Netflix zawiesza konto? Nie klikaj! Nowa fala oszustw krąży po Polsce
Masz Netflixa i dostałeś maila z informacją o konieczności aktualizacji danych płatniczych? Uważaj! To może być oszustwo. Cyberprzestępcy podszywają się pod popularną platformę streamingową i próbują wyłudzić dane kart płatniczych. CSIRT KNF ostrzega: nie daj się nabrać!
Nowa kampania phishingowa w Polsce
Zespół CSIRT KNF opublikował oficjalne ostrzeżenie dotyczące masowej kampanii phishingowej. Przestępcy rozsyłają e-maile, które łudząco przypominają autentyczne wiadomości od Netflixa. W treści sugerują, że konto użytkownika zostanie zablokowane, jeśli nie zaktualizuje on danych płatniczych.
Link w wiadomości prowadzi na fałszywą stronę logowania, gdzie użytkownik proszony jest o podanie danych swojej karty — numeru, daty ważności, kodu CVV i imienia i nazwiska. Podanie tych danych może prowadzić do kradzieży środków z konta.
Tak wygląda fałszywa wiadomość:
„Aby kontynuować korzystanie z Netflix, musisz zaktualizować dane płatnicze – brak aktualizacji spowoduje zawieszenie konta i przerwę w dostępie”.
Strona podszywająca się pod Netflixa wygląda profesjonalnie, ale jej adres URL nie ma nic wspólnego z oficjalnym serwisem. To klasyczna pułapka phishingowa.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli korzystasz z Netflixa i otrzymasz maila z prośbą o aktualizację danych – zachowaj szczególną ostrożność. Nie klikaj w linki z wiadomości, nie podawaj danych karty, a najlepiej usuń wiadomość lub zgłoś ją jako spam. Prawdziwy Netflix nigdy nie prosi o takie informacje mailowo.
W razie wątpliwości warto zalogować się bezpośrednio na stronie www.netflix.com i sprawdzić status konta.
CSIRT KNF przypomina:
-
Sprawdzaj adres nadawcy.
-
Nie klikaj w podejrzane linki.
-
Zgłaszaj oszustwa do CERT Polska lub CSIRT KNF.
-
Jeśli podałeś dane – skontaktuj się z bankiem i zastrzeż kartę.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.