Pilny alarm MSZ dla Polaków! Najwyższy poziom zagrożenia. „Nie jedź”. Sytuacja gwałtownie się pogarsza
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało stanowcze ostrzeżenie dla osób planujących zagraniczne podróże. W związku z nasilającymi się atakami zbrojnymi resort podniósł poziom zagrożenia dla Arabii Saudyjskiej do czwartego, najwyższego stopnia. Oznacza to zalecenie całkowitej rezygnacji z wyjazdów do tego państwa. W ostatnich dniach doszło do krwawych ataków na lotnisko w Rijadzie. Są ofiary śmiertelne i setki rannych, a sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Ostrzeżenie ma szczególne znaczenie dla Polaków planujących podróże służbowe, turystyczne oraz przesiadki w regionie
MSZ ogłasza najwyższy poziom zagrożenia. Polacy powinni zrezygnować z wyjazdów
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaktualizowało zalecenia dotyczące podróżowania do Arabii Saudyjskiej.
W komunikacie opublikowanym 11 października 2026 roku resort zmienił ogólny poziom ostrzeżenia z trzeciego na czwarty.
To najwyższy stopień w czterostopniowej skali stosowanej przez polską dyplomację.
Oznacza on, że MSZ odradza wszystkie podróże do wskazanego państwa, a nie wyłącznie wyjazdy turystyczne.
Ostrzeżenie obejmuje całą Arabię Saudyjską.
Decyzja została podjęta w związku z gwałtownym pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa i powtarzającymi się ostrzałami prowadzonymi przez jemeńskich rebeliantów Huti.
Ataki na lotnisko w Rijadzie. Tragiczne doniesienia
W ostatnich dniach szczególnie niebezpieczna sytuacja rozwinęła się w stolicy Arabii Saudyjskiej.
W sobotę, 10 października, doszło do ataku na międzynarodowy port lotniczy Króla Chalida w Rijadzie.
Według doniesień medialnych, opartych na informacjach agencyjnych, zginęło 13 osób, a 309 zostało rannych.
Dzień później lotnisko ponownie znalazło się pod ostrzałem rakietowym.
W niedzielnym ataku zginęła co najmniej jedna osoba, a 11 zostało rannych.
Do przeprowadzenia ataków przyznali się jemeńscy rebelianci Huti.
Wydarzenia te wywołały poważne obawy o bezpieczeństwo cywilów oraz dalsze funkcjonowanie transportu lotniczego w regionie.
Lotnisko w stolicy zamknięte. Podróżni mogą mieć poważny problem
Polskie MSZ poinformowało, że lotnisko w Rijadzie pozostaje zamknięte.
Ma to bezpośrednie znaczenie dla pasażerów korzystających z połączeń do Arabii Saudyjskiej oraz planujących podróże z przesiadką w tym kraju.
Zamknięcie portu lotniczego może oznaczać odwołanie lub zmianę tras lotów, konieczność przełożenia podróży albo poszukiwania alternatywnych połączeń.
Sytuacja jest szczególnie trudna dla osób, które mają już wykupione bilety i potwierdzone rezerwacje.
Przed udaniem się na lotnisko należy bezpośrednio sprawdzić status rejsu u przewoźnika.
Nie należy zakładać, że połączenie odbędzie się zgodnie z pierwotnym rozkładem.
Rebelianci zapowiadają kolejne uderzenia
Niepokój potęgują zapowiedzi dalszych działań zbrojnych.
Według informacji przekazanych przez media Huti zapowiedzieli kolejne ataki wymierzone w saudyjskie lotniska i infrastrukturę energetyczną.
To szczególnie istotne, ponieważ ewentualne uderzenia w obiekty cywilne mogą powodować kolejne ofiary i zakłócenia w funkcjonowaniu kraju.
Arabia Saudyjska odgrywa również ważną rolę na światowym rynku ropy naftowej.
Zagrożenie dla infrastruktury energetycznej budzi więc obawy wykraczające poza bezpieczeństwo samych podróżnych.
Nie oznacza to jednak, że można już przesądzać o konkretnych skutkach dla światowych cen paliw.
Co oznacza czwarty poziom ostrzeżenia MSZ?
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stosuje czterostopniową skalę ostrzeżeń dla podróżujących.
Pierwszy poziom oznacza zalecenie zachowania zwykłej ostrożności.
Drugi wskazuje na potrzebę szczególnej ostrożności.
Trzeci oznacza odradzanie podróży, które nie są konieczne.
Czwarty jest najpoważniejszy i oznacza odradzanie wszelkich podróży.
W przypadku Arabii Saudyjskiej obowiązuje obecnie właśnie najwyższy poziom.
Warto pamiętać, że ostrzeżenie MSZ jest oficjalną rekomendacją dotyczącą bezpieczeństwa, a nie automatycznym prawnym zakazem przekroczenia granicy.
Nie zmniejsza to jednak powagi sytuacji.
Resort jednoznacznie wskazuje, że podróżowanie do tego państwa wiąże się obecnie z bardzo wysokim ryzykiem.
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Osoby, które zaplanowały podróż do Arabii Saudyjskiej, powinny w pierwszej kolejności skontaktować się z przewoźnikiem lub organizatorem wyjazdu.
Należy ustalić, czy lot nadal jest realizowany, czy istnieje możliwość zmiany terminu oraz jakie warunki zwrotu pieniędzy przewiduje umowa.
Istotne jest również sprawdzenie ubezpieczenia podróżnego.
Niektóre polisy zawierają wyłączenia odpowiedzialności dotyczące działań wojennych, zamieszek albo podróżowania do państw objętych najwyższymi ostrzeżeniami bezpieczeństwa.
Nie można jednak przyjąć, że każda polisa automatycznie przestaje działać po podniesieniu poziomu ostrzeżenia.
O zakresie ochrony decydują konkretne warunki ubezpieczenia.
Polacy przebywający w Arabii Saudyjskiej powinni zachować szczególną ostrożność
Osoby znajdujące się już na terytorium kraju powinny regularnie sprawdzać komunikaty polskich służb konsularnych oraz lokalnych władz.
Należy unikać miejsc, które mogą stać się celem ataków, i stosować się do oficjalnych zaleceń bezpieczeństwa.
Warto także utrzymywać kontakt z bliskimi oraz sprawdzać dostępność połączeń lotniczych.
Pomocnym rozwiązaniem jest zarejestrowanie podróży w systemie Odyseusz prowadzonym przez polskie MSZ.
Ułatwia on przekazywanie informacji obywatelom przebywającym za granicą w sytuacjach kryzysowych.
Czy ostrzeżenie dotyczy również przesiadek?
Osoby planujące podróż przez Arabię Saudyjską powinny uwzględnić zarówno zagrożenie bezpieczeństwa, jak i możliwe utrudnienia w ruchu lotniczym.
Szczególnej uwagi wymagają połączenia prowadzące przez Rijad, gdzie według komunikatu MSZ lotnisko zostało zamknięte.
Przed zakupem biletu należy sprawdzić aktualne informacje o funkcjonowaniu lotnisk oraz dostępnych trasach.
Samo posiadanie rezerwacji nie daje gwarancji, że podróż będzie możliwa.
W obecnych warunkach polski resort dyplomacji zaleca wybieranie innych połączeń w regionie.
MSZ ostrzega przed dalszą eskalacją
Najbardziej niepokojący element komunikatu dotyczy możliwości rozszerzenia działań zbrojnych.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wskazuje, że bezpieczeństwo w Arabii Saudyjskiej ulega pogorszeniu, a kolejne ataki pozostają realnym zagrożeniem.
Nie wiadomo, jak długo utrzymają się ograniczenia w ruchu lotniczym ani kiedy sytuacja pozwoli na złagodzenie zaleceń dla podróżujących.
Na 13 października 2026 roku obowiązuje najwyższy, czwarty poziom ostrzeżenia MSZ dla całej Arabii Saudyjskiej. Polacy powinni zrezygnować z planowanych wyjazdów, sprawdzić rezerwacje lotnicze i na bieżąco śledzić oficjalne komunikaty.
Źródła: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP – system Odyseusz, aktualizacja dotycząca Arabii Saudyjskiej z 11 października 2026 r.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.