc ograniczona. W niektórych miastach środki rozchodzą się w ciągu kilku dni od uruchomienia naboru. Dlatego osoby zainteresowane powinny na bieżąco śledzić komunikaty lokalnych urzędów i nie zwlekać ze zgłoszeniem.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.