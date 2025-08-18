Nawet zarobki 10 tys. zł nie uratują Cię przed finansowym dramatem! Nowe wyliczenia ujawniają dramatyczne zmiany w przyszłych emeryturach.
Masz pensję 10 tysięcy złotych brutto i sądzisz, że po zakończeniu pracy będziesz żyć jak król? Najnowsze prognozy emerytalne pokazują brutalną prawdę – czeka Cię finansowy dramat. Wysokie zarobki wcale nie gwarantują wysokiej emerytury.
Emerytura kontra pensja – bolesna różnica
Średnia emerytura w Polsce w 2025 roku to zaledwie 3,5–4 tysiące złotych brutto. Wielu seniorów musi jednak przeżyć miesiąc za 2–3 tysiące. Nawet jeśli całe życie zarabiałeś około 10 tysięcy brutto, ZUS wypłaci Ci po osiągnięciu wieku emerytalnego tylko około 3,900–4,000 zł brutto. To nie połowa, ale zaledwie 40–44% dotychczasowych dochodów.
Wyliczenia ekspertów są jeszcze bardziej bezlitosne. Kobieta urodzona w 1983 roku, zarabiająca dziś 10,738 zł brutto, może spodziewać się emerytury w wysokości 3,908 zł w 2043 roku. Mężczyzna z rocznika 1993 i pensją 10,585 zł brutto otrzyma około 3,903 zł w 2058 roku.
Minimalna emerytura też nie taka „minimalna”
Aby dziś wypracować minimalną emeryturę (około 1,780 zł brutto), trzeba było przez całe życie zarabiać co najmniej 4,908 zł brutto. Wbrew pozorom osoby z wysokimi pensjami również nie mogą liczyć na luksus. Kobieta urodzona w 1993 roku, zarabiająca obecnie 13,115 zł brutto, dostanie świadczenie równe… zaledwie 3,375 zł.
Gdzie kryje się pułapka?
System emerytalny premiuje długość aktywności zawodowej i wysokość odprowadzonych składek, ale też opiera się na tablicach dalszego trwania życia. To oznacza, że nawet przy wysokich pensjach świadczenie jest mocno ograniczane. Im dłużej żyjemy – tym bardziej kwota „rozciąga się” na kolejne lata.
Co to oznacza dla Ciebie?
Musisz przygotować się na finansowy rollercoaster. Jeśli liczysz, że Twoja emerytura pozwoli utrzymać dotychczasowy standard życia, jesteś w błędzie. Nawet osoby o bardzo wysokich zarobkach mogą otrzymywać świadczenia dramatycznie niskie w porównaniu z tym, co widzą dziś na pasku płacowym.
Eksperci ostrzegają: bez dodatkowego oszczędzania, inwestycji i budowania prywatnych zabezpieczeń, przyszłość seniorów w Polsce może być o wiele bardziej dramatyczna, niż ktokolwiek się spodziewał.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.