Wielkie promocyjne szaleństwo w Biedronce! Klienci mają tylko kilka dni. Potem okazje znikną
Biedronka rozpoczęła tydzień od mocnego uderzenia cenowego. W sklepach ruszyły promocje na żywność, słodycze i środki do prania. Niektóre produkty można kupić z rabatem sięgającym 90 procent na drugą sztukę, a za inne zapłacić zaledwie złotówkę przy zakupie dwóch opakowań. Jest również akcja 1+1 gratis. Klienci powinni jednak dokładnie sprawdzić daty, ponieważ część przecen zakończy się już w środę, 14 października. Pozostałe oferty potrwają do soboty, 17 października.
Biedronka ruszyła z wielkimi promocjami. Czas szybko się kończy
Nowa gazetka Biedronki obowiązuje od poniedziałku, 12 października. Sieć przygotowała akcje promocyjne obejmujące produkty kupowane na co dzień przez miliony gospodarstw domowych.
Wśród przecenionych artykułów znalazły się wędliny, sery, owoce, warzywa, słodycze i chemia gospodarcza.
Największą uwagę zwracają jednak promocje wielosztukowe, w których zakup dodatkowego produktu pozwala znacząco obniżyć rachunek.
Trzeba przy tym uważać na terminy. Nie wszystkie promocje trwają do końca tygodnia.
Część ofert zakończy się już 14 października, natomiast wybrane akcje pozostaną dostępne do 17 października.
Druga szynka aż 90 procent taniej. To jedna z najmocniejszych okazji
Jedną z promocji przygotowanych przez Biedronkę jest oferta na szynkę konserwową Kraina Wędlin w plastrach, w opakowaniu 200 g.
W ramach akcji drugi produkt objęto rabatem wynoszącym 90 procent.
Cena drugiego opakowania to 3,79 zł.
Promocja jest dostępna dla klientów korzystających z karty Moja Biedronka. Obowiązuje również limit dzienny wynoszący pięć sztuk na kartę.
Co ważne, ta oferta kończy się już w środę, 14 października.
Osoby planujące zakup powinny więc zwrócić uwagę na datę, aby nie przegapić obniżki.
Sery żółte za 1 zł. Promocja potrwa dłużej
Kolejna oferta dotyczy serów żółtych w plastrach marki Światowid.
Biedronka przygotowała akcję, w której drugi produkt kosztuje tylko 1 zł.
Promocja obejmuje wskazaną kategorię serów tej marki i obowiązuje przy użyciu karty Moja Biedronka.
Limit wynosi dwie sztuki na kartę.
To oznacza, że klienci mogą kupić dwa opakowania na korzystniejszych warunkach, ale nie powinni zakładać, że promocja będzie naliczana bez ograniczeń przy większych zakupach.
Oferta obowiązuje od 12 do 17 października.
Coccolino 1+1 gratis. Można uzupełnić zapasy
Dużą uwagę może przyciągnąć również promocja na żel do prania Coccolino Wonder Wash o pojemności 1,48 litra.
W tym przypadku sieć zastosowała mechanizm 1+1 gratis.
Klient kupujący jedno opakowanie może otrzymać drugie bez dodatkowej opłaty, zgodnie z zasadami promocji.
Do skorzystania z oferty wymagana jest karta Moja Biedronka.
Obowiązuje dzienny limit dwóch sztuk, w tym maksymalnie jednej gratis.
Akcja potrwa do soboty, 17 października.
Przed zakupem warto porównać cenę za litr z innymi dostępnymi detergentami. Promocja wielosztukowa nie zawsze oznacza najniższą cenę jednostkową na rynku.
Czekolady i słodycze też taniej. Są konkretne ceny
Biedronka obniżyła również ceny wybranych słodyczy.
Wśród produktów objętych promocją znalazła się czekolada mleczna E.Wedel o gramaturze 340 g.
Przy zakupie dwóch sztuk cena jednego opakowania wynosi 12,99 zł.
Oferta obowiązuje z kartą Moja Biedronka, a dzienny limit zakupowy wynosi cztery sztuki.
Promocja potrwa do 17 października.
W gazetce znalazły się także akcje dotyczące innych słodyczy, w tym pralin. Warunki poszczególnych ofert mogą się jednak różnić, dlatego warto sprawdzić oznaczenia przy półkach.
Jabłka i pieczarki mocno przecenione. Ale tylko do środy
Na liście okazji znalazły się również świeże produkty spożywcze.
Polskie czerwone jabłka można kupić za 2,49 zł za kilogram. Według informacji promocyjnych oznacza to obniżkę o 44 procent.
Białe pieczarki w opakowaniu 500 g kosztują natomiast 4,99 zł. W tym przypadku rabat wynosi 37 procent.
Obie promocje obowiązują od 12 do 14 października.
To ważna informacja dla osób, które planowały większe zakupy dopiero pod koniec tygodnia. W czwartek wskazane ceny mogą już nie obowiązywać.
Które promocje kończą się najwcześniej?
Poniżej zestawienie najważniejszych potwierdzonych ofert:
|Produkt
|Promocja
|Termin
|Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 g
|Druga sztuka 90% taniej, za 3,79 zł
|Do 14.10
|Jabłka polskie czerwone
|2,49 zł/kg
|Do 14.10
|Pieczarki białe 500 g
|4,99 zł/opak.
|Do 14.10
|Sery żółte Światowid w plastrach
|Druga sztuka za 1 zł
|Do 17.10
|Żel Coccolino Wonder Wash 1,48 l
|1+1 gratis
|Do 17.10
|Czekolada mleczna E.Wedel 340 g
|12,99 zł/szt. przy zakupie dwóch
|Do 17.10
Uwaga na kartę Moja Biedronka i limity
W przypadku części promocji sama obecność produktu w koszyku nie wystarczy, aby otrzymać rabat.
Sieć wymaga zeskanowania karty Moja Biedronka lub użycia aplikacji.
Istotne są również limity zakupowe.
Przykładowo promocja na sery Światowid jest ograniczona do dwóch sztuk na kartę, a w przypadku żelu Coccolino można otrzymać maksymalnie jeden produkt gratis dziennie.
Warto również sprawdzić, czy dana promocja dotyczy wszystkich wariantów produktu, czy wyłącznie wybranych.
Nieprzestrzeganie warunków może oznaczać naliczenie standardowej ceny.
Ostatnie dni na skorzystanie z okazji
Najbliższe dni mogą być szczególnie interesujące dla osób planujących uzupełnienie domowych zapasów.
Biedronka przygotowała kilka promocji, które przy odpowiednio zaplanowanych zakupach pozwalają obniżyć wydatki na żywność i środki czystości.
Najważniejsze jest jednak pilnowanie terminów.
W środę, 14 października, zakończą się między innymi promocje na jabłka, pieczarki i szynkę konserwową. Na zakup serów w akcji z drugą sztuką za złotówkę, wybranych słodyczy oraz żelu Coccolino 1+1 gratis klienci mają czas do soboty, 17 października.
Oferty obowiązują zgodnie z regulaminami, limitami oraz dostępnością produktów w poszczególnych sklepach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.