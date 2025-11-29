Nie daj się nabrać na nielegalną podwyżkę czynszu. Sprawdź, czy właściciel może żądać od Ciebie wyższej kwoty
Rosnące koszty życia sprawiają, że coraz więcej właścicieli mieszkań podnosi stawki najmu. Problem w tym, że ogromna część tych podwyżek… po prostu nie obowiązuje. Według ekspertów tysiące lokatorów w całym kraju płaci więcej, choć w świetle prawa wcale nie muszą. Kluczowe jest to, czy podwyżka została wprowadzona zgodnie z ustawą.
Co się zmienia w prawie i dlaczego to takie ważne
Podwyżka czynszu nie może pojawić się nagle ani obowiązywać „od jutra”. Przepisy są tutaj jednoznaczne. Właściciel ma obowiązek:
• wysłać pisemne wypowiedzenie dotychczasowego czynszu,
• wskazać dokładną nową kwotę,
• zachować co najmniej trzymiesięczny okres wypowiedzenia liczony na koniec miesiąca.
Dopiero po upływie pełnych trzech miesięcy nowa opłata może wejść w życie.
Przykład: jeśli lokator otrzyma pismo 15 stycznia, wyższa stawka zacznie obowiązywać od 1 maja. Każde wcześniejsze żądanie dopłaty jest prawnie bezskuteczne.
Najczęstsze nadużycia właścicieli. Te podwyżki są nieważne
Eksperci wskazują, że wielu właścicieli próbuje obchodzić przepisy. W jaki sposób?
• informują o podwyżce SMS-em,
• wysyłają mailową wiadomość bez podpisu,
• wspominają o tym luźno podczas rozmowy,
• dopisują „nową kwotę” na kartce wrzuconej do skrzynki.
Wszystkie te formy nie mają mocy prawnej. Podwyżka bez oficjalnego pisma po prostu nie istnieje.
Lokatorka lub lokator aż do momentu otrzymania prawidłowego wypowiedzenia może płacić wyłącznie starą stawkę. Nie grożą za to żadne kary ani konsekwencje.
To obowiązuje wszystkich – bez wyjątków
Co ważne, przepisy działają w każdym typie najmu:
• prywatnym,
• gminnym,
• spółdzielczym,
• Towarzystw Budownictwa Społecznego.
Nikt nie może wprowadzić podwyżki natychmiast albo telefonicznie. Mimo to bardzo wielu najemców nie zna swoich praw i zgadza się płacić więcej, narażając się na niepotrzebne wydatki sięgające nawet kilkuset złotych miesięcznie.
Co to oznacza dla Ciebie
• Jeśli dostałaś lub dostałeś informację o podwyżce, sprawdź formę. Bez pisma – nie obowiązuje.
• Masz pełne prawo uiszczać dotychczasową kwotę przez trzy miesiące od otrzymania pisemnego wypowiedzenia.
• Nie daj się przekonać argumentem „wszyscy już płacą więcej” – takie żądania są nielegalne.
• Gdy właściciel naciska, straszy lub wprowadza Cię w błąd, skontaktuj się z miejskim rzecznikiem konsumentów lub prawnikiem od prawa mieszkaniowego.
• Dobrym krokiem jest wysłanie krótkiego oświadczenia, że bez prawidłowego pisma nadal płacisz starą stawkę.
Podsumowanie i ważne przypomnienie
Legalna podwyżka czynszu wymaga pisma i trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wszystko inne jest nieważne. Jeśli znasz swoje prawa, nie przepłacisz ani złotówki. Regularnie monitoruj korespondencję od właściciela i reaguj tylko na dokumenty w formie pisemnej.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.