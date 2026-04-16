Nawrocki podpisał dwie ustawy jednego dnia. Oto, co się zmienia
Prezydent Karol Nawrocki podpisał dwie ustawy, które wprowadzają zmiany w funkcjonowaniu parlamentu oraz systemie zarządzania danymi w Polsce. Nowe przepisy dotyczą posłów i senatorów oraz zasad wykorzystywania danych. Informację przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
Zmiany w zasadach działania posłów i senatorów
Pierwsza z podpisanych ustaw dotyczy nowelizacji przepisów o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Jej celem jest uporządkowanie zasad funkcjonowania struktur parlamentarnych. Nowe regulacje wprowadzają wyraźne rozdzielenie między klubami i kołami parlamentarnymi a zespołami poselskimi i senackimi. To zmiana organizacyjna, która ma uporządkować sposób działania parlamentu.
W praktyce oznacza to bardziej przejrzyste zasady tworzenia i funkcjonowania poszczególnych form współpracy parlamentarnej.
Nowe przepisy o zarządzaniu danymi
Druga ustawa dotyczy zarządzania danymi i wdraża rozwiązania wynikające z przepisów Unii Europejskiej. Chodzi o dostosowanie polskiego systemu do rozporządzenia DGA, które obowiązuje w całej UE od 2023 roku. Nowe regulacje tworzą ramy dla wykorzystania danych w gospodarce i administracji. Obejmują m.in. ponowne wykorzystywanie danych chronionych oraz usługi pośrednictwa danych.
W ustawie pojawia się także pojęcie altruizmu danych, czyli dobrowolnego udostępniania informacji w celu realizacji celów społecznych lub naukowych.
Sprawdziliśmy, co oznaczają zmiany w praktyce
Zmiany w przepisach parlamentarnych mają głównie charakter organizacyjny. Dotyczą sposobu działania posłów i senatorów, a nie bezpośrednio obywateli. Inaczej jest w przypadku ustawy o zarządzaniu danymi. Podczas rozmów z ekspertami zajmującymi się ochroną danych w Warszawie wskazywano, że nowe przepisy mogą ułatwić rozwój usług cyfrowych i analizy danych. Jednocześnie zwiększa się znaczenie kontroli nad tym, w jaki sposób dane są wykorzystywane i udostępniane.
W przypadku ustawy dotyczącej parlamentu chodzi o uporządkowanie istniejących regulacji. Dotychczasowe przepisy nie zawsze jasno rozdzielały różne formy działalności parlamentarnej. Ustawa o zarządzaniu danymi wynika natomiast z obowiązków unijnych. Państwa członkowskie muszą dostosować swoje systemy do wspólnych standardów, które mają ułatwić wymianę i wykorzystanie danych w Europie. To element szerszego procesu cyfryzacji administracji i gospodarki.
Co to oznacza dla Ciebie? Nowe przepisy w praktyce
Dla większości obywateli zmiany w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora będą niewidoczne w codziennym życiu. Dotyczą one głównie organizacji pracy parlamentu.
Większe znaczenie może mieć ustawa o zarządzaniu danymi. Może ona wpłynąć na rozwój usług cyfrowych, w tym nowych narzędzi opartych na analizie danych. Jednocześnie przepisy mają zapewnić większą kontrolę nad wykorzystaniem informacji. Dane wrażliwe mają być lepiej chronione, a ich użycie bardziej przejrzyste.
Warto śledzić dalsze działania w tym obszarze, ponieważ regulacje dotyczące danych będą w najbliższych latach coraz ważniejsze dla funkcjonowania państwa i usług publicznych.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.