NBP wprowadził dziś nową monetę. Sprawdź, jak wygląda i ile kosztuje [12.01.2026]
12 stycznia Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową srebrną monetę kolekcjonerską poświęconą Stanisławowi Konarskiemu. Emisja z limitowanym nakładem ma nominał 50 zł, wykonana jest z czystego srebra i już wzbudza duże zainteresowanie wśród kolekcjonerów.
12 stycznia Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową srebrną monetę kolekcjonerską, poświęconą Stanisławowi Konarskiemu – jednemu z najwybitniejszych polskich reformatorów oświaty. To kolejna emisja z prestiżowej serii „Skarby sztuki medalierskiej”, skierowana przede wszystkim do kolekcjonerów i miłośników historii.
Nowa moneta NBP trafiła do sprzedaży
Moneta ma nominał 50 zł i została wykonana ze srebra najwyższej próby Ag 999. Jej nakład jest ściśle limitowany i wynosi 4000 sztuk, co od razu plasuje ją w kategorii wyrobów kolekcjonerskich. Emisja nie ma charakteru obiegowego w codziennych transakcjach, ale formalnie pozostaje prawnym środkiem płatniczym.
Na rewersie monety znalazło się popiersie Stanisława Konarskiego w piusce i habicie zakonnym. Wizerunek jest wiernym odwzorowaniem awersu historycznego medalu, a całość uzupełnia łaciński napis podkreślający jego zasługi dla szkolnictwa w Polsce i na Litwie.
Jak wygląda awers monety
Awers nawiązuje do rewersu oryginalnego medalu. Przedstawia dwie księgi oplecione wieńcem dębowym, które symbolizują najważniejsze dzieła Konarskiego. Widnieją tam odniesienia do traktatów „O poprawie wad wymowy” oraz „O skutecznym rad sposobie, albo o utrzymywaniu ordynaryjnych sejmów”.
Całość uzupełnia sentencja „Sapere auso”, czyli „Odważył się być mądrym”, oraz łaciński napis odnoszący się do czasów króla Stanisława Augusta. Projekt utrzymany jest w klasycznym, medalowym stylu, charakterystycznym dla serii NBP.
Ile kosztuje nowa moneta
Cena emisyjna monety została ustalona na poziomie 1250 zł. Od 12 stycznia można ją nabyć w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego oraz w sklepie internetowym NBP Kolekcjoner. Ze względu na niski nakład zainteresowanie emisją może być duże, zwłaszcza wśród kolekcjonerów specjalizujących się w polskiej historii i medalierstwie.
Kim był Stanisław Konarski
Stanisław Konarski, właściwie Hieronim Franciszek Konarski, był jednym z najważniejszych reformatorów polskiego szkolnictwa w XVIII wieku. W 1740 roku założył w Warszawie Collegium Nobilium, które stało się wzorem nowoczesnej edukacji, kładącej nacisk na nauki świeckie, języki obce i wychowanie obywatelskie.
Był także aktywnym publicystą i myślicielem politycznym, zaangażowanym w walkę z liberum veto oraz reformę ustroju Rzeczypospolitej. Jako współpracownik króla Stanisława Augusta odegrał istotną rolę w kształtowaniu idei oświeceniowych w Polsce.
Moneta dla kolekcjonerów i miłośników historii
Nowa emisja NBP to połączenie wartości artystycznej, historycznej i kolekcjonerskiej. Choć jej nominał wynosi 50 zł, rzeczywista wartość monety jest znacznie wyższa i zależy od zainteresowania rynku oraz przyszłej wyceny wśród kolekcjonerów.
Dla wielu nabywców będzie to nie tylko inwestycja, ale także symboliczne upamiętnienie postaci, która miała ogromny wpływ na rozwój polskiej edukacji i myśli obywatelskiej.
