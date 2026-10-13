Od środy gigantyczne promocje w Action! Ceny spadną nawet o 38 procent. Klienci mogą ruszyć po jesienne i halloweenowe hity
W środę, 14 października, w sklepach Action rozpocznie się kolejna odsłona Promocji Tygodnia. Sieć przygotowała obniżki na dziesiątki produktów, w tym artykuły do domu, ciepłe tekstylia, chemię gospodarczą, słodycze i dekoracje na Halloween. Wśród przecenionych towarów znalazły się między innymi koce, kołdry, oświetlenie LED, akcesoria dla dzieci oraz popularne produkty do prania. Niektóre ceny obniżono nawet o 38 procent. Szczególną uwagę zwracają produkty za mniej niż 10 zł.
Wielkie promocje w Action od środy. Nowa oferta na jesień
Październik to czas, kiedy wielu Polaków przygotowuje mieszkania na chłodniejsze miesiące. W sklepach rośnie zainteresowanie ciepłymi kocami, pościelą, oświetleniem i dodatkami do wnętrz.
Action przygotował ofertę, która odpowiada na te potrzeby.
W najnowszej Promocji Tygodnia znalazły się produkty z wielu kategorii. Obok artykułów gospodarstwa domowego pojawiły się dekoracje halloweenowe, kosmetyki, zabawki i słodycze.
Akcja rozpocznie się w środę, 14 października.
Na podstawie przedstawionej oferty największa procentowa obniżka wynosi 38 procent.
Halloweenowe dekoracje mocno przecenione. Wiaderko za 3,99 zł
Jedną z najciekawszych części nowej oferty są produkty związane ze zbliżającym się Halloween.
Święto przypada 31 października, dlatego osoby planujące dekorowanie mieszkań i organizowanie zabaw mogą już teraz zaopatrzyć się w dodatki.
W Action pojawi się między innymi wiaderko na Halloween z oświetleniem, o średnicy 19 cm.
Jego cena została obniżona z 6,49 zł do 3,99 zł.
Oznacza to rabat wynoszący 38 procent.
W sprzedaży znajdą się również inne dekoracje:
- Zestaw ośmiu figurek na Halloween – 18,95 zł zamiast 24,95 zł.
- Figurka halloweenowa o wysokości 38 cm – 27,95 zł zamiast 39,95 zł.
- Figurka z oświetleniem – 24,95 zł zamiast 34,95 zł.
- Dekoracyjna figurka halloweenowa – 39,95 zł zamiast 59,95 zł.
- Gnom z oświetleniem LED o wysokości 38 cm – 27,95 zł.
Największe obniżki na figurki sięgają 33 procent.
To propozycje zarówno do dekorowania mieszkań, jak i przygotowywania halloweenowych przyjęć.
Ciepłe koce i kołdry. Action obniża ceny przed zimą
W nowej ofercie znalazły się również tekstylia domowe.
Dużym zainteresowaniem mogą cieszyć się koce i kołdry, które przydają się szczególnie w chłodniejsze wieczory.
Kołdra easy o wymiarach 140 × 200 cm będzie kosztowała 45,95 zł zamiast 57,95 zł.
To obniżka o 20 procent.
Większa kołdra o wymiarach 220 × 240 cm została przeceniona z 84,95 zł do 64,95 zł.
W tym przypadku rabat wynosi 23 procent.
Na liście promocji znalazł się również pled szenilowy o wymiarach 140 × 180 cm.
Jego cena spadnie z 49,95 zł do 39,95 zł.
Wszystkie te produkty będą dostępne w różnych wariantach kolorystycznych.
Oświetlenie LED w niższych cenach. Duże rabaty na dekoracje
Action przygotował także obniżki na dekoracyjne oświetlenie.
Kula świetlna o średnicy 18 cm, wyposażona w 140 diod LED, będzie kosztowała 14,95 zł zamiast 19,95 zł.
Oznacza to 25-procentowy rabat.
Większy model o średnicy 28 cm i z 360 lampkami LED został przeceniony z 49,95 zł do 39,95 zł.
Wśród produktów znalazła się również ozdoba ogrodowa z ruchomym oświetleniem LED.
Jej cena wyniesie 7,95 zł zamiast 9,95 zł.
To propozycja dla osób, które chcą udekorować balkon, taras lub ogród bez ponoszenia dużych wydatków.
Popularna chemia gospodarcza w promocji. Coccolino i Omo taniej
W środowej ofercie znalazły się także środki do prania i czyszczenia.
Action obniżył ceny wybranych produktów Coccolino oraz Omo z linii Rose Gold.
Środek do prania Coccolino Rose Gold, wystarczający według producenta na 50 prań, będzie kosztował 29,99 zł zamiast 34,47 zł.
Płyn do płukania Coccolino Rose Gold, również przeznaczony na 50 prań, przeceniono z 13,98 zł do 11,99 zł.
Kapsułki do prania Coccolino Rose Gold na 34 prania będą dostępne za 32,99 zł zamiast 37,97 zł.
Tyle samo zapłacą klienci za kapsułki Omo Rose Gold, również w opakowaniu na 34 prania.
Wśród przecenionych artykułów do sprzątania znalazły się też produkty Miss Bubble.
Środek do czyszczenia toalety o pojemności 750 ml będzie kosztował 6,49 zł zamiast 7,37 zł.
Za tyle samo można kupić udrażniacz do odpływów o pojemności 400 ml, przeceniony z 8,67 zł.
Produkty za mniej niż 10 zł. Takie ceny przyciągają uwagę
W najnowszej ofercie Action znalazło się wiele artykułów, których ceny nie przekraczają 10 zł.
Wśród nich są:
- Termorajstopy Kate Legwear 100 den – 9,98 zł zamiast 13,95 zł.
- Legginsy termoaktywne Kate Legwear 100 den – 9,98 zł zamiast 13,95 zł.
- Baterie Philips AAA, 12 sztuk – 6,69 zł zamiast 7,95 zł.
- Zestaw czterech gąbek do makijażu Max & More – 6,95 zł.
- Zestaw wałków do włosów bez nagrzewania – 9,99 zł zamiast 12,95 zł.
- Lizak z motywem Halloween – 2,99 zł zamiast 3,99 zł.
Termorajstopy i legginsy zostały przecenione o 28 procent.
Z kolei zestaw wałków do włosów kosztuje o 22 procent mniej niż wskazana wcześniejsza cena.
Słodycze na Halloween również taniej
Wśród produktów spożywczych uwagę zwracają duże opakowania słodyczy.
Action przygotował promocję na zestaw Haribo Halloween o wadze 550 g.
Jego cena wyniesie 16,90 zł zamiast 18,99 zł.
W sprzedaży pojawi się również opakowanie Haribo Halloween Scary Fun o wadze 800 g za 25,99 zł zamiast 28,99 zł.
Miłośnicy kwaśnych słodyczy będą mogli kupić opakowanie kwaśnych lizaków o wadze 500 g za 7,49 zł.
Z kolei chipsy The Devil Spicy o wadze 200 g zostały przecenione z 9,99 zł do 8,99 zł.
To produkty, które mogą zainteresować osoby organizujące halloweenowe spotkania.
Zabawki i akcesoria do domu. Rabaty sięgają kilkudziesięciu procent
Promocje obejmą także artykuły dla dzieci i wyposażenie mieszkań.
Magnetyczne klocki w zestawie 48 elementów będą kosztowały 24,95 zł zamiast 34,95 zł.
Oznacza to obniżkę o 28 procent.
W sprzedaży znajdzie się również drewniana toaletka ze stołkiem Mini Matters, składająca się z dziewięciu elementów.
Jej cena spadnie ze 149,95 zł do 119,95 zł.
Z kolei pojemnik z pokrywką o pojemności 29 litrów będzie dostępny za 19,95 zł zamiast 24,95 zł.
Osoby szukające większych elementów wyposażenia mogą zwrócić uwagę na pufę ze schowkiem.
Produkt o wymiarach 45 × 61 cm został przeceniony ze 119 zł do 89,90 zł.
Promocje ruszą w środę. Warto sprawdzić dostępność produktów
Nowa Promocja Tygodnia Action rozpocznie się 14 października 2026 roku.
Oferta obejmuje wiele kategorii produktów, dlatego klienci mogą znaleźć zarówno drobne artykuły za kilka złotych, jak i większe elementy wyposażenia domu.
Trzeba jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych towarów może różnić się między sklepami.
Nie wszystkie warianty kolorystyczne i modele muszą być dostępne w każdej placówce.
Warto również zwracać uwagę na oznaczenia obniżek oraz najniższe ceny z 30 dni przed promocją, podawane przy produktach.
Największy rabat widoczny w przedstawionej ofercie wynosi 38 procent. Wśród najtańszych produktów znajdują się halloweenowe dekoracje za 3,99 zł, baterie za 6,69 zł i słodycze za kilka złotych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.