NFZ ma wolne miejsca w sanatoriach. Można wyjechać szybciej i taniej
Wielomiesięczne kolejki do sanatoriów finansowanych przez NFZ nie zawsze są nieuniknione. Dzięki tzw. zwrotom skierowań część pacjentów może wyjechać na leczenie uzdrowiskowe w bardzo krótkim terminie, czasem nawet w ciągu kilku dni. Taka forma wyjazdu pozwala nie tylko ominąć oczekiwanie, ale też obniżyć koszty pobytu.
Co się zmienia dla pacjentów?
Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdza, że szczególnie w sezonie zimowym do oddziałów NFZ trafia wiele rezygnacji z zaplanowanych turnusów. Zwolnione miejsca są na bieżąco przekazywane kolejnym osobom z listy oczekujących. Dla pacjentów oznacza to realną szansę na wyjazd znacznie szybciej, niż wynikałoby to z pierwotnego terminu.
Najwięcej zwrotów pojawia się w okresach poza szczytem sezonu, gdy część osób rezygnuje z powodu warunków pogodowych, spraw rodzinnych lub innych planów.
Jak działa sanatoryjne „last minute” na NFZ?
Wyjazd w formule last minute polega na wykorzystaniu zwróconego skierowania. Aby z niego skorzystać, pacjent musi mieć już pozytywnie rozpatrzone skierowanie i nadany numer w kolejce. Kluczowe jest regularne kontaktowanie się z oddziałem NFZ, najlepiej telefonicznie, ponieważ wolne miejsca mogą pojawić się z dnia na dzień.
W przypadku takiego wyjazdu termin rozpoczęcia turnusu bywa krótszy niż standardowe 14 dni. Dlatego z tej opcji najczęściej korzystają osoby, które mogą szybko zorganizować wyjazd i są gotowe na elastyczne terminy.
Kto może wyjechać szybciej?
Z wcześniejszego wyjazdu mogą skorzystać pacjenci, u których od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego minęło co najmniej 18 miesięcy. Ograniczenie to nie dotyczy osób, które wcześniej nie korzystały z sanatorium na NFZ.
Warunkiem jest także zgodność profilu leczenia z potrzebami zdrowotnymi pacjenta. Oznacza to, że nie każde wolne miejsce będzie odpowiednie dla każdej osoby, nawet jeśli zgłosi się ona w odpowiednim czasie.
Ile kosztuje sanatorium w 2026 roku?
Koszt pobytu w sanatorium na NFZ zależy od standardu pokoju oraz sezonu. Do końca kwietnia 2026 roku obowiązują niższe stawki, które wzrosną od 1 maja wraz z początkiem sezonu wysokiego.
Najtańsze są pokoje wieloosobowe bez pełnego węzła sanitarnego, a najdroższe – jednoosobowe pokoje z pełnym zapleczem sanitarnym. Różnice w cenach między sezonem niskim a wysokim mogą sięgać kilkuset złotych przy 21-dniowym turnusie.
Jak zaoszczędzić nawet 30 procent?
Największe oszczędności daje wyjazd poza sezonem wysokim. Pobyt zimą lub wczesną wiosną może obniżyć koszt turnusu nawet o około 30 procent w porównaniu z okresem letnim. Dla wielu pacjentów oznacza to wyraźnie niższe dopłaty przy zachowaniu tego samego zakresu zabiegów.
Dodatkową korzyścią jest mniejsze obłożenie sanatoriów i spokojniejsze warunki pobytu.
Gdzie można pojechać „od ręki”?
W ramach zwrotów dostępne bywają miejsca w popularnych kurortach w całej Polsce. Pacjenci mogą znaleźć oferty m.in. w Ciechocinku, Kołobrzegu, Busku-Zdroju, Polańczyku, Ustroniu czy Kudowie-Zdroju. Dostępność zmienia się dynamicznie i zależy od regionu oraz profilu leczenia.
Eksperci podkreślają, że przy wyborze sanatorium warto kierować się przede wszystkim wskazaniami zdrowotnymi, a nie wyłącznie lokalizacją.
Co warto zapamiętać?
Sanatorium na NFZ bez wielomiesięcznego czekania jest możliwe, ale wymaga aktywności i elastyczności. Regularny kontakt z NFZ, gotowość do szybkiego wyjazdu oraz wybór terminu poza sezonem mogą znacząco skrócić czas oczekiwania i obniżyć koszty leczenia uzdrowiskowego.
