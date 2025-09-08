Nawrocki z wizytą na Litwie. Spotkania polityczne i hołd dla polskich bohaterów

8 września 2025 11:29 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął wizytę w Wilnie. Spotka się z prezydentem Gitanasem Nausedą, odwiedzi Ostra Brama i wileńskie cmentarze, a wieczorem poleci do Helsinek na rozmowy z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem.

Fot. Warszawa w Pigułce

Prezydent Nawrocki w Wilnie. Spotkanie z Nausedą i litewską Polonią

Prezydent Karol Nawrocki kontynuuje serię zagranicznych wizyt. Po Waszyngtonie i Watykanie wylądował w Wilnie, gdzie w poniedziałek spotka się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, przedstawicielami litewskiego parlamentu oraz Polonią.

Powitanie w stolicy Litwy

Samolot z głową państwa na pokładzie wylądował w Wilnie w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na opublikowanym nagraniu widać, jak prezydent Nawrocki opuszcza maszynę i wita się z przedstawicielami władz litewskich. To trzecia zagraniczna podróż od czasu objęcia urzędu na początku sierpnia.

Rozmowy z Nausedą i wspólne wystąpienie

W poniedziałkowy poranek Nawrocki spotka się z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Zaplanowano rozmowy w wąskim gronie, spotkanie plenarne delegacji oraz wspólną konferencję prasową obu przywódców. Tematy obejmą kwestie bezpieczeństwa regionalnego, współpracę polityczną i wsparcie dla Ukrainy.

Wizyta w Ostrej Bramie i na cmentarzach

W programie wizyty znalazło się także złożenie wizyty w Ostrej Bramie, jednym z najważniejszych miejsc dla litewskich i polskich katolików. Prezydent odwiedzi również cmentarz na Antokolu oraz Rossę – nekropolie o szczególnym znaczeniu dla polskiej historii i pamięci narodowej.

Spotkanie z Polonią

Nawrocki spotka się również z przewodniczącym litewskiego Sejmu Sauliusem Skvernelisem oraz z przedstawicielami polskiej mniejszości. W ambasadzie RP w Wilnie odbędzie się uroczystość z udziałem Polonii, która odgrywa ważną rolę w relacjach obu krajów.

Wieczorem w poniedziałek prezydent uda się do Helsinek. We wtorek spotka się tam z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. To kolejny etap budowania relacji międzynarodowych w pierwszych tygodniach jego prezydentury.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl