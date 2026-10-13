Od czwartku gigantyczne promocje w Lidlu! Ceny spadną nawet o 35 procent. Klienci ruszą po jesienne hity
W czwartek, 15 października, w sklepach Lidl rozpocznie się nowa akcja promocyjna, która może zainteresować tysiące klientów. Tym razem sieć przygotowała duże obniżki na odzież damską i męską marki Esmara. W ofercie pojawią się ciepłe swetry, jeansy, kamizelki, legginsy termiczne i zimowe akcesoria. Niektóre produkty będą tańsze nawet o 35 procent, a ceny wybranych ubrań zaczynają się już od 14,98 zł za dwie pary skarpet. To propozycja dla osób, które chcą przygotować garderobę na chłodniejsze dni bez wydawania dużych pieniędzy.
Lidl szykuje wielką akcję od czwartku. Jesienna odzież w obniżonych cenach
Jesień to okres, w którym wielu Polaków zaczyna szukać cieplejszych ubrań. Spadające temperatury sprawiają, że do codziennej garderoby wracają grube swetry, kamizelki, długie spodnie i odzież termiczna.
Lidl postanowił wykorzystać ten moment i przygotował nową ofertę marki Esmara.
Z najnowszej gazetki sieci wynika, że promocje rozpoczną się w czwartek, 15 października 2026 roku.
Wśród przecenionych produktów znalazły się zarówno ubrania damskie, jak i męskie. Największa procentowa obniżka widoczna w przedstawionej ofercie wynosi 35 procent.
Swetry przecenione nawet o 35 procent. Te modele mogą przyciągnąć klientów
Jedną z najciekawszych propozycji są damskie swetry Esmara z wzorem w stylu norweskim.
To modele z żakardowym zdobieniem, które dobrze wpisują się w jesienno-zimowe trendy.
Według gazetki ich cena została obniżona z 59,99 zł do 38,99 zł.
Oznacza to rabat wynoszący 35 procent, czyli oszczędność 21 zł na jednej sztuce.
Swetry dostępne będą w trzech wzorach, w rozmiarach S–L.
To jednak nie koniec promocji na dzianiny.
Damski sweter z golfem, wykonany z dodatkiem wiskozy, będzie kosztował 34,99 zł zamiast 49,99 zł.
W tym przypadku obniżka wynosi 30 procent.
Model dostępny będzie w dwóch kolorach, w rozmiarach S–L.
Ciepłe kamizelki za 34,99 zł. Lidl przygotował także taką ofertę
W nowej kolekcji znalazły się również damskie kamizelki Esmara z miękkiego materiału typu sherpa.
To propozycja dla osób, które szukają dodatkowej warstwy odzieży na chłodniejsze dni.
Kamizelka ma zapięcie na zatrzaski oraz kieszenie.
Jej cena promocyjna wyniesie 34,99 zł.
W gazetce pokazano dwa warianty kolorystyczne, a dostępne rozmiary to S–L.
Takie ubrania mogą sprawdzić się zarówno podczas spacerów, jak i w codziennych stylizacjach.
Jeansy damskie i męskie przecenione o 25 procent
Dużą część czwartkowej oferty zajmują spodnie jeansowe.
Lidl przygotował kilka fasonów dla kobiet i mężczyzn, które będą dostępne w tej samej promocyjnej cenie.
Za wybrane jeansy Esmara klienci zapłacą 44,99 zł zamiast 59,99 zł.
To oszczędność 15 zł na jednej parze.
Wśród modeli damskich znajdą się jeansy straight fit z wysokim stanem oraz slim fit z efektem push-up.
Pierwsze mają prosty krój i długość do kostki, natomiast drugie wyróżniają się bardziej dopasowaną nogawką.
W ofercie męskiej pojawią się jeansy termiczne straight fit z miękką, ciepłą stroną wewnętrzną.
Będą także klasyczne jeansy slim fit z bawełną.
Wszystkie wymienione modele objęto rabatem 25 procent.
Odzież termiczna za kilkanaście złotych. Przyda się podczas chłodnych dni
Osoby szukające tańszych ubrań na jesień powinny zwrócić uwagę na kolejną część oferty.
Lidl przygotował odzież termiczną marki Esmara i Esmara Men.
W gazetce znalazły się między innymi:
- Koszulka termiczna męska – 18,99 zł.
- Koszulka termiczna damska – 19,99 zł.
- Legginsy termiczne damskie – 19,99 zł.
- Legginsy termiczne damskie flare – 24,99 zł.
Odzież wyróżnia się miękką i ciepłą stroną wewnętrzną.
To rozwiązanie, które może przydać się osobom spędzającym dużo czasu na zewnątrz lub szukającym dodatkowej warstwy pod codzienne ubrania.
Damskie legginsy flare mają rozszerzane nogawki i wysoki stan.
Skarpety, torby i dodatki. Niektóre ceny mogą zaskoczyć
Czwartkowa oferta Lidla nie ogranicza się do swetrów i spodni.
W sprzedaży pojawią się również akcesoria.
Jedną z propozycji są damskie lub męskie skarpety termiczne Esmara, sprzedawane w zestawach po dwie pary.
Cena opakowania wyniesie 14,98 zł, czyli 7,49 zł za parę.
Skarpety mają dwa wewnętrzne kieszonki, a dostępne będą w trzech zestawach wzorów.
Kolejną propozycją jest damska torebka na ramię Esmara.
Model wyposażono w dwie komory, a jego cena wyniesie 24,99 zł.
W gazetce pokazano dwa warianty kolorystyczne.
Nie wszystkie produkty będą dostępne na tych samych zasadach
Klienci powinni zwrócić uwagę na oznaczenia umieszczone przy produktach w gazetce.
Część artykułów została opisana jako dostępna również na lidl.pl.
Oznacza to możliwość sprawdzenia oferty także w internetowym kanale sprzedaży sieci.
Trzeba jednak pamiętać, że dostępność konkretnych rozmiarów, kolorów i modeli może się różnić.
Szczególnie w przypadku odzieży liczba sztuk w popularnych rozmiarach bywa ograniczona.
Dlatego osoby zainteresowane konkretnym modelem powinny sprawdzić ofertę na początku akcji.
Wielka oferta od 15 października. Co najbardziej się opłaca?
W nowej gazetce szczególnie wyróżniają się trzy grupy produktów.
Pierwszą są swetry damskie, których ceny obniżono o 30 i 35 procent.
Drugą stanowią jeansy damskie i męskie przecenione o jedną czwartą.
Trzecia to odzież termiczna, której ceny zaczynają się od 18,99 zł za koszulkę, a skarpety kosztują 14,98 zł za dwie pary.
Warto przy tym porównywać nie tylko wysokość rabatu, ale także skład materiału, rozmiar i rzeczywistą przydatność produktu.
Nowa akcja Lidla ruszy w czwartek, 15 października. Największy rabat w przedstawionej ofercie wynosi 35 procent, a najtańsze zestawy odzieżowych dodatków kosztują mniej niż 15 zł.
Źródło: gazetka promocyjna Lidl, strony 23–29, oferta marki Esmara obowiązująca od 15 października 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.