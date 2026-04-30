Nawet 6000 zł na Twój ogród! Startuje „Moja Woda 2026” – Warszawa i okolice ruszają po dotacje
Susza hydrologiczna w Mazowieckiem staje się faktem, ale rząd wyciąga pomocną dłoń do właścicieli domów jednorodzinnych. 30 kwietnia ogłoszono szczegóły nowej edycji programu „Moja Woda”. Do wzięcia jest nawet 6 tysięcy złotych bezzwrotnego wsparcia na zbieranie deszczówki. Sprawdź, jak mieszkańcy Warszawy i podwarszawskich powiatów mogą sfinansować własną retencję.
Jak wynika z analiz Business Insider, tegoroczna odsłona programu „Moja Woda” (popularnie zwanego „Eko-studnią”) została dostosowana do rosnących kosztów materiałów budowlanych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zwiększyło limity dofinansowania, aby zachęcić Polaków do walki z tzw. betonozą. W Warszawie, gdzie gwałtowne ulewy regularnie przeciążają system kanalizacji deszczowej, każda prywatna instalacja retencyjna jest na wagę złota.
Ile można dostać? Kluczowe liczby programu:
- 6 000 zł – maksymalna kwota dofinansowania (do 80% kosztów kwalifikowanych).
- 2 000 zł – minimalna wartość inwestycji, aby móc ubiegać się o zwrot.
- 2 m³ (2000 litrów) – minimalna łączna pojemność zbiorników, którą musisz zainstalować.
- 100 mln zł – całkowity budżet nowej fali programu na rok 2026.
Na co warszawiacy mogą wydać pieniądze?
Dofinansowanie obejmuje zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości. W warszawskich realiach, gdzie działki często nie są duże, mieszkańcy najchętniej wybierają:
- Podziemne zbiorniki na deszczówkę: Pozwalają na gromadzenie wody bez zajmowania cennej przestrzeni w ogrodzie.
- Systemy nawadniania: Automatyczne podlewanie trawnika zgromadzoną wodą to oszczędność setek złotych miesięcznie w sezonie letnim.
- Oczka wodne i ogrody deszczowe: Estetyczne rozwiązania, które zwiększają wilgotność powietrza i poprawiają mikroklimat na Białołęce czy w Wawrze.
Kto pierwszy, ten lepszy, zasady naboru w Mazowieckiem
Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Warszawie. Doświadczenie z poprzednich lat uczy, że fundusze w regionie stołecznym rozchodzą się błyskawicznie. W roku 2025 pula pieniędzy na Mazowsze wyczerpała się w niecałe dwa miesiące.
Ważna zmiana w 2026 roku: System składania wniosków został w pełni cyfryzowany. Mieszkańcy Warszawy mogą przejść całą procedurę przez Portal Beneficjenta, co znacznie skraca czas oczekiwania na decyzję. Warunkiem koniecznym jest posiadanie prawa własności lub współwłasności do nieruchomości oraz zakończenie inwestycji przed złożeniem rozliczenia.
Źródło: Opracowanie na podstawie danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz analizy Business Insider dotyczącej programu „Moja Woda 2026” (30.04.2026).
