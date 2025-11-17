Nie czekaj, aż będzie za późno. Wojsko apeluje: „Przygotuj plecak ewakuacyjny”
Sztab Generalny Wojska Polskiego opublikował pilny komunikat dotyczący bezpieczeństwa obywateli. Zdaniem wojskowych kryzys może nadejść nagle, bez wcześniejszego ostrzeżenia, dlatego każdy – niezależnie od miejsca zamieszkania – powinien być gotowy do natychmiastowej ewakuacji. Wpis szybko zdobył ogromną popularność, a eksperci nie mają wątpliwości: to jasny sygnał, że państwo wzmacnia system ostrzegania i przygotowania ludności na sytuacje nadzwyczajne.
Sztab Generalny przypomina, że właściwie wyposażony plecak ewakuacyjny może uratować życie. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych wyliczono, co absolutnie musi się w nim znaleźć. Wśród najważniejszych elementów wojsko wymienia latarkę, radio z zapasowymi bateriami, najpotrzebniejsze dokumenty oraz gotówkę. Nieodzowne są również mapa, kompas, butelka filtrująca wodę i posiłki na co najmniej dwa dni.
Wojsko podkreśla, że w plecaku nie może zabraknąć apteczki, podstawowych narzędzi, zapałek lub zapalniczki oraz kurtki przeciwdeszczowej i kompletu odzieży na zmianę. Te elementy pozwalają przetrwać w najtrudniejszych warunkach – nawet wtedy, gdy wsparcie z zewnątrz jest niedostępne.
Kryzys nie pyta o czas i miejsce 🚨!
Przygotowanie się na nagłe sytuacje to podstawa bezpieczeństwa. Twój plecak ewakuacyjny powinien zawierać https://t.co/GFW8C8Ql4s.:
🔦 Latarkę, radio + baterie
🗺️ Najpotrzebniejsze dokumenty, gotówkę, mapę i kompas
💧 Wodę, butelkę filtrującą… pic.twitter.com/YYyb78RwUW
— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) November 17, 2025
Sztab Generalny zaznacza, że lista rekomendacji nie jest zamknięta. W zależności od sytuacji i osobistych potrzeb część osób powinna zabrać także leki, powerbank, drobną elektronikę czy środki higieniczne. „Kryzys nie pyta o czas i miejsce” – przypominają wojskowi, zaznaczając, że część sytuacji może wymagać szybkiego opuszczenia domu bez możliwości powrotu po dodatkowe rzeczy.
Władze zachęcają również do zapisów na oficjalne szkolenia #wGotowości, podczas których eksperci uczą technik przetrwania, podstaw pierwszej pomocy i zasad działania w sytuacjach kryzysowych. Rejestracja odbywa się przez aplikację mObywatel.
W obliczu ostatnich wydarzeń – od aktów dywersji na torach, przez awarie systemów energetycznych, po trudne warunki pogodowe – komunikat Sztabu Generalnego zyskuje szczególną wagę. To wyraźne ostrzeżenie, że każdy obywatel powinien być przygotowany na nieprzewidziane zdarzenia.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.