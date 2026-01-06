Nawet 7 mln zł miesięcznie. KRUS prosi emerytów o jedną zmianę
KRUS zaapelował do emerytów i rencistów o zmianę formy wypłaty świadczeń z gotówkowej na przelew bankowy. Instytucja wskazuje, że obsługa tradycyjnych wypłat kosztuje nawet 6–7 mln zł miesięcznie i stanowi duże obciążenie dla systemu.
KRUS apeluje do emerytów. Chodzi o nawet 7 mln zł miesięcznie
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwróciła się z oficjalnym apelem do emerytów i rencistów. Sprawa dotyczy sposobu wypłaty świadczeń, który – choć dla wielu seniorów wciąż wygodny – generuje ogromne koszty dla systemu. Według wyliczeń KRUS obsługa emerytur wypłacanych w gotówce pochłania nawet 6–7 milionów złotych miesięcznie.
Gotówka wciąż popularna wśród seniorów
Mimo postępującej cyfryzacji i coraz powszechniejszych przelewów bankowych, znaczna grupa rolniczych emerytów nadal wybiera tradycyjną formę odbioru pieniędzy. Chodzi o wypłaty gotówkowe dostarczane przez listonosza bezpośrednio do domu. Dla wielu seniorów to rozwiązanie kojarzy się z bezpieczeństwem, stabilnością i wieloletnim przyzwyczajeniem.
Statystyki pokazują jednak, że niemal co trzeci świadczeniobiorca KRUS korzysta właśnie z tej formy wypłaty. W skali kraju oznacza to setki tysięcy operacji miesięcznie, które wymagają zaangażowania poczty, transportu gotówki i dodatkowych procedur zabezpieczających.
Miliony złotych na samą obsługę
KRUS nie ukrywa, że to ogromne obciążenie finansowe. Obsługa wypłat gotówkowych kosztuje instytucję około 6–7 mln zł miesięcznie, co w skali roku daje nawet 70 mln zł. To pieniądze, które – jak podkreślają eksperci – mogłyby zostać przeznaczone na inne cele, w tym poprawę jakości obsługi świadczeniobiorców lub wsparcie systemu ubezpieczeń rolniczych.
Proces dostarczania gotówki jest wieloetapowy i kosztowny. Wymaga nie tylko pracy listonoszy, ale też zabezpieczenia środków, logistyki i ubezpieczenia transportu. Dla porównania przelew bankowy to koszt minimalny, realizowany niemal natychmiast i bez dodatkowego ryzyka.
Oficjalny apel KRUS
Wobec rosnących kosztów KRUS zdecydował się na wystosowanie apelu do emerytów i rencistów. Instytucja zachęca do zmiany formy wypłaty świadczeń na przelew bankowy. Przekaz jest prosty: każda taka decyzja to realna oszczędność dla całego systemu.
KRUS podkreśla, że nie chodzi o przymus, lecz o uświadomienie skali problemu. Kilka milionów złotych miesięcznie wydawanych na obsługę gotówki to – jak wskazują urzędnicy – pieniądze, które „uciekają” z systemu i nie pracują na rzecz jego stabilności.
Co zyskują emeryci?
Instytucja zwraca uwagę, że przelew bankowy to korzyść nie tylko dla budżetu, ale także dla samych seniorów. Emerytura trafia na konto w stałym terminie, bez konieczności oczekiwania na listonosza czy obaw o opóźnienia w doręczeniu.
To także większe bezpieczeństwo. Senior nie musi przechowywać w domu większych sum gotówki, co zmniejsza ryzyko kradzieży lub zagubienia pieniędzy. Dla wielu osób to argument coraz częściej brany pod uwagę, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.
Bariera cyfrowa wciąż problemem
KRUS zdaje sobie jednak sprawę, że dla części emerytów bankowość wciąż jest wyzwaniem. Brak konta, obawy przed technologią czy ograniczony dostęp do placówek bankowych sprawiają, że zmiana formy wypłaty nie jest oczywista.
Dlatego instytucje publiczne i banki coraz częściej oferują wsparcie dla seniorów – od pomocy w założeniu konta po szkolenia z podstaw obsługi. KRUS podkreśla, że przelew nie oznacza konieczności korzystania z bankowości internetowej – wystarczy zwykły rachunek, na który co miesiąc trafia świadczenie.
Miliony, które mogą zmienić system
Według szacunków, jeśli trend przechodzenia na wypłaty bezgotówkowe się utrzyma, roczne oszczędności rzędu 70 mln zł mogą stać się realnym impulsem do dalszych zmian w KRUS. To środki, które mogłyby zostać wykorzystane na modernizację instytucji, usprawnienie procedur czy poprawę obsługi rolników.
Apel do emerytów pokazuje szerszy problem, z jakim mierzy się system ubezpieczeń społecznych – pogodzenie wieloletnich przyzwyczajeń z koniecznością racjonalnego gospodarowania publicznymi pieniędzmi. Dla KRUS zmiana formy wypłat to jeden z najprostszych sposobów na ograniczenie kosztów bez sięgania po bardziej radykalne rozwiązania.
