Nawet 8 tys. zł dopłaty dla właścicieli domów. Rusza nowy program

8 maja 2026 18:38 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Właściciele domów mogą w 2026 roku skorzystać z nowego programu dopłat do instalacji na deszczówkę. Wsparcie sięga nawet 8 tys. zł i ma pomóc nie tylko obniżyć rachunki za wodę, ale także poprawić retencję w Polsce. Nabory wniosków ruszą w najbliższych miesiącach.

Dom na zielonej działce ogrodzony płotem. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy użyciu Gemini).
Nowe dopłaty dla właścicieli domów. Nawet 8 tys. zł na instalację w 2026 roku

Właściciele domów jednorodzinnych mogą w 2026 roku skorzystać z nowego programu dopłat. Chodzi o wsparcie na instalacje do zbierania deszczówki, które pozwalają jednocześnie ograniczyć rachunki i lepiej gospodarować wodą. Nabory wniosków mają ruszyć w II kwartale 2026 roku.

Nawet 8 tys. zł dopłaty. Program obejmuje konkretne instalacje

Nowy program „Mikroretencja” zakłada wsparcie dla osób fizycznych posiadających nieruchomości mieszkalne. Dotacja może pokryć nawet 90 proc. kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 8 tys. zł.

Warunkiem jest montaż instalacji o pojemności co najmniej 2 m³. Wsparcie obejmuje zakup, montaż oraz uruchomienie systemów zbierania i wykorzystania wody opadowej.

Kto może skorzystać? Lista uprawnionych jest jasno określona

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

– właściciele domów jednorodzinnych
– współwłaściciele nieruchomości
– użytkownicy wieczyści

Program nie obejmuje inwestycji, które otrzymały już wsparcie z wcześniejszych edycji, np. „Moja Woda”.

Dofinansowanie dotyczy instalacji zakończonych po 1 lipca 2024 roku.

Na co dokładnie można dostać pieniądze?

Wsparcie obejmuje różne elementy systemów retencji wody, w tym:

– zbieranie wody z dachów, podjazdów i chodników
– magazynowanie w szczelnych zbiornikach
– systemy rozsączania wody w gruncie
– instalacje do wykorzystania deszczówki w domu i ogrodzie

Warunkiem jest takie zaprojektowanie instalacji, aby woda była wykorzystywana na miejscu i nie trafiała do kanalizacji.

Ile można zyskać? Realne oszczędności w gospodarstwie

Zbieranie deszczówki to nie tylko działanie ekologiczne. W praktyce pozwala też ograniczyć koszty.

Podczas jednej intensywnej ulewy można zebrać nawet 180 litrów wody. W skali roku daje to nawet 30 tys. litrów, które można wykorzystać do codziennych czynności.

Oszczędności mogą sięgnąć nawet 510 zł rocznie na wodzie i ściekach.

Deszczówka nadaje się m.in. do:

– podlewania ogrodu
– spłukiwania toalet
– mycia samochodu
– użycia w sprzętach domowych

Polska ma problem z retencją. Program ma to zmienić

Według dostępnych danych Polska zatrzymuje jedynie 6,5 proc. wód odpływowych, podczas gdy średnia europejska wynosi około 20 proc.

Nowy program ma poprawić ten wynik i ograniczyć skutki suszy oraz podtopień.

Warszawa i duże miasta. Czy mieszkańcy też skorzystają?

W dużych miastach, takich jak Warszawa, zainteresowanie retencją wody rośnie. Władze stolicy już wcześniej wprowadzały rozwiązania zachęcające do zatrzymywania deszczówki, m.in. poprzez lokalne programy wsparcia i inwestycje w infrastrukturę.

W praktyce właściciele domów w Warszawie mogą łączyć ogólnopolski program z lokalnymi inicjatywami, jeśli takie są dostępne.

To szczególnie ważne w kontekście rosnących opłat za wodę oraz problemów z przeciążeniem kanalizacji podczas intensywnych opadów.

Kiedy ruszą wnioski? Kluczowy termin dla właścicieli domów

Nabory wniosków mają rozpocząć się w II kwartale 2026 roku. Dokumenty będzie można składać w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Warto przygotować się wcześniej, ponieważ zainteresowanie programem może być duże.

Co to oznacza dla Ciebie? Możesz obniżyć rachunki i dostać dopłatę

– sprawdź, czy Twoja nieruchomość spełnia warunki programu
– przygotuj projekt instalacji o pojemności minimum 2 m³
– zbierz dokumenty potwierdzające koszty inwestycji
– złóż wniosek w wojewódzkim funduszu po uruchomieniu naboru
– wykorzystuj deszczówkę, aby zmniejszyć rachunki za wodę

