Nawet 39 tys. zł przy odejściu na emeryturę! Od 2026 roku obowiązują nowe zasady. Nie każdy dostanie takie pieniądze
Przejście na emeryturę może oznaczać znacznie większy przelew niż ostatnia pensja. Od początku 2026 roku obowiązują przepisy, które pozwalają jednej grupie zawodowej otrzymać odprawę w wysokości aż sześciu miesięcznych wynagrodzeń. Przy pensji stanowiącej podstawę obliczeń wynoszącej 6500 zł daje to 39 tys. zł jednorazowej wypłaty. Pracodawca ma obowiązek przekazać należne pieniądze, jednak nie wszyscy odchodzący na emeryturę mogą liczyć na tak wysoką kwotę. Decydujące znaczenie ma staż pracy.
Wielkie pieniądze na zakończenie pracy. Nowe przepisy już obowiązują
Dla wielu Polaków przejście na emeryturę oznacza konieczność dostosowania domowego budżetu do niższych miesięcznych dochodów. Nie wszyscy pamiętają jednak, że zakończenie aktywności zawodowej może wiązać się również z otrzymaniem dodatkowych pieniędzy od pracodawcy.
Chodzi o odprawę emerytalną, czyli jednorazowe świadczenie przysługujące pracownikowi, którego stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na emeryturę.
W większości przypadków Kodeks pracy gwarantuje odprawę odpowiadającą jednomiesięcznemu wynagrodzeniu.
Niektóre grupy zawodowe korzystają jednak ze szczególnych przepisów, które zapewniają znacznie korzystniejsze warunki.
Od 1 stycznia 2026 roku do tej grupy należą nauczyciele objęci odpowiednimi regulacjami Karty Nauczyciela.
Nawet sześć pensji jednorazowo. Nauczyciele zyskali nowe uprawnienia
Najważniejsza zmiana dotyczy wysokości odprawy wypłacanej nauczycielom kończącym zatrudnienie w związku z przejściem na emeryturę.
Od początku 2026 roku art. 87 Karty Nauczyciela przewiduje trzy poziomy świadczenia.
Wysokość wypłaty zależy od stażu pracy:
|Staż pracy
|Wysokość odprawy
|Co najmniej 10 lat
|2 miesięczne wynagrodzenia
|Co najmniej 15 lat
|3 miesięczne wynagrodzenia
|Co najmniej 20 lat
|6 miesięcznych wynagrodzeń
Największe znaczenie ma przekroczenie granicy 20 lat pracy.
W takim przypadku nauczyciel może otrzymać dwukrotnie wyższą odprawę niż osoba z 15-letnim stażem.
To oznacza, że różnica w jednorazowej wypłacie może wynosić kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
39 tys. zł od pracodawcy. Tak wyglądają konkretne wyliczenia
Przepisy nie wskazują jednej stałej kwoty odprawy dla wszystkich nauczycieli.
Jej wysokość zależy od wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia świadczenia.
Przykładowo nauczyciel z co najmniej 20-letnim stażem, którego miesięczne wynagrodzenie przyjęte do obliczeń wynosi 6500 zł, otrzyma odprawę w wysokości 39 000 zł.
Przy wyższej podstawie kwota rośnie.
|Podstawa miesięcznego wynagrodzenia
|Odprawa po 20 latach pracy
|5000 zł
|30 000 zł
|6000 zł
|36 000 zł
|6500 zł
|39 000 zł
|7000 zł
|42 000 zł
|8000 zł
|48 000 zł
Warto zaznaczyć, że są to przykłady matematyczne, a nie gwarantowane kwoty dla wszystkich nauczycieli.
Podstawa odprawy jest obliczana według zasad stosowanych przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Nie musi więc odpowiadać wyłącznie wynagrodzeniu zasadniczemu.
Nie trzeba pracować 20 lat w jednej szkole
To szczególnie ważna informacja dla osób, które w trakcie kariery zawodowej zmieniały miejsce zatrudnienia.
Do stażu uprawniającego do odprawy wlicza się również wcześniejsze zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy zaliczane na podstawie odpowiednich przepisów.
Nie oznacza to zatem, że nauczyciel musi przepracować całe 20 lat w jednej placówce.
Znaczenie ma prawidłowe udokumentowanie okresów pracy.
Warto sprawdzić, czy szkoła posiada wszystkie wymagane świadectwa pracy i dokumenty potwierdzające wcześniejsze zatrudnienie.
Pominięcie części stażu może mieć poważne konsekwencje finansowe.
Osoba, której uznano 19 lat pracy zamiast 20, może zostać zakwalifikowana do niższego progu odprawy.
Przy podstawie wynagrodzenia wynoszącej 6500 zł różnica pomiędzy trzema a sześcioma pensjami wynosi aż 19 500 zł.
Pracodawca musi wypłacić pieniądze. Nie jest to uznaniowa nagroda
Odprawa emerytalna nie jest premią przyznawaną według uznania dyrektora szkoły.
Jeżeli nauczyciel spełnia ustawowe warunki, świadczenie przysługuje mu na podstawie obowiązujących przepisów.
Pracodawca ma obowiązek ustalić jego wysokość i wypłacić należną kwotę.
Nie jest wymagany osobny wniosek o przyznanie samej odprawy, ponieważ uprawnienie wynika z przepisów prawa pracy.
Nie oznacza to jednak, że pieniądze zostaną przekazane automatycznie każdej osobie po ukończeniu 60. lub 65. roku życia.
Konieczne jest zakończenie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.
Nauczyciel, który osiągnął wiek emerytalny, ale nadal pracuje, nie otrzymuje odprawy wyłącznie z tego powodu.
Odprawa nie jest wypłacana przez ZUS
Warto również odróżnić odprawę emerytalną od emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Są to dwa odrębne świadczenia.
Emerytura jest wypłacana przez ZUS na zasadach określonych w przepisach ubezpieczeniowych.
Odprawę przekazuje natomiast pracodawca w związku z zakończeniem zatrudnienia.
Nie jest ona dodatkiem wypłacanym co miesiąc ani podwyżką emerytury.
To jednorazowe świadczenie, które co do zasady można otrzymać tylko raz.
Nowe regulacje dotyczące nauczycieli obejmują również określone sytuacje przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
Co zrobić, jeśli szkoła wypłaci za mało?
Przed zakończeniem zatrudnienia warto sprawdzić dokumentację dotyczącą przebiegu kariery zawodowej.
Szczególnie istotne są świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.
Jeżeli pracodawca nie uwzględni wszystkich okresów podlegających zaliczeniu do stażu, wysokość odprawy może zostać obliczona nieprawidłowo.
W takiej sytuacji nauczyciel powinien zwrócić się do pracodawcy o wyjaśnienie sposobu naliczenia świadczenia.
Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany, możliwe jest dochodzenie roszczeń na zasadach przewidzianych w prawie pracy.
Duża zmiana dla nauczycieli. Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych na koniec kariery
Nowe zasady odpraw emerytalnych obowiązujące od 2026 roku mogą mieć duże znaczenie dla nauczycieli planujących zakończenie pracy zawodowej.
Osoby z odpowiednio długim stażem mogą otrzymać równowartość sześciu miesięcznych wynagrodzeń.
Przy podstawie wynoszącej 6500 zł oznacza to 39 tys. zł, a przy wyższych zarobkach wypłata może przekroczyć 40 tys. zł.
Najważniejsze są jednak dwa warunki: odpowiedni staż oraz zakończenie zatrudnienia w związku z przejściem na emeryturę. Bez ich spełnienia nie można liczyć na najwyższą odprawę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.