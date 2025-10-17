Nawrocki podpisał ustawę, która zmienia wszystko. Miliony Polaków zyskają dodatkowe lata pracy!
Karol Nawrocki jednym podpisem zmienił zasady gry dla milionów Polaków. Prezydent zatwierdził nowelizację Kodeksu pracy, dzięki której do stażu pracy wliczane będą także lata spędzone na umowach cywilnych i działalności gospodarczej. Choć tego samego dnia zawetował ustawę o mniejszościach narodowych, jego decyzja o reformie stażu pracy już teraz uznawana jest za jedną z najważniejszych w tej kadencji.
Nowe zasady naliczania stażu pracy. Nawrocki podpisał ustawę, ale nie obyło się bez weta
Czwartkowy wieczór przyniósł falę decyzji, które odbiją się szerokim echem w całym kraju. Prezydent Karol Nawrocki jednego dnia zawetował ustawę o mniejszościach narodowych, a równocześnie podpisał kluczowe zmiany w Kodeksie pracy i systemie podatkowym. Najwięcej emocji wzbudza nowelizacja dotycząca stażu pracy, która zmienia sposób jego naliczania dla milionów Polaków.
Nowe zasady: staż liczony także z umów cywilnych i działalności gospodarczej
Podpisana przez prezydenta nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza rewolucję w sposobie ustalania stażu pracy. Do tej pory liczyły się głównie lata przepracowane na etacie. Teraz do stażu będą wliczane również okresy pracy na umowach cywilnoprawnych – takich jak zlecenia czy kontrakty B2B – a także lata prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.
W praktyce oznacza to, że osoby, które przez lata pracowały na tzw. śmieciówkach lub jako samozatrudnieni, wreszcie zyskają prawo do dłuższego urlopu i wyższych świadczeń pracowniczych. Co istotne, ustawa działa wstecz – można będzie doliczyć również wcześniejsze okresy, pod warunkiem ich udokumentowania w ciągu 24 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów.
To jedna z największych zmian w polskim prawie pracy od dekady. Eksperci podkreślają, że nowelizacja odpowiada na realia rynku pracy, gdzie granica między etatem a samozatrudnieniem dawno się zatarła.
Weto w sprawie mniejszości narodowych
Podczas gdy reforma Kodeksu pracy została podpisana, Karol Nawrocki zawetował ustawę o mniejszościach narodowych i etnicznych. Nowelizacja miała uznać język wilamowski za język regionalny, ale prezydent uznał, że decyzja ta wymaga dodatkowych analiz naukowych.
Jak wyjaśnił w komunikacie, „nie ma jednoznacznego stanowiska ekspertów, czy mowa mieszkańców Wilamowic jest odrębnym językiem, czy odmianą jednego z dialektów zachodniogermańskich”. W efekcie ustawa trafi z powrotem do Sejmu.
To już kolejne weto Nawrockiego w ostatnich tygodniach, co potwierdza jego konsekwentną strategię selektywnego podpisywania ustaw, nawet tych, które przeszły większością głosów.
Zerowy PIT dla rodzin z dwojgiem dzieci
Prezydent podpisał także ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci. Nowe przepisy mają zwiększyć dochody gospodarstw domowych i poprawić ich sytuację finansową.
Z ulgi skorzystają rodziny, w których dochód nie przekroczy 140 tys. zł rocznie na osobę (łącznie 280 tys. zł na parę). Szacuje się, że przeciętna rodzina zyska średnio około 1000 zł miesięcznie.
Środki na finansowanie programu mają pochodzić z wyższej ściągalności podatków VAT i CIT. Pierwsze efekty ulgi podatkowej będą widoczne w rozliczeniach za rok 2026, składanych w 2027 roku.
Inne podpisane ustawy
Tego samego dnia Karol Nawrocki zatwierdził również nowelizację ograniczającą odsetki za zwłokę podczas kontroli skarbowych oraz zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).
Wszystkie decyzje zapadły w krótkim odstępie czasu, co pokazuje, że październik był jednym z najbardziej intensywnych okresów legislacyjnych w dotychczasowej kadencji prezydenta.
Reforma, która zmienia codzienność pracowników
Nowe zasady naliczania stażu pracy to krok w stronę większej równości między osobami pracującymi na różnych formach zatrudnienia. Eksperci zwracają uwagę, że włączenie umów cywilnoprawnych i działalności gospodarczej do stażu może objąć nawet 5 milionów Polaków.
Dla wielu będzie to oznaczać dłuższy urlop, szybszy awans i wyższe świadczenia emerytalne. Jednak rząd i pracodawcy będą musieli opracować szczegółowe procedury potwierdzania okresów pracy poza etatem — to od ich sprawnego działania zależy skuteczność całej reformy.
