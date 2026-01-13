Nawrocki komentuje ambicje Trumpa. Padły słowa o Grenlandii i bezpieczeństwie
Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos w sprawie kontrowersyjnych działań Donalda Trumpa dotyczących Grenlandii. Po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii w Londynie podkreślił znaczenie dyplomacji, partnerstwa i bezpieczeństwa międzynarodowego, wyrażając nadzieję na pokojowe rozwiązanie sporu.
Karol Nawrocki odniósł się do działań Donalda Trumpa w sprawie Grenlandii podczas wtorkowej wizyty w Londynie. Prezydent Polski spotkał się na Downing Street z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, a po rozmowach zabrał głos na konferencji prasowej, gdzie pytano go m.in. o geopolityczne ambicje Stanów Zjednoczonych.
Spotkanie Nawrockiego ze Starmerem dotyczyło przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa oraz współpracy gospodarczej. Jak podkreślał prezydent, rozmowy objęły temat współpracy militarnej, przemysłu zbrojeniowego oraz zagadnienia związane z funkcjonowaniem G20. Poruszono również sprawy istotne dla polskich przedsiębiorców działających w Wielkiej Brytanii, w tym rygory sanitarne, które – zdaniem prezydenta – powinny umożliwiać swobodniejsze prowadzenie działalności gospodarczej. W agendzie znalazły się także tematy dotyczące sytuacji polskiej mniejszości na Wyspach.
Podczas konferencji dziennikarze zapytali Karola Nawrockiego o wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii. Prezydent USA od dłuższego czasu publicznie sygnalizuje chęć przejęcia wyspy od Danii, co budzi międzynarodowe kontrowersje. Nawrocki zaznaczył, że liczy na dyplomatyczne rozwiązanie tej sprawy.
– Mam wielką nadzieję, że zakończy się to na drodze dojrzałej dyplomacji i partnerstwa – powiedział prezydent. Podkreślił przy tym, że Grenlandia ma ogromne znaczenie strategiczne, zarówno w kontekście zagrożeń ze strony Rosji, jak i rywalizacji gospodarczej z Chinami. Jego zdaniem temat ten wymaga szerokiej, partnerskiej dyskusji pomiędzy sojusznikami.
Nawrocki zwrócił również uwagę na rolę NATO i Stanów Zjednoczonych w zapewnianiu bezpieczeństwa wolnego świata. – Odpowiedzialność za te wartości w dużej mierze bierze na siebie NATO, na czele z USA – zaznaczył, wyrażając przekonanie, że spór wokół Grenlandii zostanie rozstrzygnięty w ramach międzynarodowych relacji dyplomatycznych.
Wypowiedzi prezydenta wpisują się w szerszą debatę dotyczącą bezpieczeństwa w regionie Arktyki i rosnącego znaczenia tego obszaru w globalnej polityce. Grenlandia, ze względu na swoje położenie i zasoby, pozostaje jednym z kluczowych punktów strategicznych dla największych światowych mocarstw.
