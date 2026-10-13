Wielka wyprzedaż w Pepco już wystartowała! Ceny spadły nawet o ponad 80 procent. Klienci mogą kupić dekoracje za grosze
Takich obniżek nie sposób przeoczyć! W sklepach Pepco ruszyła wyprzedaż artykułów halloweenowych, a na półkach pojawiły się czerwone naklejki z nowymi cenami. Niektóre produkty przeceniono o kilkadziesiąt procent, a wybrane ozdoby można kupić już za 1 zł. Szkielety, duchy, dekoracyjne dynie i imprezowe akcesoria kosztują teraz znacznie mniej niż wcześniej. Zdjęcia wykonane w jednym ze sklepów pokazują, że skala przecen jest naprawdę duża.
Gigantyczne promocje w Pepco. Ceny mocno w dół
Halloween zbliża się wielkimi krokami, a Pepco zaskakuje klientów wyprzedażą sezonowych dekoracji. Choć do 31 października pozostało jeszcze ponad dwa tygodnie, w sklepach można już znaleźć artykuły oznaczone czerwonymi etykietami promocyjnymi.
Na przecenionych półkach stoją między innymi plastikowe szkielety, ozdobne duchy, dekoracje z dyniami i akcesoria przeznaczone do halloweenowych zabaw.
W przypadku niektórych produktów ceny spadły do zaledwie kilku złotych.
Co ciekawe, część obniżek przekracza 60, a nawet 80 procent.
To dobra wiadomość dla osób planujących udekorowanie mieszkania, przygotowanie przyjęcia dla dzieci albo stworzenie halloweenowej aranżacji bez wydawania dużych pieniędzy.
Szkielety przecenione. Z 25 zł na 20 zł
Jednym z produktów, które przyciągają uwagę na sklepowych półkach, są dekoracyjne szkielety.
Na zdjęciach widać białe ozdoby przedstawiające górną część ludzkiego szkieletu, z czaszką, żebrami i rękami.
Takie dekoracje można wykorzystać na przykład na półce, parapecie lub jako element większej halloweenowej kompozycji.
Na czerwonej etykiecie widoczna jest cena 20 zł, podczas gdy wcześniejsza wynosiła 25 zł.
Oznacza to obniżkę o 5 zł, czyli 20 procent.
W sklepach można znaleźć także inne dekoracje utrzymane w podobnej stylistyce.
Halloweenowe duchy za kilka złotych
Jeszcze większe przeceny dotyczą niektórych ozdób w kształcie duchów.
Na zdjęciach ze sklepu widać białą dekorację z napisem „BOO”, wizerunkiem dyni i charakterystyczną twarzą ducha.
Produkt został oznaczony czerwoną naklejką promocyjną.
To przykład dekoracji, którą można wykorzystać zarówno podczas halloweenowej imprezy, jak i do ozdobienia pokoju dziecięcego na czas jesiennej zabawy.
W ofercie znajdują się również inne drobne akcesoria utrzymane w biało-pomarańczowej kolorystyce.
Z 10 zł na 3,50 zł! Takie obniżki robią wrażenie
Jedną z najmocniejszych przecen widać na akcesoriach halloweenowych oznaczonych charakterystycznymi zawieszkami Pepco.
Produkt, który wcześniej kosztował 10 zł, został przeceniony do 3,50 zł.
To aż 65 procent mniej niż przed obniżką.
Przy zakupie kilku takich dekoracji różnica w rachunku może być zauważalna.
Przykładowo za cztery produkty w poprzedniej cenie trzeba byłoby zapłacić 40 zł. Po obniżce koszt wynosi 14 zł.
Oszczędność sięga więc 26 zł.
To szczególnie atrakcyjna propozycja dla osób, które chcą przygotować większą liczbę dekoracji na halloweenowe przyjęcie.
Dekoracje z dyniami również taniej. Z 25 zł na 17 zł
Pepco przeceniło także dekoracje przedstawiające halloweenowe dynie.
Na zdjęciach widoczne są ozdoby z pomarańczowymi dyniami, charakterystycznymi wyciętymi twarzami i elementami przypominającymi sznur.
Ich wcześniejsza cena wynosiła 25 zł.
Po obniżce produkty kosztują 17 zł.
Oznacza to rabat w wysokości 8 zł, czyli 32 procent.
Dekoracje tego rodzaju można ustawić na komodzie, półce lub wykorzystać jako element jesiennej aranżacji.
Na sklepowych półkach znajdują się również inne produkty z motywami dyni, nietoperzy i duchów.
Nawet 1 zł za halloweenowe akcesoria
Największe zaskoczenie mogą jednak wywołać ceny drobnych dodatków.
Na jednym ze zdjęć widać opakowanie halloweenowych naklejek z czarnymi wzorami przedstawiającymi oczy, usta i charakterystyczne miny.
Czerwona etykieta wskazuje obniżkę z 4,80 zł do 1 zł.
To przecena o około 79 procent.
Takie naklejki mogą posłużyć do ozdabiania dekoracji, przygotowywania prac plastycznych albo tworzenia halloweenowych ozdób wspólnie z dziećmi.
W przypadku produktów kosztujących zaledwie złotówkę przygotowanie prostych dekoracji nie musi wiązać się z dużymi wydatkami.
Ile można zaoszczędzić? Sprawdzamy ceny w Pepco
Na podstawie zdjęć wykonanych w sklepie można wskazać kilka konkretnych przykładów obniżek.
|Produkt
|Cena wcześniejsza
|Cena po obniżce
|Dekoracyjny szkielet
|25 zł
|20 zł
|Wybrane akcesoria halloweenowe
|10 zł
|3,50 zł
|Dekoracja z dynią
|25 zł
|17 zł
|Naklejki halloweenowe
|4,80 zł
|1 zł
W przypadku najtańszych artykułów rabaty sięgają niemal 80 procent.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie produkty halloweenowe w Pepco zostały przecenione w takim samym stopniu.
Czy promocje obowiązują we wszystkich sklepach?
Zdjęcia potwierdzają obecność przecenionych produktów w jednej z placówek Pepco.
Nie ma jednak podstaw, aby na tej podstawie stwierdzić, że identyczne ceny i asortyment obowiązują już we wszystkich sklepach sieci.
Dostępność poszczególnych dekoracji może się różnić w zależności od lokalizacji.
Dlatego osoby zainteresowane konkretnym produktem powinny sprawdzić jego cenę bezpośrednio na półce lub przy kasie.
Nie ustalono również na podstawie zdjęć daty zakończenia wyprzedaży.
Halloween coraz bliżej. Pepco przecenia dekoracje jeszcze przed końcem października
Do Halloween pozostało kilkanaście dni, a sklepy już przygotowują się do wzmożonego zainteresowania sezonowymi ozdobami.
Dla klientów oznacza to możliwość zakupu dekoracji w znacznie niższych cenach, bez konieczności czekania do zakończenia święta.
Największe przeceny widoczne na zdjęciach dotyczą drobnych akcesoriów. Niektóre kosztują zaledwie 1 zł, inne 3,50 zł, a większe dekoracje z dyniami i szkieletami również zostały objęte obniżkami.
Warto jednak pamiętać, że ceny i dostępność produktów mogą różnić się między placówkami.
Źródło: zdjęcia własne ze sklepu Pepco, 13 października 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.