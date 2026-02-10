Nerwowa atmosfera przed RBN. W tle pieniądze, bezpieczeństwo i stare sprawy
Premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki spotkają się na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w momencie narastających napięć wokół bezpieczeństwa państwa. W centrum obrad znajdą się miliardy euro z unijnego programu SAFE, spór o procedury bezpieczeństwa marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz polityczne konsekwencje decyzji, które mogą zaważyć na relacjach między rządem a Pałacem Prezydenckim.
Rząd i prezydent szykują się na posiedzenie RBN. W tle program SAFE i spór o marszałka Sejmu
W środę 11 lutego odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego. W porządku obrad znalazły się trzy tematy: unijny program zbrojeniowy SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju oraz działania organów państwa dotyczące wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Zarówno Pałac Prezydencki, jak i rząd zapowiadają twarde stanowiska, a uczestnicy spodziewają się politycznie trudnej dyskusji.
Program SAFE jako priorytet rządu
Kluczowym punktem dla rządu będzie program SAFE, czyli europejski mechanizm preferencyjnych pożyczek na zbrojenia i bezpieczeństwo. Premier Donald Tusk chce przekonać prezydenta do poparcia ustawy umożliwiającej udział Polski w programie, którego potencjalnym beneficjentem jest krajowy sektor obronny.
Według informacji przekazywanych nieoficjalnie, rząd planuje przyjęcie ustawy jeszcze przed rozpoczęciem posiedzenia RBN. Program SAFE ma być prezentowany jako element wzmacniania bezpieczeństwa państwa oraz pozycji Polski w ramach wspólnej polityki obronnej Unii Europejskiej. W pracach nad wdrożeniem programu uczestniczy m.in. pełnomocniczka rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak oraz minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Wątpliwości Pałacu Prezydenckiego i stanowisko PiS
Kancelaria Prezydenta zgłasza zastrzeżenia wobec programu SAFE, wskazując na brak pełnych informacji dotyczących warunków finansowania oraz wpływu programu na polski przemysł zbrojeniowy. Wątpliwości te mają zostać przedstawione podczas posiedzenia przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, w tym Mariusza Błaszczaka, który będzie reprezentował klub PiS na RBN.
Politycy PiS podkreślają, że kluczowe jest ustalenie, czy środki z programu faktycznie wzmocnią potencjał Wojska Polskiego i krajowych producentów uzbrojenia, a także jakie zobowiązania finansowe będzie musiała ponieść Polska. Partia zapowiada pytania o szczegóły mechanizmu oraz jego długofalowe skutki.
Sprawa marszałka Sejmu na agendzie RBN
Drugim wrażliwym tematem będzie kwestia kontaktów marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego oraz procedur związanych z jego dostępem do informacji niejawnych. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że chce uzyskać wyjaśnienia w tej sprawie od przedstawicieli służb specjalnych.
Informacje na temat działań sprawdzających ma przedstawić minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz wskazał, że RBN jest właściwym forum do zadawania pytań o procedury bezpieczeństwa, jeśli nie ma możliwości uzyskania pełnej informacji w trybie bieżącym.
PiS zapowiada również inicjatywę zmiany regulaminu Sejmu, która miałaby wprowadzić obowiązek składania ankiety bezpieczeństwa przez wszystkich kandydatów do sejmowej komisji ds. służb specjalnych przed objęciem funkcji.
Skład posiedzenia i możliwy przebieg obrad
W posiedzeniu RBN wezmą udział przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych oraz kluczowi ministrowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo, sprawy zagraniczne i wewnętrzne. Obecni mają być m.in. Włodzimierz Czarzasty, Małgorzata Kidawa-Błońska, Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak, Piotr Zgorzelski, Adrian Zandberg, Anna Maria Żukowska oraz Magdalena Biejat.
Część uczestników przewiduje, że posiedzenie może mieć konfrontacyjny charakter, zwłaszcza w kontekście sporów politycznych wokół bezpieczeństwa, relacji międzynarodowych i odpowiedzialności osób pełniących najwyższe funkcje państwowe.
RBN jako organ doradczy prezydenta
Rada Bezpieczeństwa Narodowego pełni funkcję organu doradczego prezydenta w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Jej poprzednie posiedzenie odbyło się 11 września 2025 roku i dotyczyło naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Tym razem zakres tematów obejmuje zarówno kwestie militarne, jak i spory polityczne o charakterze ustrojowym.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 135
- Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Biurze Bezpieczeństwa Narodowego
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Inne źródła: Komunikaty Kancelarii Prezydenta RP oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Informacje publiczne Parlamentu Europejskiego dotyczące programu SAFE, wiadomości.wp.pl
