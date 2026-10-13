Od czwartku gigantyczne okazje w Lidlu! Ceny polecą w dół nawet o 35 procent. Klienci mogą ruszyć na zakupy
Lidl przygotował kolejną dużą akcję promocyjną. Już w czwartek, 15 października, w sklepach sieci wystartuje oferta obejmująca odzież i akcesoria. Szczególną uwagę przyciągają ciepłe swetry damskie, które będzie można kupić znacznie taniej niż wcześniej. Obniżka sięga 35 procent, a cena jednego z produktów spadnie poniżej 40 złotych. To propozycja dla osób, które chcą uzupełnić jesienno-zimową garderobę bez wydawania fortuny.
Wielka promocja w Lidlu od czwartku. Rusza nowa oferta
Jesień to okres, w którym wielu Polaków wymienia lekką odzież na cieplejsze ubrania. Spadające temperatury sprawiają, że coraz częściej sięgamy po swetry, bluzy i kurtki.
Lidl postanowił wykorzystać początek chłodniejszego sezonu i przygotował nową ofertę odzieżową.
Od czwartku, 15 października, w sklepach pojawią się produkty marki Esmara objęte promocją.
W gazetce sieci uwagę zwraca szczególnie oferta swetrów damskich z wzorami inspirowanymi stylem norweskim.
To jeden z charakterystycznych elementów jesienno-zimowej garderoby. Geometryczne wzory, kontrastowe kolory i klasyczne fasony od lat cieszą się popularnością w chłodniejszych miesiącach.
Swetry taniej aż o 35 procent. Lidl podał konkretną cenę
Jedną z głównych okazji nowej gazetki są damskie swetry marki Esmara.
Regularna cena prezentowanego produktu wynosi 59,99 zł.
Od czwartku sweter będzie można kupić za 38,99 zł za sztukę.
Oznacza to obniżkę o 21 zł, czyli 35 procent.
To zauważalna różnica, szczególnie dla osób planujących zakup kilku elementów jesienno-zimowej garderoby.
Przykładowo dwa swetry w promocyjnej cenie kosztowałyby łącznie 77,98 zł. Przed obniżką za dwie sztuki trzeba byłoby zapłacić 119,98 zł.
Oszczędność przy takim zakupie wynosi 42 zł.
Norweskie wzory wracają do sklepów. To propozycja na chłodne dni
Promocja obejmuje swetry damskie z dekoracyjnymi wzorami w stylu norweskim.
Na materiałach reklamowych Lidla zaprezentowano kilka wariantów kolorystycznych, między innymi jasny sweter z ciemnym wzorem oraz modele w szarościach i czerni.
Tego rodzaju ubrania można łączyć zarówno z jeansami, jak i bardziej eleganckimi spodniami czy spódnicami.
Swetry sprawdzą się jako element codziennego stroju do pracy, szkoły lub na jesienne spacery.
Przy wyborze warto jednak zwrócić uwagę na skład materiału, rozmiar oraz sposób pielęgnacji podany na metce.
Klienci mogą zainteresować się nową ofertą
Odzież sezonowa regularnie pojawia się w gazetkach dyskontów i jest jedną z kategorii, w których sieci handlowe przygotowują okresowe obniżki.
W przypadku najnowszej promocji Lidla uwagę zwraca przede wszystkim połączenie jesienno-zimowego fasonu z ceną poniżej 40 złotych.
Nie można jednak przesądzać, że produkty zostaną szybko wyprzedane. Dostępność poszczególnych modeli i rozmiarów może różnić się pomiędzy sklepami.
Osoby zainteresowane konkretnym wariantem powinny sprawdzić ofertę na początku promocji.
Kiedy zaczyna się promocja w Lidlu?
Nowa oferta rusza w czwartek, 15 października 2026 roku.
Najważniejsze szczegóły promocji:
- Produkt: sweter damski Esmara ze wzorem w stylu norweskim.
- Cena promocyjna: 38,99 zł za sztukę.
- Poprzednia cena wskazana w gazetce: 59,99 zł.
- Obniżka: 35 procent.
- Początek oferty: czwartek, 15 października.
Szczegółowe warunki promocji można sprawdzić w gazetce sieci oraz w sklepach.
Dla klientów planujących zakup cieplejszych ubrań na jesień to okazja, aby zaoszczędzić 21 zł na jednym swetrze. Nowa oferta Lidla startuje już w czwartek, a produkty będą dostępne w ramach sprzedaży promocyjnej, z uwzględnieniem stanów magazynowych poszczególnych placówek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.