„Nie będzie zgody prezydenta”. Mocna deklaracja z otoczenia Karola Nawrockiego
Wokół procedowanych w Sejmie przepisów dotyczących związków partnerskich narasta polityczny spór. Szef gabinetu prezydenta Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker zapowiedział, że głowa państwa nie poprze nowych rozwiązań. W ostrym komentarzu padły słowa o „zrównaniu związków partnerskich z małżeństwem” oraz braku zgody prezydenta na takie zmiany.
Prezydencki minister zabrał głos
Paweł Szefernaker odniósł się do procedowanych w Sejmie projektów ustaw dotyczących statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu.
Według szefa gabinetu prezydenta proponowane przepisy de facto wprowadzają w Polsce związki partnerskie.
– Nie ma i nie będzie zgody prezydenta na legalizację związków partnerskich – zapowiedział Szefernaker.
„Zmiana ponad 200 ustaw”
Polityk podkreślił, że projekt ma wpływać na dużą część obowiązującego systemu prawnego.
Jak zaznaczył, przepisy mają zmieniać ponad 200 ustaw.
Według przedstawiciela Pałacu Prezydenckiego nowe rozwiązania prowadzą do zrównania części praw partnerów ze statusem małżonków.
Chodzi między innymi o wspólne rozliczenia
Szefernaker wskazał, że projekt przewiduje rozwiązania podobne do tych obowiązujących obecnie w małżeństwach.
Wśród nich wymienił między innymi możliwość wspólnego rozliczania podatków.
Zdaniem polityka to początek dalszych zmian dotyczących statusu związków jednopłciowych w Polsce.
Padły słowa o „polityce małych kroków”
Szef gabinetu prezydenta ocenił, że proponowane przepisy mogą prowadzić do kolejnych zmian prawnych.
W jego ocenie kolejnymi etapami mogłyby być między innymi kwestie uznawania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą czy temat adopcji dzieci.
Szefernaker przypomniał, że Karol Nawrocki jeszcze podczas kampanii prezydenckiej deklarował sprzeciw wobec takich rozwiązań.
Sejm zajmuje się projektami ustaw
W środę posłowie mają debatować nad rządowymi projektami dotyczącymi związków partnerskich.
Proponowane przepisy wywołują polityczne emocje zarówno wśród zwolenników, jak i przeciwników zmian.
Co to oznacza?
Stanowisko otoczenia prezydenta sugeruje, że nawet w przypadku uchwalenia nowych przepisów przez parlament mogą one napotkać poważne trudności na dalszym etapie procesu legislacyjnego.
