Nawrocki podpisał dwie ustawy jednego dnia. Oto, co się zmienia

16 kwietnia 2026 22:12 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Prezydent Karol Nawrocki podpisał dwie ustawy – jedną dotyczącą zasad działania posłów i senatorów, drugą wprowadzającą nowe regulacje w zakresie zarządzania danymi. Zmiany obejmują organizację parlamentu oraz sposób wykorzystywania i ochrony danych w Polsce. 

Fot. Warszawa w Pigułce

Prezydent podpisał dwie ustawy. Zmiany dla parlamentu i nowe zasady zarządzania danymi

Prezydent Karol Nawrocki podpisał dwie ustawy, które wprowadzają zmiany w funkcjonowaniu parlamentu oraz systemie zarządzania danymi w Polsce. Nowe przepisy dotyczą posłów i senatorów oraz zasad wykorzystywania danych. Informację przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Zmiany w zasadach działania posłów i senatorów

Pierwsza z podpisanych ustaw dotyczy nowelizacji przepisów o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Jej celem jest uporządkowanie zasad funkcjonowania struktur parlamentarnych. Nowe regulacje wprowadzają wyraźne rozdzielenie między klubami i kołami parlamentarnymi a zespołami poselskimi i senackimi. To zmiana organizacyjna, która ma uporządkować sposób działania parlamentu.

W praktyce oznacza to bardziej przejrzyste zasady tworzenia i funkcjonowania poszczególnych form współpracy parlamentarnej.

Nowe przepisy o zarządzaniu danymi

Druga ustawa dotyczy zarządzania danymi i wdraża rozwiązania wynikające z przepisów Unii Europejskiej. Chodzi o dostosowanie polskiego systemu do rozporządzenia DGA, które obowiązuje w całej UE od 2023 roku. Nowe regulacje tworzą ramy dla wykorzystania danych w gospodarce i administracji. Obejmują m.in. ponowne wykorzystywanie danych chronionych oraz usługi pośrednictwa danych.

W ustawie pojawia się także pojęcie altruizmu danych, czyli dobrowolnego udostępniania informacji w celu realizacji celów społecznych lub naukowych.

Sprawdziliśmy, co oznaczają zmiany w praktyce

Zmiany w przepisach parlamentarnych mają głównie charakter organizacyjny. Dotyczą sposobu działania posłów i senatorów, a nie bezpośrednio obywateli. Inaczej jest w przypadku ustawy o zarządzaniu danymi. Podczas rozmów z ekspertami zajmującymi się ochroną danych w Warszawie wskazywano, że nowe przepisy mogą ułatwić rozwój usług cyfrowych i analizy danych. Jednocześnie zwiększa się znaczenie kontroli nad tym, w jaki sposób dane są wykorzystywane i udostępniane.

W przypadku ustawy dotyczącej parlamentu chodzi o uporządkowanie istniejących regulacji. Dotychczasowe przepisy nie zawsze jasno rozdzielały różne formy działalności parlamentarnej. Ustawa o zarządzaniu danymi wynika natomiast z obowiązków unijnych. Państwa członkowskie muszą dostosować swoje systemy do wspólnych standardów, które mają ułatwić wymianę i wykorzystanie danych w Europie. To element szerszego procesu cyfryzacji administracji i gospodarki.

Co to oznacza dla Ciebie? Nowe przepisy w praktyce

Dla większości obywateli zmiany w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora będą niewidoczne w codziennym życiu. Dotyczą one głównie organizacji pracy parlamentu.

Większe znaczenie może mieć ustawa o zarządzaniu danymi. Może ona wpłynąć na rozwój usług cyfrowych, w tym nowych narzędzi opartych na analizie danych. Jednocześnie przepisy mają zapewnić większą kontrolę nad wykorzystaniem informacji. Dane wrażliwe mają być lepiej chronione, a ich użycie bardziej przejrzyste.

Warto śledzić dalsze działania w tym obszarze, ponieważ regulacje dotyczące danych będą w najbliższych latach coraz ważniejsze dla funkcjonowania państwa i usług publicznych.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna