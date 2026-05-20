Nawet 8236 zł rocznie z ZUS. Te osoby dostaną pieniądze bez względu na dochód
Niewiele osób wie, że ZUS wypłaca specjalne świadczenie, które może zapewnić ponad 8200 zł rocznie bez żadnego kryterium dochodowego. Dodatek skierowany jest do młodych osób pobierających rentę rodzinną po stracie rodziców, a po marcowej waloryzacji jego wysokość ponownie wzrośnie. Kluczowe jest jednak złożenie odpowiedniego wniosku.
Nie wszystkie świadczenia wypłacane przez ZUS są szeroko znane. Obok emerytur, rent czy popularnych dodatków rodzinnych funkcjonuje także wsparcie skierowane do młodych osób, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej. Co ważne, pieniądze można otrzymać niezależnie od dochodu, a po marcowej waloryzacji kwota świadczenia znacząco wzrośnie.
Mało znane wsparcie z ZUS
Dodatek dla sierot zupełnych to jedno z najmniej rozpoznawalnych świadczeń w polskim systemie zabezpieczenia społecznego.
Mimo że funkcjonuje od lat, wiele osób dowiaduje się o nim przypadkiem.
Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie, dlatego konieczne jest samodzielne złożenie odpowiedniego wniosku.
Dla części młodych ludzi może jednak stanowić bardzo ważne wsparcie finansowe.
Kto może otrzymać pieniądze?
Dodatek przysługuje osobom pobierającym rentę rodzinną, które:
– straciły oboje rodziców,
– mają nieznanego ojca,
– spełniają warunki do pobierania renty rodzinnej.
Prawo do świadczenia obowiązuje zazwyczaj do ukończenia 18. roku życia.
Jeżeli osoba kontynuuje naukę, wsparcie może być wypłacane do 25. roku życia.
W przypadku całkowitej niezdolności do pracy powstałej w dzieciństwie dodatek może być przyznany bezterminowo.
Dochód nie ma znaczenia
Najważniejszą informacją dla wielu osób jest fakt, że świadczenie nie zależy od sytuacji finansowej.
ZUS nie bada dochodów ani majątku osoby składającej wniosek.
Oznacza to, że pieniądze mogą otrzymać wszyscy spełniający warunki formalne.
Od marca wyższe kwoty
Od 1 marca 2026 roku świadczenie zostanie podniesione w ramach corocznej waloryzacji.
Miesięczna kwota dodatku ma wynosić 686,31 zł brutto.
W skali roku daje to nawet 8236 zł wsparcia.
Dodatek wypłacany jest razem z rentą rodzinną.
Jak złożyć wniosek?
Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć w ZUS formularz ERRD.
Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty, między innymi:
– akty zgonu rodziców,
– akt urodzenia w przypadku nieznanego ojca,
– dokumenty potwierdzające prawo do renty rodzinnej.
ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji.
W przypadku odmowy można bezpłatnie odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
Świadczenie bez podatku
Dodatek dla sierot zupełnych ma jeszcze jedną ważną zaletę.
Pieniądze są zwolnione z podatku i nie wpływają na prawo do innych form pomocy społecznej.
Nie są wliczane między innymi do zasiłków rodzinnych czy dodatków mieszkaniowych.
Dlaczego tak mało osób o nim wie?
Eksperci zwracają uwagę, że problemem pozostaje niski poziom wiedzy o świadczeniu.
Brakuje szerokich kampanii informacyjnych, a wiele osób uprawnionych nie zdaje sobie sprawy, że może otrzymywać regularne wsparcie.
Tymczasem dla części młodych ludzi świadczenie może stanowić ważny element stabilizacji finansowej podczas nauki lub pierwszych lat dorosłego życia.
Co to oznacza dla uprawnionych?
Najważniejsze informacje:
– świadczenie wyniesie 686,31 zł miesięcznie,
– rocznie można otrzymać ponad 8200 zł,
– dochód nie ma znaczenia,
– konieczne jest złożenie wniosku ERRD,
– pieniądze są zwolnione z podatku.
W praktyce oznacza to, że część młodych osób może otrzymać regularne wsparcie finansowe, o którym do tej pory nawet nie słyszała.
