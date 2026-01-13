Nawet 80 proc. dopłaty do ogrzewania. Kto i na co dostanie dofinansowanie?
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy nabór wniosków na inwestycje w infrastrukturę ciepłowniczą. Program przewiduje dofinansowanie sięgające blisko 80 proc. kosztów i ma przyspieszyć modernizację sieci oraz poprawę efektywności dostaw ciepła do mieszkań i domów.
Dofinansowanie na ciepło w mieszkaniach i domach. Program pokryje nawet 80 proc. kosztów
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę ciepłowniczą. Program obejmuje budowę i modernizację sieci ciepłowniczych oraz magazynów ciepła. Maksymalny poziom wsparcia może sięgnąć blisko 80 procent kosztów kwalifikowalnych.
Co się zmienia
Od 12 stycznia rozpoczął się nabór projektów w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027. Środki mają zostać przeznaczone na rozwój nowoczesnych i bardziej efektywnych systemów ciepłowniczych. Termin składania wniosków mija 31 marca 2026 roku.
Program skierowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za dostarczanie ciepła systemowego oraz zarządzanie budynkami mieszkalnymi. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie strat ciepła w przesyle.
Na co można dostać dofinansowanie
Wsparcie obejmuje szeroki zakres inwestycji infrastrukturalnych. Dofinansowanie można uzyskać między innymi na budowę nowych sieci ciepłowniczych, które umożliwią przyłączenie kolejnych odbiorców. Program przewiduje także modernizację istniejących sieci ciepłowniczych i chłodniczych.
Środki mogą zostać przeznaczone na przebudowę komór ciepłowniczych, przepompowni wody sieciowej oraz węzłów cieplnych. Dopuszczone są również rozwiązania hybrydowe, w których tradycyjne systemy współpracują z odnawialnymi źródłami energii. Ważnym elementem programu jest także możliwość finansowania budowy magazynów ciepła.
Kto może złożyć wniosek
O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy działający w sektorze ciepłowniczym, jednostki samorządu terytorialnego oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Program nie jest skierowany bezpośrednio do indywidualnych właścicieli domów, jednak inwestycje realizowane przez beneficjentów mogą w dłuższej perspektywie wpłynąć na warunki ogrzewania mieszkań i domów podłączonych do sieci.
NFOŚiGW podkreśla, że projekty muszą spełniać określone kryteria techniczne i środowiskowe, w tym dotyczące efektywności energetycznej oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń.
Ile wynosi wsparcie
Budżet naboru wynosi 500 milionów złotych i pochodzi ze środków unijnych. Maksymalny poziom dofinansowania to 79,71 procent kosztów kwalifikowalnych projektu. Oznacza to, że znaczna część wydatków inwestycyjnych może zostać pokryta z funduszy publicznych.
Pozostała część kosztów musi zostać sfinansowana przez beneficjenta. Wysoki poziom wsparcia ma zachęcić do realizacji inwestycji, które w innych warunkach mogłyby zostać odłożone lub ograniczone.
Fakty i tło sprawy
Rozwój infrastruktury ciepłowniczej jest jednym z kluczowych elementów transformacji energetycznej. Wiele sieci w Polsce wymaga modernizacji ze względu na wiek, straty przesyłowe oraz rosnące wymagania środowiskowe. Program FEnIKS ma przyspieszyć te zmiany i poprawić stabilność dostaw ciepła.
NFOŚiGW przypomina, że to trzeci nabór w ramach działania FEnIKS 2.1. W poprzednich edycjach podpisano już kilkadziesiąt umów na setki milionów złotych, a kolejne projekty są na etapie oceny.
Co to oznacza dla mieszkańców
Choć program nie przewiduje bezpośrednich dopłat dla gospodarstw domowych, jego efekty mogą być odczuwalne dla mieszkańców. Nowoczesne i sprawniejsze sieci ciepłownicze oznaczają mniejsze straty energii, stabilniejsze dostawy oraz potencjalnie niższe koszty w dłuższej perspektywie.
Inwestycje w magazyny ciepła i odnawialne źródła energii mogą również zwiększyć odporność systemów na wahania cen paliw i ograniczyć wpływ czynników zewnętrznych na koszty ogrzewania. Program wpisuje się w długofalowe działania mające poprawić jakość powietrza i zmniejszyć emisyjność sektora ciepłowniczego.
