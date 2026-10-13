Nawet 1600 zł na dziecko zamiast 800 plus? W Sejmie pojawił się pomysł, który może całkowicie zmienić wypłaty dla rodzin
Program 800 plus może czekać prawdziwa rewolucja. Do Sejmu trafiła petycja zakładająca odejście od jednakowej kwoty świadczenia dla wszystkich dzieci. Według nowej propozycji rodziny wielodzietne otrzymywałyby znacznie więcej pieniędzy, a wysokość wsparcia byłaby powiązana z przeciętnymi zarobkami w Polsce. W przykładowym wariancie rodzice czworga dzieci mogliby dostawać nawet 6400 zł miesięcznie. To dwukrotnie więcej niż obecnie. Na razie jednak nie ma decyzji o zmianie przepisów.
Wielkie zmiany w 800 plus? Nowa propozycja trafiła do Sejmu
Od niemal trzech lat wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko. Rodzice otrzymują pieniądze niezależnie od dochodów, a liczba wychowywanych dzieci nie wpływa na wysokość świadczenia przypadającego na jedno dziecko.
Teraz pojawiła się propozycja całkowitej przebudowy tego mechanizmu.
Do Sejmu skierowano petycję, której autor postuluje uzależnienie wypłat od wielkości rodziny. Im więcej dzieci pozostawałoby na utrzymaniu rodziców, tym wyższa byłaby kwota przypadająca na każde z nich.
To zasadnicza różnica w porównaniu z obecnym systemem.
Dziś rodzina z jednym dzieckiem otrzymuje 800 zł, z dwójką 1600 zł, a z trójką 2400 zł miesięcznie. Każde kolejne dziecko oznacza po prostu dodatkowe 800 zł.
Nowy pomysł zakłada, że wzrost łącznego świadczenia mógłby być znacznie szybszy.
Rodziny wielodzietne dostałyby znacznie więcej pieniędzy
Autorem petycji jest Krzysztof Strączek. Dokument został złożony 13 sierpnia 2026 roku i otrzymał numer BKSP-153-X-1228/26.
Zaproponowany mechanizm przewiduje obliczanie wysokości świadczenia na podstawie przeciętnego wynagrodzenia oraz liczby dzieci.
W jednym z przedstawionych wariantów kwota przypadająca na dziecko rosłaby proporcjonalnie do pierwiastka kwadratowego z liczby dzieci.
Brzmi skomplikowanie, ale skutki takiego rozwiązania można pokazać na konkretnych przykładach.
Przy założeniu, że punktem wyjścia jest 800 zł na pierwsze dziecko, łączne wypłaty wyglądałyby następująco:
|Liczba dzieci
|Obecnie miesięcznie
|W proponowanym przykładzie
|1
|800 zł
|800 zł
|2
|1600 zł
|ok. 2263 zł
|3
|2400 zł
|ok. 4157 zł
|4
|3200 zł
|6400 zł
Największą zmianę odczułyby gospodarstwa domowe wychowujące kilkoro dzieci.
Przy czwórce dzieci miesięczna wypłata mogłaby wzrosnąć o 3200 zł. W ciągu roku oznaczałoby to dodatkowe 38 400 zł.
Są to jednak wyłącznie przykładowe wyliczenia obrazujące propozycję autora petycji, a nie zapowiedziane przez rząd kwoty.
Świadczenie miałoby rosnąć razem z wynagrodzeniami
Drugi element propozycji może być równie istotny dla rodziców.
Autor petycji chce, aby wysokość świadczenia była uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.
Obecnie 800 plus nie jest automatycznie podnoszone każdego roku. Ostatnia zmiana nastąpiła 1 stycznia 2024 roku, kiedy świadczenie wzrosło z 500 do 800 zł.
Od tamtej pory podstawowa kwota pozostaje taka sama.
Powiązanie programu z poziomem wynagrodzeń oznaczałoby, że wysokość wsparcia mogłaby zmieniać się wraz z sytuacją na rynku pracy.
Zwolennicy takiego rozwiązania wskazują, że pozwalałoby ono lepiej chronić realną wartość pieniędzy otrzymywanych przez rodziców.
Z drugiej strony wprowadzenie automatycznego mechanizmu podwyższania wypłat oznaczałoby dodatkowe wydatki dla budżetu państwa.
Ich skala zależałaby od ostatecznego sposobu obliczania świadczenia.
Czy niektóre rodziny stracą na nowych zasadach?
Na obecnym etapie nie można przesądzić, jaki byłby ostateczny wpływ proponowanych zmian na wszystkie gospodarstwa domowe.
Przedstawione przykłady pokazują wzrost wypłat dla rodzin wielodzietnych, ale nie są kompletnym projektem nowego systemu.
Nie wiadomo również, czy ewentualne przepisy zawierałyby rozwiązania przejściowe, dodatkowe warunki lub ograniczenia.
Dlatego nie ma podstaw, by informować rodziców, że ich obecne świadczenia zostaną obniżone albo że konkretne grupy na pewno otrzymają podwyżki.
Do takich zmian konieczne byłoby przygotowanie i uchwalenie ustawy.
Sejm otrzymał dokument. Co wydarzy się teraz?
Petycja została skierowana do sejmowej Komisji do Spraw Petycji.
To oznacza, że propozycja trafiła do formalnego rozpatrzenia, ale nie jest jeszcze projektem ustawy przyjętym do dalszego procedowania przez parlament.
Komisja może przeanalizować postulaty i zdecydować, czy zasadne jest podjęcie kolejnych działań.
Może między innymi wystąpić o stanowisko do odpowiedniego ministerstwa lub skierować dezyderat.
Samo złożenie petycji nie zobowiązuje jednak rządu do wprowadzenia zmian.
Nie ma też gwarancji, że zaproponowany model zostanie zaakceptowany.
Czy ZUS wypłaci rodzinom więcej pieniędzy?
Na razie rodzice nie powinni spodziewać się wyższych przelewów w związku z nową petycją.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadal realizuje program na podstawie obowiązujących przepisów.
Świadczenie wynosi 800 zł miesięcznie na każde uprawnione dziecko do ukończenia 18. roku życia.
Rodzice nie muszą składać żadnych dodatkowych dokumentów dotyczących opisanej propozycji.
Nie został również ogłoszony termin wprowadzenia nowego sposobu naliczania wypłat.
Dopiero ewentualne przyjęcie odpowiednich przepisów mogłoby zmienić wysokość pieniędzy przekazywanych rodzinom.
Przyszłość 800 plus ponownie wywołuje dyskusję
Petycja dotycząca uzależnienia świadczenia od liczby dzieci pokazuje, że pojawiają się kolejne pomysły na zmianę zasad wspierania rodzin.
Proponowany system miałby szczególnie premiować gospodarstwa domowe wychowujące troje, czworo lub więcej dzieci.
Jednocześnie powiązanie wypłat z przeciętnymi wynagrodzeniami mogłoby zmienić sposób ustalania wysokości świadczenia w kolejnych latach.
To jednak dopiero początek procedury.
Na 13 października 2026 roku obowiązują dotychczasowe zasady programu 800 plus. Kwoty sięgające 1600 zł na dziecko pozostają propozycją przedstawioną w petycji, a nie zatwierdzonym świadczeniem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.