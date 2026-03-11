NBP wypuścił nowe monety. Mogą szybko zniknąć z rynku
Narodowy Bank Polski wprowadził do sprzedaży nowe monety kolekcjonerskie o nominałach 10 zł i 500 zł. Numizmaty upamiętniają hetmana wielkiego koronnego Jana Tarnowskiego i są częścią serii „Hetmani Rzeczypospolitej”. Ze względu na bardzo ograniczony nakład złota i srebrna moneta mogą szybko zniknąć z rynku kolekcjonerskiego.
NBP wprowadza nowe monety kolekcjonerskie. Nominały 10 zł i 500 zł
Narodowy Bank Polski wprowadził do sprzedaży nowe monety kolekcjonerskie. Emisja obejmuje dwa numizmaty – srebrną monetę o nominale 10 zł oraz złotą monetę o nominale 500 zł. Nowa kolekcja jest częścią serii „Hetmani Rzeczypospolitej”, która upamiętnia wybitnych dowódców w historii Polski. Tym razem bohaterem emisji został hetman wielki koronny Jan Tarnowski.
Dwie monety w jednej emisji
Nowe monety przygotowano w dwóch wersjach wykonanych z metali szlachetnych.
Pierwsza z nich to złota moneta kolekcjonerska o nominale 500 zł, wykonana ze złota o bardzo wysokiej próbie 999,9. Jej nakład jest ograniczony i wynosi maksymalnie 800 sztuk.
Druga moneta to srebrny numizmat o nominale 10 zł. W tym przypadku emisja jest większa, ale również ograniczona – maksymalnie do 7000 egzemplarzy.
Ograniczony nakład sprawia, że monety kolekcjonerskie emitowane przez NBP często szybko znikają z rynku i trafiają do kolekcjonerów.
Wygląd i symbolika monet
Projekt nowych monet nawiązuje do historii wojskowości Rzeczypospolitej. Na rewersie obu numizmatów znajduje się wizerunek hetmana Jana Tarnowskiego.
Na awersie umieszczono elementy charakterystyczne dla polskich monet kolekcjonerskich – napis „Rzeczpospolita Polska”, rok emisji, nominał oraz wizerunek orła będącego godłem państwa.
Projekt uzupełniają symbole związane z postacią hetmana, w tym hetmańska buława oraz herb rodu Tarnowskich.
Kim był Jan Tarnowski
Jan Tarnowski był jednym z najważniejszych dowódców w historii Polski. Żył w XVI wieku i pełnił funkcję hetmana wielkiego koronnego w okresie panowania Zygmunta I Starego oraz Zygmunta II Augusta.
Zapisał się w historii jako wybitny strateg wojskowy. Brał udział w wielu kampaniach przeciwko Tatarom, wojskom Wielkiego Księstwa Moskiewskiego oraz armii Imperium Osmańskiego.
Historycy podkreślają, że jego doświadczenia i działania miały duży wpływ na rozwój polskiej sztuki wojennej. Był również autorem prac dotyczących organizacji armii i prowadzenia działań militarnych.
Potomek znanego rycerza
Jan Tarnowski pochodził z jednego z najbardziej wpływowych rodów w dawnej Polsce. Według przekazów historycznych był potomkiem słynnego średniowiecznego rycerza Zawiszy Czarnego.
Poza działalnością wojskową pełnił także ważne funkcje państwowe. Był m.in. kasztelanem krakowskim oraz doradcą królewskim. Znany był również jako mecenas kultury i fundator licznych inicjatyw artystycznych.
Monety kolekcjonerskie jako inwestycja
Numizmaty emitowane przez Narodowy Bank Polski od lat cieszą się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród kolekcjonerów, ale także osób traktujących je jako formę inwestycji.
Wynika to przede wszystkim z ograniczonego nakładu, wysokiej jakości wykonania oraz wykorzystania metali szlachetnych, takich jak złoto i srebro. Wiele wcześniejszych emisji z czasem zyskiwało na wartości na rynku kolekcjonerskim.
Gdzie można kupić nowe monety
Nowe monety kolekcjonerskie można kupić w oddziałach okręgowych Narodowego Banku Polskiego. Sprzedaż prowadzona jest także przez internet na oficjalnej platformie kolekcjonerskiej banku.
Ze względu na niewielki nakład, szczególnie w przypadku złotej monety, emisje tego typu często wyprzedają się w krótkim czasie od momentu wprowadzenia do sprzedaży.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.