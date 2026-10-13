Dramat milionów Polaków! Najgorsze dane od ponad roku
Niepokojące wiadomości dla milionów Polaków. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że ceny w Polsce ponownie rosną coraz szybciej. We wrześniu 2026 roku inflacja osiągnęła 4 procent, najwyższy poziom od czerwca 2025 roku. Szczególnie alarmująco wygląda sytuacja na rynku paliw, gdzie wzrost cen w ciągu roku przekroczył 36 procent. Tymczasem wcześniejsze badania przedsiębiorców wskazują, że wiele firm nadal zamierza podnosić ceny swoich produktów i usług. Dla gospodarstw domowych oznacza to ryzyko kolejnych obciążeń finansowych w ostatnich miesiącach roku.
Niepokojące dane GUS. Inflacja ponownie przyspiesza
Jeszcze niedawno Polacy mogli mieć nadzieję, że okres największych podwyżek cen definitywnie się zakończył. Najnowsze informacje pokazują jednak, że sytuacja gospodarcza nadal pozostaje napięta.
Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego we wrześniu 2026 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 4 procent w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku.
To wyraźne przyspieszenie względem sierpnia, kiedy inflacja wynosiła 3,4 procent.
Co więcej, tylko w ciągu jednego miesiąca, od sierpnia do września, przeciętny poziom cen zwiększył się o 0,7 procent.
Wrześniowy wynik jest najwyższy od czerwca 2025 roku, kiedy inflacja wynosiła 4,1 procent.
To również pierwszy od ponad roku odczyt przekraczający górną granicę przedziału odchyleń od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, wynoszącą 3,5 procent.
Paliwa droższe o ponad 36 procent. Kierowcy odczuli ogromny wzrost
Jednym z głównych powodów przyspieszenia inflacji są ceny paliw.
Z danych GUS wynika, że we wrześniu 2026 roku paliwa do prywatnych środków transportu były aż o 36,1 procent droższe niż we wrześniu poprzedniego roku.
To wyjątkowo duży wzrost.
Równie niepokojąco wygląda porównanie miesiąc do miesiąca. W samym wrześniu ceny paliw zwiększyły się o 9,2 procent względem sierpnia.
Dla kierowców oznaczało to znaczący wzrost kosztów tankowania.
Przykładowo kierowca, który wcześniej wydawał na paliwo 500 zł miesięcznie, przy wzroście ceny identycznej ilości paliwa o 36,1 procent musiałby zapłacić około 680,50 zł.
To ponad 180 zł więcej w miesiącu.
W ciągu roku taki wzrost wydatków oznaczałby dodatkowe 2166 zł, gdyby ceny i zużycie paliwa utrzymywały się na tych samych poziomach.
To wyłącznie przykład obrazujący skalę podwyżek, a nie prognoza przyszłych rachunków.
Droższy transport może odbić się na cenach w sklepach
Wysokie ceny paliw są problemem nie tylko dla kierowców.
Transport stanowi istotną część kosztów funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. Dotyczy to między innymi firm dostarczających żywność, przewożących towary oraz świadczących usługi wymagające częstych przejazdów.
Jeżeli koszty przewozu utrzymują się na wysokim poziomie, przedsiębiorcy mogą próbować przenosić ich część na klientów.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie produkty automatycznie zdrożeją.
Na ostateczne ceny wpływają również konkurencja między sklepami, koszty produkcji, kursy walut i decyzje poszczególnych dostawców.
Ekonomiści zwracają jednak uwagę, że drogie paliwa są obecnie jednym z najważniejszych czynników podbijających ogólną inflację.
Ceny energii też poszły w górę
Kolejnym obciążeniem są koszty energii.
Według szybkiego szacunku GUS ceny nośników energii były we wrześniu o 4,9 procent wyższe niż rok wcześniej.
W porównaniu z sierpniem wzrosły o 0,9 procent.
Dla gospodarstw domowych jest to istotne szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy rośnie zapotrzebowanie na ogrzewanie i energię elektryczną.
Trzeba jednak pamiętać, że wskaźnik dotyczący nośników energii nie oznacza identycznej podwyżki rachunków dla wszystkich odbiorców.
Rzeczywiste koszty zależą od sposobu ogrzewania, zużycia energii, taryf oraz warunków umów.
Aż 60 procent firm planowało podwyżki. To kolejny sygnał ostrzegawczy
Na sytuację cenową warto spojrzeć również przez pryzmat planów polskich przedsiębiorstw.
Z badania Grant Thornton opublikowanego 2 stycznia 2026 roku wynikało, że 60 procent średnich i dużych firm zamierzało podnieść ceny swoich towarów lub usług w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy.
To o 3 punkty procentowe więcej niż w analogicznym badaniu rok wcześniej.
Zaledwie 3 procent przedsiębiorstw deklarowało zamiar obniżenia cen.
Wśród firm planujących podwyżki najwięcej wskazywało wzrosty w przedziale 5–7 procent.
Część przedsiębiorców przewidywała jeszcze większe zmiany.
Trzeba podkreślić, że badanie przedstawiało deklaracje firm z początku roku. Nie dowodzi ono, że wszystkie zapowiedziane podwyżki zostały już wprowadzone.
Pokazuje jednak, że presja na podnoszenie cen utrzymywała się wśród przedsiębiorców pomimo wcześniejszego spowolnienia inflacji.
Żywność na razie nie drożeje tak szybko. Jest jednak niepokojący sygnał
Nie wszystkie dane są negatywne.
Według wrześniowego szybkiego szacunku GUS ceny żywności i napojów bezalkoholowych były o 0,5 procent niższe niż rok wcześniej.
To oznacza, że w tej kategorii nadal występował niewielki roczny spadek cen.
Jednocześnie w porównaniu z sierpniem żywność podrożała o 0,1 procent.
W sierpniu roczna zmiana cen żywności wynosiła minus 0,9 procent.
Widać więc, że skala spadków stopniowo się zmniejsza.
Nie przesądza to jeszcze o nadejściu dużych podwyżek cen jedzenia, ale pokazuje, że wcześniejszy czynnik ograniczający inflację zaczyna słabnąć.
Ile więcej może kosztować życie? Konkretne wyliczenia
Dla przeciętnej rodziny najważniejsze nie są same wskaźniki ekonomiczne, ale kwoty wydawane każdego miesiąca.
Jeżeli gospodarstwo domowe przeznacza na określony koszyk towarów i usług 6000 zł miesięcznie, wzrost jego ceny o 4 procent oznacza dodatkowe 240 zł.
W skali roku daje to 2880 zł więcej przy założeniu niezmiennego koszyka i utrzymania takiej różnicy przez dwanaście miesięcy.
Przy miesięcznych wydatkach wynoszących 8000 zł analogiczny wzrost cen oznacza dodatkowe 320 zł miesięcznie, czyli 3840 zł rocznie.
To uproszczone obliczenia. Rzeczywista sytuacja każdej rodziny będzie inna, ponieważ struktura wydatków i tempo zmian cen poszczególnych produktów różnią się od średniej krajowej.
Co wydarzy się w kolejnych miesiącach?
Najbliższe tygodnie będą istotne dla oceny dalszego kierunku zmian cen.
Główny Urząd Statystyczny zaplanował publikację pełnych danych o inflacji za wrzesień na 14 października 2026 roku.
Dokładniejszy raport pozwoli ustalić, które kategorie towarów i usług miały największy wpływ na wrześniowy wzrost cen.
Kolejny szybki szacunek, dotyczący października, ma zostać opublikowany pod koniec miesiąca.
Dużo będzie zależało od sytuacji na rynku paliw, cen energii oraz tego, czy przedsiębiorstwa zdecydują się przenosić rosnące koszty na klientów.
Nie można dziś przesądzić, że inflacja będzie przyspieszać bez przerwy. Możliwe są również okresowe spadki tempa wzrostu cen.
Polacy muszą przygotować się na niepewność cenową
Wrześniowe dane pokazują, że stabilizacja cen pozostaje wyzwaniem.
Inflacja na poziomie 4 procent nie oznacza powrotu do rekordowej drożyzny sprzed kilku lat, ale wskazuje, że przeciętny koszyk konsumpcyjny nadal kosztuje więcej niż rok wcześniej.
Najbardziej niepokojąca jest skala wzrostu cen paliw, które mogą wpływać także na koszty transportu i działalności przedsiębiorstw.
Dla milionów Polaków oznacza to jedno: końcówka 2026 roku może przynieść dalszą presję na domowe budżety. Najnowsze dane GUS nie pozwalają jeszcze przewidzieć skali przyszłych podwyżek, ale pokazują wyraźnie, że problem rosnących cen nie został rozwiązany.
Źródła: Główny Urząd Statystyczny – szybki szacunek inflacji za wrzesień 2026 roku, opublikowany 30 września; Grant Thornton – raport „Firmy nadal chcą podnosić ceny”, 2 stycznia 2026 roku; „Rzeczpospolita” – analiza wrześniowego odczytu inflacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.