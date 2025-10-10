NBP wprowadza nowy banknot! „Wyjątkowo piękny i pełen symboliki”
Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu nowy banknot kolekcjonerski o nominale 20 zł. Upamiętni on tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego – pierwszego króla Polski. NBP zapowiada, że będzie to „wyjątkowo piękny” projekt, łączący historyczny symbol z nowoczesnym designem i limitowaną emisją.
Nowy banknot 20 zł z wizerunkiem Bolesława Chrobrego. NBP: „Wyjątkowo piękny symbol tysiąclecia”
Narodowy Bank Polski zapowiedział emisję nowego banknotu kolekcjonerskiego o nominale 20 zł. Projekt, który już budzi ogromne emocje wśród kolekcjonerów i historyków, ma upamiętnić tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego – wydarzenie uznawane za symbol narodowej suwerenności i początków polskiej państwowości.
Hołd dla pierwszego króla Polski
Nowy banknot ma przypominać o koronacji z 1025 roku, kiedy Bolesław Chrobry został pierwszym królem Polski. To właśnie wtedy Polska po raz pierwszy została uznana przez europejskie monarchie za w pełni niezależne królestwo. Jak podkreśla NBP, emisja ma nie tylko wymiar historyczny, ale też edukacyjny – ma przypominać, że siła kraju od zawsze opierała się na niezależności i tożsamości narodowej.
– Wyjątkowo piękny, starannie zaprojektowany banknot – tak o emisji mówił prezes NBP Adam Glapiński podczas prezentacji projektu 9 października 2025 roku.
Historyczne detale i królewski design
Banknot został zaprojektowany z niezwykłą dbałością o szczegóły. Na awersie znalazł się portret Bolesława Chrobrego, natomiast rewers zdobi włócznia św. Maurycego – symbol chrześcijańskiego dziedzictwa, którą cesarz Otton III przekazał polskiemu władcy podczas zjazdu gnieźnieńskiego.
Tło banknotu utrzymano w głębokim błękicie, podkreślającym królewski charakter projektu. Wykorzystano papier wysokiej jakości z elementami mikrodruku, grawerunku i zabezpieczeń najnowszej generacji. To połączenie tradycji z nowoczesnością, które – jak podkreślają eksperci – czyni ten banknot jednym z najbardziej dopracowanych w historii emisji NBP.
Ograniczona emisja i rosnąca wartość
NBP poinformował, że do obiegu trafi jedynie 70 tysięcy egzemplarzy, co czyni emisję wyjątkowo limitowaną. To połowa liczby w porównaniu z wcześniejszymi kolekcjonerskimi banknotami. Z tego względu już teraz mówi się o nim jako o przyszłym „białym kruku” polskiego rynku numizmatycznego.
– Po raz pierwszy otrzymaliśmy zgodę, aby zaprezentować włócznię św. Maurycego. To banknot wykonany z niezwykłą precyzją i szacunkiem dla historii – dodał prezes Glapiński.
Kiedy trafi do obiegu?
Nowy banknot o nominale 20 zł trafi do sprzedaży 5 listopada 2025 roku. Będzie dostępny w oddziałach okręgowych NBP oraz poprzez platformę internetową banku. Choć cena emisyjna nie została jeszcze ogłoszona, kolekcjonerzy spodziewają się, że popyt znacznie przewyższy podaż.
Eksperci szacują, że jego wartość może szybko wzrosnąć – podobne banknoty kolekcjonerskie w przeszłości osiągały na rynku wtórnym nawet trzykrotność ceny początkowej.
Symbol tysiącletniego dziedzictwa
Nowy banknot to nie tylko gratka dla kolekcjonerów, ale także wyjątkowy symbol polskiej historii. NBP zapowiada kontynuację serii emisji poświęconych kluczowym wydarzeniom narodowym.
Banknot z Bolesławem Chrobrym ma przypominać o korzeniach polskiej państwowości, o dumie i suwerenności, które przetrwały tysiąc lat. Dla jednych będzie pamiątką historyczną, dla innych – inwestycją, a dla wszystkich – dowodem, że historia Polski potrafi inspirować również w XXI wieku.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.