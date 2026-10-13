Nawet 690 zł na dojazdy dziecka do szkoły. Rodzice mogą otrzymać dodatkowe pieniądze. Trzeba złożyć wniosek
Rodzice uczniów mogą otrzymać dodatkowe pieniądze na pokrycie kosztów związanych z nauką dziecka poza miejscem zamieszkania. Świadczenie wynosi 69 zł lub 113 zł miesięcznie, co w skali roku szkolnego daje nawet 1130 zł na jedno dziecko. Nie każdy jednak może liczyć na wypłatę. Obowiązują określone warunki dotyczące miejsca nauki i dochodów rodziny, a już 1 listopada 2026 roku rozpocznie się nowy okres zasiłkowy.
Codzienne dojazdy dziecka do liceum, technikum czy szkoły branżowej oznaczają dodatkowe wydatki. W wielu rodzinach zakup biletów autobusowych lub kolejowych stanowi istotną część miesięcznego budżetu.
Niektóre dzieci muszą również mieszkać poza domem rodzinnym, na przykład w internacie lub bursie. Takie rozwiązanie wiąże się z kolejnymi kosztami.
Polskie przepisy przewidują wsparcie dla części rodzin znajdujących się w takiej sytuacji.
Chodzi o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Świadczenie nie jest nowym programem i obowiązuje od lat, jednak część rodziców może nie wiedzieć o możliwości jego uzyskania.
Nawet 690 zł na dojazdy do szkoły. Komu należą się pieniądze?
Dodatek na dojazdy jest jednym ze świadczeń przysługujących w ramach systemu zasiłków rodzinnych.
Jego zasady określa ustawa z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
Podstawowym warunkiem uzyskania wsparcia jest nauka dziecka w szkole znajdującej się w innej miejscowości niż miejsce jego zamieszkania.
Nie oznacza to jednak, że pieniądze przysługują wszystkim uczniom, którzy codziennie korzystają z autobusu lub pociągu.
Dodatek w wysokości 69 zł miesięcznie dotyczy przede wszystkim dojazdów do szkół ponadpodstawowych położonych poza miejscowością zamieszkania ucznia.
Mogą to być między innymi licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe.
Świadczenie obejmuje również określone szkoły artystyczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki na poziomie odpowiadającym szkole ponadpodstawowej.
W przypadku zwykłej szkoły podstawowej samo codzienne dojeżdżanie do innej miejscowości nie daje prawa do tego dodatku.
69 zł czy 113 zł? Dwie różne wysokości świadczenia
Wysokość dodatku zależy od tego, czy dziecko codziennie dojeżdża do szkoły, czy mieszka poza dotychczasowym miejscem zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła.
Obowiązują dwie stawki:
|Rodzaj wsparcia
|Miesięcznie
|Za 10 miesięcy
|Codzienne dojazdy do szkoły w innej miejscowości
|69 zł
|690 zł
|Zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się szkoła
|113 zł
|1130 zł
Dodatek wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku szkolnym, od września do czerwca.
Nie przysługuje zatem za lipiec i sierpień.
W praktyce rodzina uprawniona do pełnej stawki na codzienne dojazdy może otrzymać 690 zł w całym roku szkolnym.
Z kolei wyższy dodatek może przynieść łącznie 1130 zł.
Kwoty dotyczą jednego dziecka i zakładają spełnianie warunków przez wszystkie 10 miesięcy.
Warto również wiedzieć, że świadczenie ma charakter ryczałtowy. Oznacza to, że wysokość dodatku nie zależy bezpośrednio od ceny biletu miesięcznego ani długości pokonywanej trasy.
Rodzic kupujący bilet za 250 zł miesięcznie nie otrzyma z tego tytułu większego dodatku niż rodzic ponoszący niższe koszty transportu.
Kiedy można otrzymać 113 zł miesięcznie?
Wyższą stawkę przewidziano dla uczniów, którzy w związku z nauką mieszkają poza dotychczasowym miejscem zamieszkania.
Przykładem może być dziecko, które wyjechało do liceum lub technikum w innym mieście i zamieszkuje w internacie.
W takim przypadku nie chodzi już o codzienne przejazdy pomiędzy domem a szkołą, ale o konieczność zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się placówka.
Dodatek w wysokości 113 zł miesięcznie może przysługiwać również uczniom odpowiednich szkół artystycznych.
Przepisy przewidują ponadto szczególną możliwość przyznania tego świadczenia uczniom szkół podstawowych posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
Warunkiem jest jednak spełnienie pozostałych wymagań, w tym dotyczących zamieszkiwania poza dotychczasowym miejscem zamieszkania oraz prawa do zasiłku rodzinnego.
Nie można otrzymać równocześnie 69 zł za dojazdy i 113 zł za zamieszkiwanie w związku z nauką tego samego dziecka. Są to dwa warianty jednego dodatku.
Najważniejszy warunek. Liczą się dochody rodziny
Samo uczęszczanie do szkoły w innej miejscowości nie wystarczy do uzyskania pieniędzy.
Dodatek jest powiązany z prawem do zasiłku rodzinnego.
Oznacza to, że rodzina musi spełniać warunki dochodowe określone dla tego świadczenia.
W 2026 roku obowiązują następujące kryteria:
674 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie – podstawowy próg dochodowy.
764 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie – podwyższone kryterium, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko posiadające odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.
Przykładowo w czteroosobowej rodzinie podstawowy limit dochodu wynosi 2696 zł miesięcznie.
Jeżeli stosuje się podwyższone kryterium, limit dla takiej rodziny wynosi 3056 zł.
Dochód jest ustalany według zasad obowiązujących przy świadczeniach rodzinnych. Nie zawsze jest więc tożsamy z kwotą wypłaty widoczną na rachunku bankowym.
Przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres 2026/2027 co do zasady uwzględnia się dochód za 2025 rok, z odpowiednimi korektami dotyczącymi utraty lub uzyskania dochodu.
Przekroczenie progu nie zawsze oznacza odmowę
Rodzice, którzy nieznacznie przekroczyli kryterium dochodowe, nie powinni automatycznie zakładać, że nie mają prawa do pomocy.
W przypadku zasiłku rodzinnego i przysługujących do niego dodatków działa mechanizm określany jako „złotówka za złotówkę”.
Pozwala on wypłacać świadczenia w pomniejszonej wysokości, jeżeli dochód rodziny przekracza ustawowy limit.
Przy obliczeniach brane są pod uwagę łączne kwoty przysługującego zasiłku rodzinnego i dodatków oraz wysokość przekroczenia kryterium.
Przykładowo przekroczenie progu o niewielką kwotę nie musi oznaczać utraty całego wsparcia.
Nie oznacza to jednak, że każda rodzina przekraczająca próg otrzyma pomniejszony dodatek. Ostateczny wynik zależy od indywidualnego wyliczenia wszystkich należnych świadczeń.
Dziecko skończyło 18 lat. Czy rodzic nadal otrzyma pieniądze?
Ukończenie 18. roku życia nie musi oznaczać utraty prawa do zasiłku rodzinnego i powiązanych z nim dodatków.
Co do zasady zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do ukończenia 18 lat.
Jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole, wsparcie może przysługiwać do ukończenia 21. roku życia.
W przypadku osób z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, które kontynuują naukę w szkole albo szkole wyższej, limit wieku wynosi 24 lata.
Istnieją również szczególne zasady dla pełnoletnich osób uczących się, które nie pozostają na utrzymaniu rodziców z przyczyn określonych w ustawie.
Trzeba jednak rozróżnić prawo do samego zasiłku rodzinnego od prawa do dodatku na naukę poza miejscem zamieszkania.
Dodatek na dojazdy nie jest powszechnym świadczeniem dla studentów szkół wyższych. Jego przyznanie zależy od rodzaju szkoły i pozostałych warunków ustawowych.
Od 1 listopada 2026 roku nowy okres zasiłkowy
Rodzice powinni zwrócić uwagę na ważną datę.
1 listopada 2026 roku rozpocznie się nowy okres zasiłkowy, który potrwa do 31 października 2027 roku.
Osoby zainteresowane dalszym otrzymywaniem zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami powinny złożyć odpowiednie dokumenty.
Wnioski internetowe na nowy okres można było składać już od 1 lipca 2026 roku, a dokumenty papierowe od 1 sierpnia.
Znaczenie ma również moment złożenia wniosku.
Jeżeli kompletne dokumenty na nowy okres zostaną złożone od 1 września do 31 października 2026 roku, ustalenie prawa do świadczeń i wypłata należności za listopad powinny nastąpić do 31 grudnia.
W przypadku wniosków składanych w listopadzie termin rozpatrzenia i wypłaty może przypadać dopiero na koniec lutego 2027 roku.
Warto przy tym pamiętać, że zasiłek rodzinny i dodatek na naukę poza miejscem zamieszkania mają nieco inne okresy rozliczeniowe.
Zasiłek rodzinny przyznawany jest na okres od listopada do października, natomiast dodatek na dojazdy lub zamieszkiwanie wypłaca się za miesiące nauki, od września do czerwca.
Czy można dostać wyrównanie za poprzednie miesiące?
Rodzice, którzy dopiero teraz dowiedzieli się o świadczeniu, mogą zastanawiać się, czy otrzymają pieniądze za cały rozpoczęty rok szkolny.
Nie należy jednak zakładać, że wypłata za wszystkie wcześniejsze miesiące nastąpi automatycznie.
Co do zasady prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest od miesiąca złożenia prawidłowego wniosku, z uwzględnieniem przepisów dotyczących okresów zasiłkowych.
Dlatego osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia powinny jak najszybciej sprawdzić swoją sytuację w urzędzie.
Szczególnie ważne jest to teraz, gdy zbliża się początek nowego okresu zasiłkowego.
Gdzie złożyć wniosek o pieniądze na dojazdy?
Wnioski o zasiłek rodzinny i przysługujące do niego dodatki obsługują urzędy gmin lub wyznaczone jednostki samorządowe.
W zależności od miejsca zamieszkania mogą to być urzędy miasta, ośrodki pomocy społecznej albo jednostki odpowiedzialne za świadczenia rodzinne.
Dokumenty można składać osobiście, tradycyjną pocztą lub elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia.
Nie jest to świadczenie wypłacane przez ZUS.
Wnioskodawca powinien przygotować dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz okoliczności uzasadniających przyznanie dodatku.
Potrzebne mogą być między innymi informacje o dochodach rodziny, oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania oraz dokumenty potwierdzające pobyt w miejscowości, w której znajduje się szkoła.
Zakres wymaganych załączników zależy od konkretnej sytuacji.
Czy dodatek można łączyć z 800 plus i 300 plus?
Tak. Pobieranie świadczenia wychowawczego 800 plus nie wyklucza samo w sobie możliwości uzyskania dodatku na naukę poza miejscem zamieszkania.
Podobnie wygląda sytuacja z jednorazowym świadczeniem 300 plus z programu „Dobry Start”.
Są to różne formy wsparcia, przyznawane na odrębnych zasadach.
800 plus i 300 plus nie wymagają spełnienia kryterium dochodowego.
Natomiast dodatek z tytułu nauki poza miejscem zamieszkania jest uzależniony od prawa do zasiłku rodzinnego.
W praktyce rodzina może więc pobierać 800 plus, otrzymać 300 plus na wyprawkę szkolną i jednocześnie korzystać z dodatku na dojazdy, jeżeli spełnia wszystkie wymagane warunki.
Co to oznacza dla rodziców?
Dodatek na dojazdy do szkoły może pomóc rodzinom, których dzieci codziennie podróżują do placówek znajdujących się w innych miejscowościach.
Wysokość wsparcia wynosi 69 zł miesięcznie, czyli maksymalnie 690 zł za cały rok szkolny.
W przypadku uczniów zamieszkujących w miejscowości, w której znajduje się szkoła, świadczenie może wynosić 113 zł miesięcznie, co daje maksymalnie 1130 zł w ciągu 10 miesięcy.
Nie są to jednak pieniądze przyznawane wszystkim rodzicom. Najważniejsze jest spełnienie warunków dotyczących rodzaju szkoły, miejsca nauki oraz dochodów rodziny.
Zbliżający się 1 listopada 2026 roku to ważny termin dla osób korzystających z zasiłku rodzinnego. Warto sprawdzić, czy rodzina ma prawo do dodatku i czy dokumenty na nowy okres zasiłkowy zostały już złożone.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.