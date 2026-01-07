Nie dostałeś paragonu? Skarbówka ostrzega: klient też może ponieść konsekwencje
Brak paragonu po zakupach może mieć poważne konsekwencje. Skarbówka ostrzega, że niewydanie dowodu sprzedaży to nie tylko problem sprzedawcy – w niektórych sytuacjach kłopoty może mieć również klient, zwłaszcza gdy dojdzie do sporu lub kontroli.
Kara za brak paragonu. Skarbówka ostrzega: problemy może mieć nie tylko sprzedawca
Paragon fiskalny to podstawowy dowód legalnej transakcji i potwierdzenie, że od sprzedaży został odprowadzony podatek. Choć klienci nie mają obowiązku przechowywania paragonu, fiskus przypomina, że sprzedawca zawsze musi go wydać. Brak paragonu może skutkować poważnymi konsekwencjami – i to nie tylko dla przedsiębiorcy.
Skarbówka zwraca uwagę, że niewydanie paragonu oznacza w praktyce, iż transakcja mogła nie zostać zarejestrowana w kasie fiskalnej. To z kolei prowadzi do uszczuplenia podatków i powiększania tzw. szarej strefy. Właśnie dlatego organy skarbowe coraz częściej apelują do klientów o czujność i zgłaszanie nieprawidłowości.
Brak paragonu to realne kary finansowe
Jeżeli sprzedawca nie wyda paragonu fiskalnego, może zostać ukarany mandatem w wysokości do 1000 zł. To jednak tylko podstawowy wymiar sankcji. W poważniejszych przypadkach fiskus może uznać takie działanie za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Wtedy kara finansowa może sięgnąć nawet 86 tys. zł.
Co istotne, skarbówka podkreśla, że odpowiedzialność może pośrednio dotknąć także klienta. Brak paragonu oznacza brak podstawowego dowodu zakupu, co rodzi problemy przy reklamacji, zwrocie towaru lub sporze ze sprzedawcą.
Dlaczego warto wziąć paragon, nawet jeśli zaraz go wyrzucisz
Fiskus przypomina, że paragon chroni interes konsumenta. Jest potwierdzeniem ceny, daty i zakresu transakcji. Bez niego znacznie trudniej dochodzić swoich praw, zwłaszcza w przypadku wadliwego towaru lub nieuczciwego sprzedawcy.
Urzędnicy zwracają też uwagę na inny problem. Porzucone paragony bywają wykorzystywane przez nieuczciwe osoby do anulowania transakcji lub wystawiania tzw. pustych faktur. Dlatego nawet jeśli klient nie planuje zachowywać paragonu na dłużej, lepiej go odebrać i zniszczyć samodzielnie.
Co powinno znaleźć się na paragonie fiskalnym
Ministerstwo Finansów precyzyjnie określa, jakie dane musi zawierać prawidłowy paragon. Są to m.in. nazwa i adres sprzedawcy, numer NIP, data i godzina sprzedaży, nazwa towaru lub usługi, cena jednostkowa, wartość brutto, wysokość podatku VAT, numer kasy oraz oznaczenie „paragon fiskalny”. Na żądanie klienta na paragonie powinien znaleźć się również jego NIP.
Brak tych elementów lub wydanie dokumentu, który nie przypomina paragonu z kasy fiskalnej, może być podstawą do zgłoszenia sprawy do urzędu skarbowego.
Skarbówka apeluje o czujność
Choć konsument nie ma obowiązku przechowywania paragonów, fiskus jasno wskazuje: warto je odbierać i zachować przynajmniej przez jakiś czas. To najprostsza forma ochrony własnych praw i jednocześnie sposób na ograniczanie nielegalnych praktyk handlowych.
W ocenie urzędników brak reakcji klientów sprzyja nieuczciwej konkurencji i osłabia system podatkowy. Dlatego skarbówka coraz częściej podkreśla, że paragon to nie tylko papier, ale realne narzędzie kontroli i ochrony interesów konsumentów.
