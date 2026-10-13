Wezwania dla 245 tys. Polaków. MON podało terminy. Za niestawienie się grozi kara
Około 245 tys. osób może zostać objętych kwalifikacją wojskową w 2027 roku. Ministerstwo Obrony Narodowej określiło już dokładne terminy oraz roczniki, które będą musiały stawić się przed komisjami. Wezwania otrzymają nie tylko 19-letni mężczyźni, ale również osoby ze starszych roczników i część kobiet. Zignorowanie obowiązku może skończyć się grzywną, a nawet przymusowym doprowadzeniem przez Policję.
Przygotowania do przyszłorocznej kwalifikacji wojskowej już trwają. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 31 sierpnia 2026 roku zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1169.
Dokument wskazuje, kto będzie zobowiązany do stawienia się przed komisją i kiedy przeprowadzona zostanie procedura.
Według szacunków przedstawionych podczas przygotowywania przepisów kwalifikacja ma objąć około 245 tys. osób w całej Polsce. Nie oznacza to jednak, że wszystkie wezwania zostały już wysłane.
Kwalifikacja wojskowa 2027. MON podało konkretne terminy
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem kwalifikacja wojskowa zostanie oficjalnie ogłoszona 15 stycznia 2027 roku.
Prace komisji rozpoczną się 1 lutego i potrwają do 30 kwietnia 2027 roku.
|Etap
|Termin
|Ogłoszenie kwalifikacji wojskowej
|15 stycznia 2027 r.
|Rozpoczęcie pracy komisji
|1 lutego 2027 r.
|Zakończenie kwalifikacji
|30 kwietnia 2027 r.
Osoby podlegające obowiązkowi otrzymają indywidualne wezwania zawierające datę, godzinę i miejsce stawiennictwa.
Wezwanie powinno zostać doręczone co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.
Warto pamiętać, że informacje o kwalifikacji publikowane są również w oficjalnych obwieszczeniach. Przepisy przewidują, że nieotrzymanie imiennego wezwania samo w sobie nie zwalnia z obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.
Kto otrzyma wezwanie do komisji wojskowej?
Największą grupę objętą kwalifikacją wojskową w 2027 roku stanowią mężczyźni urodzeni w 2008 roku. W przyszłym roku ukończą oni 19 lat.
Obowiązek obejmie jednak również inne osoby wskazane w rozporządzeniu.
Do kwalifikacji wojskowej zostaną wezwani:
- Mężczyźni urodzeni w 2008 roku – podstawowy rocznik objęty obowiązkiem.
- Mężczyźni urodzeni w latach 2003–2007 – jeżeli nie posiadają ustalonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
- Osoby uznane w latach 2025–2026 za czasowo niezdolne do służby – jeżeli okres niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji w 2027 roku.
- Osoby posiadające czasową niezdolność obowiązującą dłużej – jeśli złożą odpowiedni wniosek o zmianę kategorii przed zakończeniem kwalifikacji.
- Kobiety urodzone w latach 2000–2008 – należące do wskazanych w przepisach grup posiadających kwalifikacje przydatne dla wojska lub kończących odpowiednie kształcenie.
- Pełnoletni ochotnicy – zgłaszający się do kwalifikacji na własny wniosek.
Przepisy przewidują również możliwość stawienia się osób z nieuregulowaną kategorią wojskową do końca roku kalendarzowego, w którym ukończą 60 lat, jeżeli spełniają określone warunki i zgłoszą się do kwalifikacji.
Nie oznacza to powszechnego wezwania wszystkich osób w wieku od 18 do 60 lat.
Kobiety także mogą zostać wezwane. Znaczenie ma zawód i wykształcenie
Kwalifikacja wojskowa w 2027 roku obejmie również część kobiet.
Chodzi przede wszystkim o osoby posiadające kwalifikacje zawodowe uznawane za przydatne dla Sił Zbrojnych oraz kobiety kończące naukę na określonych kierunkach.
Dotyczy to między innymi wybranych zawodów medycznych, weterynaryjnych i specjalistycznych.
Wezwanie mogą otrzymać na przykład kobiety kształcące się lub posiadające kwalifikacje związane z medycyną, pielęgniarstwem, ratownictwem medycznym, psychologią czy fizjoterapią.
Wśród zawodów przydatnych wojsku znajdują się także określone specjalizacje techniczne i informatyczne.
Samo wykonywanie określonego zawodu nie oznacza jednak automatycznie obowiązku stawienia się przed komisją. Znaczenie mają również wiek, etap kształcenia i wcześniejsze ustalenie kategorii wojskowej.
Za nieobecność grozi grzywna. Policja może doprowadzić do komisji
Osoby objęte obowiązkiem kwalifikacji wojskowej nie mogą bez uzasadnionej przyczyny ignorować wezwania.
Przepisy przewidują możliwość zastosowania środków przymusu wobec osób, które nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie.
Właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta może nałożyć grzywnę w celu przymuszenia albo zarządzić przymusowe doprowadzenie przez Policję.
Ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje również odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z kwalifikacją wojskową, w tym karę grzywny albo ograniczenia wolności w przypadkach określonych w przepisach.
Nie każda nieobecność oznacza jednak automatyczne ukaranie.
Jeżeli osoba wezwana nie może pojawić się przed komisją z ważnego powodu, powinna odpowiednio wcześniej poinformować właściwy urząd.
Co zrobić, jeśli nie możesz stawić się przed komisją?
Choroba, nagła sytuacja rodzinna lub inne ważne okoliczności mogą uniemożliwić zgłoszenie się w wyznaczonym terminie.
W takiej sytuacji należy zawiadomić właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
Zawiadomienia trzeba dokonać najpóźniej w dniu wyznaczonego stawiennictwa.
Konieczne jest również przedstawienie dokumentu potwierdzającego przyczynę nieobecności.
Jeżeli okoliczności zostaną uznane za uzasadnione, urząd wyznaczy nowy termin kwalifikacji.
Dlatego nie należy ignorować wezwania nawet wtedy, gdy pojawi się przeszkoda uniemożliwiająca udział w badaniach.
Jak wygląda kwalifikacja wojskowa?
Podczas kwalifikacji wojskowej sprawdzana jest tożsamość osoby wezwanej oraz przeprowadzane są czynności służące określeniu jej zdolności do służby.
Komisja analizuje stan zdrowia, przedstawioną dokumentację medyczną i wyniki niezbędnych badań.
Gromadzone są także informacje potrzebne do prowadzenia ewidencji wojskowej, między innymi dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
Po zakończeniu procedury określana jest kategoria zdolności do służby wojskowej.
Obowiązują cztery podstawowe kategorie:
|Kategoria
|Znaczenie
|A
|Zdolny do służby wojskowej
|B
|Czasowo niezdolny do służby wojskowej
|D
|Niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z ustawowymi wyjątkami
|E
|Trwale i całkowicie niezdolny do służby, także w razie mobilizacji i wojny
Na kwalifikację należy zabrać dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną oraz dokumenty dotyczące wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
Osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności lub dokumentację leczenia specjalistycznego powinny przygotować je przed wizytą.
Warszawa i Mazowsze. Gdzie będą działały komisje?
Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona również w Warszawie i całym województwie mazowieckim.
Mieszkańcy stolicy oraz miejscowości takich jak Pruszków, Piaseczno, Legionowo, Wołomin, Otwock czy Grodzisk Mazowiecki będą podlegali takim samym ogólnopolskim zasadom.
Dokładne adresy komisji i lokalne terminy zostaną podane w obwieszczeniach właściwych organów.
Dla porównania, w 2026 roku kwalifikacją wojskową na Mazowszu objęto 36 563 osoby, w tym 2249 kobiet. W regionie działało wówczas 47 komisji.
Nie oznacza to jednak, że dokładnie tyle samo osób zostanie wezwanych w 2027 roku. Szczegółowe dane dla województwa będą zależeć od przygotowanego harmonogramu.
Czy wezwanie oznacza obowiązkowe pójście do wojska?
To jedno z najważniejszych pytań związanych z przyszłoroczną kwalifikacją.
Samo stawienie się przed komisją i uzyskanie kategorii A nie oznacza automatycznego powołania do wojska.
Kwalifikacja wojskowa nie jest równoznaczna z przywróceniem obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej.
Jej podstawowym celem jest ocena zdolności do służby oraz uzupełnienie ewidencji wojskowej.
Powołanie do określonego rodzaju służby lub na ćwiczenia wojskowe odbywa się na podstawie odrębnych przepisów i procedur.
Osoby, które nie zgłoszą zainteresowania dobrowolną służbą wojskową, nie są automatycznie kierowane na szkolenie wyłącznie z powodu uczestnictwa w kwalifikacji.
Co to oznacza dla osób objętych obowiązkiem?
Kwalifikacja wojskowa w 2027 roku rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia. W pierwszej kolejności obejmie mężczyzn urodzonych w 2008 roku, ale wezwania otrzymają również wybrane osoby ze starszych roczników oraz część kobiet.
Osoby zobowiązane do stawiennictwa powinny sprawdzić termin i miejsce działania komisji oraz przygotować wymagane dokumenty.
Zignorowanie obowiązku bez uzasadnionej przyczyny może skończyć się grzywną lub przymusowym doprowadzeniem przez Policję.
Jednocześnie samo otrzymanie wezwania nie oznacza powołania do czynnej służby wojskowej.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.