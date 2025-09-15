Netflix zawiesza konto? Nie klikaj! Nowa fala oszustw krąży po Polsce

15 września 2025 11:59 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Masz Netflixa i dostałeś maila z informacją o konieczności aktualizacji danych płatniczych? Uważaj! To może być oszustwo. Cyberprzestępcy podszywają się pod popularną platformę streamingową i próbują wyłudzić dane kart płatniczych. CSIRT KNF ostrzega: nie daj się nabrać!

Nowa kampania phishingowa w Polsce
Zespół CSIRT KNF opublikował oficjalne ostrzeżenie dotyczące masowej kampanii phishingowej. Przestępcy rozsyłają e-maile, które łudząco przypominają autentyczne wiadomości od Netflixa. W treści sugerują, że konto użytkownika zostanie zablokowane, jeśli nie zaktualizuje on danych płatniczych.

Link w wiadomości prowadzi na fałszywą stronę logowania, gdzie użytkownik proszony jest o podanie danych swojej karty — numeru, daty ważności, kodu CVV i imienia i nazwiska. Podanie tych danych może prowadzić do kradzieży środków z konta.

Tak wygląda fałszywa wiadomość:

„Aby kontynuować korzystanie z Netflix, musisz zaktualizować dane płatnicze – brak aktualizacji spowoduje zawieszenie konta i przerwę w dostępie”.

Strona podszywająca się pod Netflixa wygląda profesjonalnie, ale jej adres URL nie ma nic wspólnego z oficjalnym serwisem. To klasyczna pułapka phishingowa.

Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli korzystasz z Netflixa i otrzymasz maila z prośbą o aktualizację danych – zachowaj szczególną ostrożność. Nie klikaj w linki z wiadomości, nie podawaj danych karty, a najlepiej usuń wiadomość lub zgłoś ją jako spam. Prawdziwy Netflix nigdy nie prosi o takie informacje mailowo.

W razie wątpliwości warto zalogować się bezpośrednio na stronie www.netflix.com i sprawdzić status konta.

CSIRT KNF przypomina:

  • Sprawdzaj adres nadawcy.

  • Nie klikaj w podejrzane linki.

  • Zgłaszaj oszustwa do CERT Polska lub CSIRT KNF.

  • Jeśli podałeś dane – skontaktuj się z bankiem i zastrzeż kartę.

