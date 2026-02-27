Nawet 8400 zł z ZUS. Mało znane świadczenie dostępne tylko na wniosek
Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wypłacić ponad 8400 zł wsparcia osobom, które straciły zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy i chcą się przekwalifikować. Chodzi o rentę szkoleniową. To świadczenie wciąż pozostaje mało popularne, mimo że pieniądze można otrzymywać nawet przez pół roku, a w wyjątkowych sytuacjach znacznie dłużej.
Z możliwości tej mogą skorzystać wyłącznie osoby bez pracy, które są gotowe zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe.
Czym jest renta szkoleniowa
Renta szkoleniowa to świadczenie przeznaczone dla osób, które z powodu stanu zdrowia nie mogą dalej wykonywać dotychczasowego zawodu, ale mają szansę podjąć inną pracę po odpowiednim przeszkoleniu.
Warunkiem jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej potwierdzające celowość przekwalifikowania. Jeżeli specjalista uzna, że dana osoba może zdobyć nowe kwalifikacje i wrócić na rynek pracy, ZUS może przyznać świadczenie na czas szkolenia.
Ile wynosi świadczenie
Standardowo renta szkoleniowa wynosi 75 proc. podstawy wymiaru renty. Kwota nie może być niższa niż minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Do końca lutego jej poziom to 1409,18 zł brutto.
W przypadku gdy utrata zdolności do pracy była skutkiem wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczenie finansowane jest z funduszu wypadkowego i wynosi 100 proc. podstawy wymiaru.
Jeżeli renta szkoleniowa wypłacana jest przez 6 miesięcy, łączna kwota może przekroczyć 8400 zł. W określonych sytuacjach okres wypłaty może zostać wydłużony nawet do 36 miesięcy, jeżeli starosta uzna to za zasadne.
Jak złożyć wniosek
Aby otrzymać rentę szkoleniową, należy złożyć wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Dokument można przekazać:
– osobiście w dowolnej placówce ZUS lub przez pełnomocnika,
– pocztą,
– elektronicznie przez platformę PUE ZUS.
Wniosek powinien trafić do ZUS najpóźniej 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.
Po pozytywnej decyzji ZUS kieruje beneficjenta do powiatowego urzędu pracy, który wskazuje odpowiedni kurs lub szkolenie zawodowe.
Kiedy można stracić świadczenie
Renta szkoleniowa przysługuje wyłącznie osobom, które nie podejmują zatrudnienia w trakcie jej pobierania. Podjęcie pracy oznacza utratę prawa do świadczenia.
To rozwiązanie ma umożliwić spokojne zdobycie nowych kwalifikacji i powrót na rynek pracy w innym zawodzie.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeżeli z powodów zdrowotnych nie możesz kontynuować dotychczasowej pracy, a nie osiągnąłeś jeszcze wieku emerytalnego, renta szkoleniowa może być realnym wsparciem finansowym w okresie zmiany zawodu.
Wiele osób nie wie o tej możliwości. Tymczasem świadczenie może zapewnić kilka miesięcy stabilnych dochodów i dać czas na zdobycie nowych kwalifikacji bez presji natychmiastowego powrotu do pracy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.