Gminy mogą zajrzeć na twoją działkę z powietrza. Jeden szczegół i rachunek nawet za 5 lat
Właściciele domów i działek powinni uważnie przyjrzeć się dokumentacji swoich nieruchomości. Samorządy mają do dyspozycji coraz dokładniejsze zdjęcia lotnicze, ortofotomapy oraz cyfrowe rejestry, które pozwalają wykrywać rozbieżności między rzeczywistą zabudową a informacjami zgłoszonymi do opodatkowania. Niezgłoszony garaż, rozbudowany budynek czy dodatkowa powierzchnia użytkowa mogą doprowadzić do ponownego ustalenia podatku. W niektórych przypadkach urząd ma prawo sięgnąć nawet pięć lat wstecz. Dla właściciela oznacza to ryzyko otrzymania nieoczekiwanego rachunku.
Urząd może sprawdzić działkę bez wchodzenia na posesję
Jeszcze niedawno ustalenie, czy na prywatnej nieruchomości powstał dodatkowy budynek, często wymagało przeprowadzenia oględzin w terenie.
Obecnie samorządy mogą korzystać z narzędzi, które znacznie ułatwiają analizę zabudowy.
Zdjęcia lotnicze, ortofotomapy i systemy informacji przestrzennej pozwalają porównywać wygląd posesji z danymi znajdującymi się w urzędowych rejestrach.
W ten sposób można zauważyć między innymi powiększenie budynku, nowy garaż albo obiekt, którego nie uwzględniono w dokumentacji podatkowej.
Drony mogą być jednym ze sposobów pozyskiwania takich materiałów. Nie są jednak jedynym narzędziem wykorzystywanym do analizy nieruchomości.
Ważne jest również to, że samo wykrycie obiektu na zdjęciu nie przesądza o obowiązku zapłaty podatku. Urząd musi ustalić jego charakter oraz zastosować odpowiednie przepisy.
Garaż, rozbudowa domu i poddasze. Te zmiany mogą mieć znaczenie
Podatek od nieruchomości zależy między innymi od powierzchni, rodzaju i sposobu wykorzystywania budynku.
Dlatego szczególnie istotne są zmiany, które wpływają na dane stanowiące podstawę opodatkowania.
Przykładowo właściciel może rozbudować dom, postawić garaż albo zaadaptować część budynku na cele użytkowe.
Jeżeli taka zmiana powoduje powstanie lub zwiększenie obowiązku podatkowego, należy odpowiednio poinformować urząd.
W przypadku osób fizycznych służy do tego informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1.
Co do zasady informację należy złożyć w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności wpływających na obowiązek podatkowy.
Nie oznacza to jednak, że każda wiata, taras czy utwardzony podjazd automatycznie podlega odrębnemu opodatkowaniu.
Znaczenie mają ustawowe definicje budynku i budowli, sposób użytkowania oraz szczegółowe okoliczności.
Pięć lat wstecz. Przepisy pozwalają wrócić do dawnych rozliczeń
Największe obawy może wywoływać możliwość ustalenia podatku dotyczącego wcześniejszych lat.
Podstawę stanowi art. 68 Ordynacji podatkowej.
W przypadku zobowiązań powstających przez doręczenie decyzji, co dotyczy zasadniczo podatku od nieruchomości osób fizycznych, ustawodawca przewiduje określone terminy na ustalenie zobowiązania.
Standardowo wynosi on trzy lata, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Termin może jednak zostać wydłużony do pięciu lat, jeżeli podatnik nie złożył wymaganej informacji albo nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia podatku.
W praktyce oznacza to, że w 2026 roku urząd może w odpowiednich okolicznościach nadal ustalić zobowiązanie dotyczące 2021 roku.
Nie jest to jednak automatyczna zasada, zgodnie z którą każdemu właścicielowi można naliczyć pięć lat zaległości.
Decydują konkretne okoliczności i ustawowe terminy.
Możesz dostać rachunek na kilka tysięcy złotych
Wysokość ewentualnej dopłaty zależy od rodzaju nieruchomości, powierzchni objętej opodatkowaniem i stawek obowiązujących w danej gminie.
Załóżmy, że właściciel nie uwzględnił w rozliczeniu obiektu, od którego należny podatek wynosiłby 500 zł rocznie.
Jeżeli urząd zgodnie z prawem ustali należność za pięć pełnych lat, suma podatku wyniesie 2500 zł.
Przy rocznej kwocie 800 zł byłoby to już 4000 zł.
Są to wyłącznie przykłady matematyczne. Nie oznaczają, że każdy dodatkowy garaż czy budynek będzie generował takie zobowiązanie.
Nie można również zakładać, że od każdej kwoty ustalonej za poprzednie lata automatycznie nalicza się odsetki za cały pięcioletni okres.
W przypadku osób fizycznych znaczenie ma między innymi moment doręczenia decyzji ustalającej zobowiązanie i termin jego płatności.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał uwagę na problem
Kwestia ustalania podatku od nieruchomości za wcześniejsze lata nie jest wyłącznie teoretyczna.
Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich trafiały skargi dotyczące decyzji podatkowych wydawanych ze znacznym opóźnieniem.
Obywatele wskazywali, że otrzymywanie jednorazowego rachunku obejmującego kilka lat może być poważnym obciążeniem finansowym.
Problem dotyczył również krótkiego terminu na zapłatę należności po doręczeniu decyzji.
Rzecznik zwracał na te kwestie uwagę Ministerstwu Finansów.
Pokazuje to, że rozliczenia podatkowe dotyczące wcześniejszych lat mogą mieć realne konsekwencje dla domowych budżetów.
Czy wszystkie gminy wysyłają teraz drony?
Nie ma potwierdzonych danych wskazujących, że w październiku 2026 roku rozpoczęła się jedna, skoordynowana akcja nalotów dronami na posesje w całej Polsce.
Samorządy mogą korzystać z różnych źródeł informacji o nieruchomościach, a sposób prowadzenia weryfikacji zależy od konkretnej gminy.
Wykorzystywanie zdjęć lotniczych i cyfrowych map nie jest również równoznaczne z automatycznym wymierzaniem podatku.
Jeżeli urząd zauważy rozbieżność, powinien ustalić stan faktyczny i zastosować właściwe przepisy.
Właściciel ma prawo przedstawiać dokumenty, składać wyjaśnienia i korzystać z przewidzianych prawem środków odwoławczych.
Nowe zmiany w podatkach lokalnych? Rząd pracuje nad projektem
Warto również zwrócić uwagę na działania legislacyjne dotyczące podatków lokalnych.
We wrześniu 2026 roku w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz niektórych innych ustaw, oznaczony numerem UD466.
Projekt przewiduje rozwiązania deregulacyjne, między innymi dotyczące zasad odpowiedzialności podatkowej współwłaścicieli nieruchomości.
Nie jest to jednak przepis wprowadzający powszechne kontrole posesji dronami.
Na dzień 13 października 2026 roku należy odróżniać rozwiązania projektowane od obowiązującego prawa.
Co powinien zrobić właściciel domu?
Najważniejsze jest sprawdzenie, czy informacje posiadane przez urząd odpowiadają rzeczywistemu stanowi nieruchomości.
Warto porównać dokumentację podatkową z faktyczną powierzchnią budynków i ustalić, czy wszystkie zmiany mające znaczenie podatkowe zostały zgłoszone.
Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby, które w ostatnich latach rozbudowywały dom, wznosiły dodatkowe obiekty albo zmieniały sposób wykorzystania części nieruchomości.
Jeżeli okaże się, że informacje są nieaktualne, należy wyjaśnić sytuację we właściwym urzędzie gminy lub miasta.
Nie warto też ignorować korespondencji dotyczącej podatku od nieruchomości.
Otrzymane wezwanie nie oznacza jeszcze, że urząd prawidłowo ustalił wszystkie okoliczności. Właściciel powinien sprawdzić, jakiego obiektu dotyczy sprawa, za jakie lata naliczono podatek i na jakiej podstawie.
Właściciele nieruchomości powinni uważać na stare zaniedbania
Nowoczesne narzędzia geodezyjne i informatyczne sprawiają, że rozbieżności między rzeczywistą zabudową a urzędowymi dokumentami mogą być łatwiejsze do wykrycia niż dawniej.
Dla osób, które prawidłowo zgłaszały zmiany dotyczące swoich nieruchomości, nie oznacza to automatycznie żadnych dodatkowych opłat.
Inaczej może wyglądać sytuacja właścicieli, którzy przez lata nie aktualizowali informacji podatkowych.
Najważniejsze ostrzeżenie dotyczy możliwości ustalenia podatku za wcześniejsze lata. W określonych przypadkach urząd może wrócić nawet do rozliczeń sprzed pięciu lat, a suma należności może wynieść kilka tysięcy złotych.
Warto zatem sprawdzić dokumenty wcześniej, zamiast czekać na pismo z urzędu.
Źródła: Ordynacja podatkowa, art. 68; ustawa o podatkach i opłatach lokalnych; Ministerstwo Finansów – informacje o podatku od nieruchomości; Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich; wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów, projekt UD466
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.