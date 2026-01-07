Nawrocki zaprasza Dudę do Belwederu. Spotkanie wokół książki byłego prezydenta budzi emocje
W czwartek w Belwederze dojdzie do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z byłym prezydentem Andrzejem Dudą, poświęconego książce „To ja. Andrzej Duda”. Zapowiadana rozmowa, choć ma charakter autorski, już przed rozpoczęciem wywołała liczne komentarze i kontrowersje wśród dziennikarzy.
W czwartek 8 stycznia o godz. 17.30 w Belwederze odbędzie się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z byłym prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowa będzie dotyczyć książki „To ja. Andrzej Duda” i – jak zapowiedziano – poprowadzi ją dziennikarz Maciej Zdziarski. Wydarzenie już przed rozpoczęciem wywołało szerokie komentarze w środowisku medialnym.
Spotkanie w Belwederze poświęcone publikacji byłej głowy państwa ma charakter rozmowy autorskiej. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, obsługa medialna wydarzenia została ograniczona do akredytowanych fotoreporterów. To właśnie ten element, obok samej formuły spotkania, stał się przedmiotem ironicznych uwag części dziennikarzy.
Komentując zapowiedź wydarzenia, Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski napisał: „O, Andrzej Duda poprowadzi spotkanie z autorem książki o sobie”. Z kolei Patryk Michalski z TVN24 zwrócił uwagę na miejsce i charakter wydarzenia, podkreślając, że Karol Nawrocki organizuje w Belwederze spotkanie wokół książki byłego prezydenta. Bartosz Wieliński z „Gazety Wyborczej” skomentował sprawę w sposób ironiczny, pytając: „Sorry, ale kto to jest ten Andrzej Duda?”.
Książka „To ja. Andrzej Duda” to obszerna, licząca 640 stron publikacja, w której były prezydent opisuje kulisy swojej prezydentury. Autor zapowiada ją jako osobistą opowieść bez „upiększeń i cenzury”, obejmującą zarówno decyzje polityczne, jak i wątki prywatne. W publikacji pojawiają się m.in. opisy rozmów z zagranicznymi przywódcami, relacje ze spotkań z Polonią oraz refleksje dotyczące wpływu dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego na jego prezydenturę.
Andrzej Duda podkreśla również, że książka zawiera jego spojrzenie na przekazanie urzędu Karolowi Nawrockiemu oraz wizję Polski po zakończeniu kadencji. Już w pierwszych dniach po opuszczeniu Pałacu Prezydenckiego były prezydent intensywnie promował publikację, spotykając się z czytelnikami i podpisując egzemplarze. Jak sam przyznawał, zainteresowanie książką „przerosło jego oczekiwania”.
Pod koniec listopada publikacja trafiła także do sprzedaży w sieci sklepów Biedronka, co dodatkowo zwiększyło jej dostępność i zainteresowanie opinii publicznej. Czwartkowe spotkanie w Belwederze zapowiada się więc nie tylko jako wydarzenie literackie, ale również jako symboliczny gest na styku polityki, historii i osobistej narracji byłego prezydenta.
