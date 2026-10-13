Plan ewakuacji całej Polski już zatwierdzony. RCB pracuje z wojskiem. Trasy i miejsca mają być ustalone wcześniej
Krajowy Plan Ewakuacji został zatwierdzony 3 lipca 2026 roku. Za tym dokumentem mają stać konkretne ustalenia: transport dla mieszkańców, miejsca zbiórki, przyjęcie osób opuszczających zagrożony obszar i zabezpieczenie pozostawionego mienia. Warszawa przygotowuje infrastrukturę ochrony ludności, a doświadczenia innych miast pokazują, jak takie działania wyglądają poza dokumentami. We Wrocławiu podczas lipcowej ewakuacji wskazano konkretną szkołę i transport MPK. Poznań przygotował wnioski obejmujące milionowe nakłady na obiekty zbiorowej ochrony.
Zatwierdzony dokument obejmuje planowanie na poziomie kraju. Nie jest poleceniem, aby wszyscy mieszkańcy Polski opuścili swoje domy. Ma umożliwiać skoordynowane przemieszczanie ludności z obszarów zagrożonych do miejsc, w których można zapewnić jej bezpieczeństwo i pomoc. W dużym mieście oznacza to znacznie więcej niż podstawienie autobusów. Trzeba uwzględnić osoby bez samochodu, pacjentów wymagających transportu medycznego, dzieci, seniorów i ludzi, którzy nie są w stanie samodzielnie zejść z mieszkania. Równie istotne jest przygotowanie miejsc, do których te osoby zostaną skierowane.
Plan został zatwierdzony. RCB współpracuje ze Sztabem Generalnym
MSWiA potwierdziło datę zatwierdzenia Krajowego Planu Ewakuacji w odpowiedzi na interpelację poselską. Podstawę jego przygotowania stanowi ustawa z 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej. Zgodnie z art. 40 dokument opracowuje dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Powstaje on na podstawie planów wojewódzkich, do których wkłady przygotowują samorządy. Dokumenty krajowy i wojewódzkie sporządza się na 3 lata, z możliwością aktualizowania stosownie do potrzeb.
Współpraca z wojskiem ma znaczenie między innymi dla uzgadniania sposobu wykorzystania infrastruktury transportowej w określonych scenariuszach zagrożenia. Ruch mieszkańców, przejazdy ratowników i potrzeby innych służb muszą zostać ze sobą skoordynowane. Nie można zakładać, że każda szeroka droga będzie dostępna dla samochodów prywatnych ani że najkrótsza trasa wskazana przez nawigację pozostanie właściwa. Przygotowanie planu pozwala wcześniej rozpoznać takie zależności, zanim pojawi się konieczność przemieszczenia dużej liczby osób.
Szczegółowe dokumenty są niejawne, ale mieszkańcy mają otrzymać instrukcje
W odpowiedzi parlamentarnej z 26 sierpnia 2026 roku MSWiA wskazało, że Krajowy Plan Ewakuacji i wojewódzkie plany ewakuacji ludności są dokumentami niejawnymi. Nie można więc na podstawie publicznych materiałów przypisać każdemu warszawskiemu osiedlu konkretnej trasy i miejscowości docelowej. Jawne pozostają natomiast przepisy opisujące organizację działań. Po zarządzeniu ewakuacji mieszkańcy mają otrzymywać informacje o miejscach koncentracji, dostępnych środkach transportu i kierunkach przemieszczania. Niejawność dokumentacji nie oznacza, że ludność ma samodzielnie odgadywać te ustalenia.
Praktyczne zasady określa rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2025 roku w sprawie ewakuacji ludności oraz zabezpieczenia mienia, opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 765. Przewiduje ono weryfikowanie planu odpowiednio do rodzaju zagrożenia i aktualnych warunków. Trzeba uwzględniać dostępność dróg, linii kolejowych oraz ograniczenia wynikające z remontów lub uszkodzeń. Wcześniej przygotowane ustalenia mają zatem służyć organizacji działań, ale konkretna trasa może wymagać zmiany. Dla mieszkańca decydujący będzie aktualny komunikat dotyczący jego obszaru.
Punkt zbiórki, miejsce pobytu i schron pełnią różne funkcje
Pod określeniem „punkt ewakuacji” mogą kryć się różne miejsca. W jednym mieszkańcy zostaną zarejestrowani i otrzymają informacje, w innym wsiądą do transportu, a w kolejnym będą kierowani do zakwaterowania. Nie należy utożsamiać tych punktów z obiektami służącymi do ukrycia przed bezpośrednim zagrożeniem. Szkoła przygotowana do przyjęcia ewakuowanych może zapewniać czasowy pobyt, choć nie jest schronem. Z kolei podziemny obiekt zapewniający osłonę nie musi być miejscem, z którego odjadą autobusy.
|Miejsce
|Podstawowa funkcja
|Informacja potrzebna mieszkańcowi
|Punkt ewidencyjno-informacyjny
|Rejestracja i przekazywanie informacji o przemieszczaniu
|Gdzie zgłosić się i dokąd następnie przejść
|Punkt załadunku
|Kierowanie mieszkańców do środków transportu
|Skąd odjeżdża zorganizowany transport
|Punkt przyjęcia
|Przyjęcie po przyjeździe i rozpoznanie pilnych potrzeb
|Gdzie uzyskać dalszą pomoc
|Punkt rozdzielczy
|Kierowanie do miejsc zakwaterowania
|Gdzie będzie zorganizowany pobyt
|Punkt schronienia
|Osłona przed określonym zagrożeniem
|Jak dotrzeć do odpowiedniego miejsca i korzystać z niego zgodnie z komunikatami
Warszawa przygotowuje metro i rozbudowuje zasoby transportowe
W Warszawie jednym z przedsięwzięć związanych z ochroną ludności jest „Podziemna Tarcza”. W zapowiedzi projektu miasto wskazało możliwość przystosowania metra do funkcji miejsca ukrycia dla ponad 100 tys. osób. Przewidziano także wykorzystanie przestrzeni technicznych na magazyny kryzysowe. Jest to deklarowany zakres przedsięwzięcia, a nie potwierdzenie, że wszystkie stacje mają już jednakowy standard ochronny i gotowe wyposażenie. Funkcja ochronna metra wymaga odpowiedniego przygotowania oraz organizacji korzystania z jego przestrzeni.
Osobnym zasobem jest transport miejski. ZTM zamówił 120 przegubowych autobusów Solaris Urbino 18, a producent wskazał rozpoczęcie dostaw w drugiej połowie 2026 roku i ich kontynuowanie w 2027 roku. Tego harmonogramu nie należy zamieniać w informację, że cała zamówiona flota została już dostarczona. Przy organizowaniu ewakuacji potrzebne będą rzeczywiście dostępne pojazdy, kierowcy i przejezdne trasy. Sam zakup taboru nie określa również, skąd konkretny mieszkaniec będzie odbierany ani do jakiego miejsca zostanie przewieziony.
W stolicy trzeba ponadto uwzględnić rozłożenie zabudowy po obu stronach Wisły oraz dostępność przepraw. Mieszkaniec Pragi-Południe, Wawra czy Białołęki nie powinien sam zakładać, że w razie każdego zagrożenia musi przedostać się na lewy brzeg. Kierunek przemieszczania zależy od tego, gdzie znajduje się zagrożony obszar i jakie trasy pozostają bezpieczne. To również powód, dla którego adres najbliższego miejsca schronienia i miejsce zbiórki do ewakuacji powinny być traktowane jako odrębne informacje.
Wrocław wskazał konkretną szkołę i przystanek transportu
Rzeczywisty przykład organizacji lokalnej ewakuacji pochodzi z Wrocławia. Po odnalezieniu niewybuchu przy ul. Trzemeskiej 7 lipca 2026 roku przeprowadzono działania obejmujące obszar zamieszkiwany przez około 3 tys. osób. Strefę wyznaczono w promieniu około 300 metrów od znaleziska. Mieszkańcom wskazano miejsce przyjęcia w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Zachodniej 2. Dla potrzebujących przewozu zapewniono transport MPK z przystanku Legnicka/Młodych Techników. Podano również godzinę opuszczenia strefy i informacje o zamknięciach ulic.
Według aktualizacji miejskiego komunikatu z punktu urządzonego w szkole skorzystało blisko 100 osób. Wielu mieszkańców przebywało u bliskich, znajomych lub w pracy. Ten przykład pokazuje, że liczba osób objętych ewakuacją i liczba korzystających z przygotowanego miejsca pobytu mogą być różne. Adres szkoły był ustaleniem dotyczącym tej konkretnej akcji. Nie należy traktować go jako stałego punktu, do którego wszyscy wrocławianie mają kierować się przy każdym przyszłym zagrożeniu.
Poznań przygotowuje obiekty ochronne za miliony złotych
Poznań przedstawił w 2026 roku wnioski o dofinansowanie działań ochrony ludności i obrony cywilnej na łączną kwotę ponad 43,5 mln zł. Największa część, 27,8 mln zł, miała zostać przeznaczona na przygotowanie obiektów zbiorowej ochrony. Wskazuje to na drugi wymiar przygotowań: oprócz planowania przejazdu potrzebna jest infrastruktura umożliwiająca ochronę ludzi. Złożenie wniosków i opisanie inwestycji nie przesądzają jednak o ich zakończeniu. Przy ocenie dostępnych miejsc trzeba sprawdzać potwierdzony etap prac i możliwości użytkowania.
Przykłady Warszawy, Wrocławia i Poznania dotyczą różnych części systemu. Metro może pełnić funkcję ochronną, szkoła może zostać czasowo uruchomiona do przyjęcia mieszkańców, a samorząd może przygotowywać kolejne obiekty. W planowaniu ewakuacji zasoby te trzeba połączyć z transportem i obsługą. Budynek wskazany w dokumentacji musi być dostępny wtedy, gdy pojawią się potrzebujące pomocy osoby. Znaczenie mają również zasilanie, zaplecze sanitarne, personel i możliwość dotarcia do obiektu.
Mapa miejsc schronienia nie jest mapą tras ewakuacji
MSWiA w komunikacie z 1 maja 2026 roku informowało, że aplikacja „Gdzie się ukryć” obejmowała ponad 83 tys. miejsc doraźnego schronienia. Resort wyraźnie zaznaczył, że narzędzie nie prezentuje schronów jako obiektów najwyższej kategorii ochronnej. Wykorzystuje między innymi przejścia podziemne, tunele, garaże i stacje metra. Liczba ta opisuje stan bazy wskazany w majowym komunikacie. Nie jest liczbą specjalistycznych bunkrów ani miejsc zakwaterowania przygotowanych dla ewakuowanych.
W przepisach schron i ukrycie są rozróżniane między innymi przez konstrukcję hermetyczną lub niehermetyczną. Potoczna nazwa „bunkier” nie wyjaśnia więc, przed czym obiekt chroni i w jakich warunkach można go wykorzystać. Również oznaczenie miejsca na mapie nie stanowi polecenia, aby właśnie tam udać się podczas dowolnego zagrożenia. W sytuacji wymagającej szybkiego schronienia znaczenie mają bliskość i bezpieczeństwo dojścia. Przy zarządzonej ewakuacji trzeba natomiast znać wyznaczony punkt i kierunek opuszczenia obszaru.
Domowy plan powinien uwzględniać transport i osoby potrzebujące pomocy
Przygotowania rodziny najlepiej zacząć od ustalenia, kto może potrzebować wsparcia przy opuszczaniu mieszkania. Osoba poruszająca się na wózku, senior z ograniczoną sprawnością lub pacjent wymagający szczególnych warunków przewozu mają inne potrzeby niż ktoś, kto może dojść do punktu zbiórki. W zgłoszeniu do organizatorów działań ważne będą dokładny adres, piętro i opis koniecznej pomocy. Wcześniej można ustalić z administracją lub lokalnym urzędem sposób przekazywania takich informacji. Numer 112 służy sytuacjom wymagającym pilnej interwencji.
Rodzinne przygotowania powinny obejmować również dokumenty, potrzebne leki, dane kontaktowe i podręczny zestaw rzeczy do zabrania. Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zaleca korzystanie ze zorganizowanego transportu lub przejście do wyznaczonego miejsca, a przy używaniu samochodu zwraca uwagę na nieblokowanie dróg ewakuacyjnych. Dane aplikacji o schronieniu można pobrać wcześniej do korzystania offline. Adresy i telefony warto mieć również zapisane poza telefonem. Po ogłoszeniu konkretnych działań potrzebne będą jednak bieżące instrukcje służb, odnoszące się do rzeczywistego zagrożenia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.