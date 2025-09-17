Nie doszło do żadnego pobicia żołnierzy przez Ukraińców! MON mówi wprost

17 września 2025 18:34 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W mediach społecznościowych pojawiły się sensacyjne doniesienia sugerujące, że na granicy polsko-ukraińskiej miało dojść do pobicia polskich żołnierzy przez obywateli Ukrainy. Ministerstwo Obrony Narodowej zareagowało natychmiast i opublikowało jednoznaczny komunikat, w którym stwierdza, że informacje te są całkowicie nieprawdziwe. Resort podkreśla, że nie doszło do żadnego takiego zdarzenia, a cała sprawa jest przykładem dezinformacji, której celem jest wzbudzanie niepokoju społecznego i eskalowanie napięć.

Fot. Warszawa w Pigułce

W oficjalnym oświadczeniu MON zaznaczyło, że rozpowszechnianie tego rodzaju fałszywych informacji może mieć poważne konsekwencje, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa narodowego. Ministerstwo apeluje do obywateli o odpowiedzialność w korzystaniu z mediów społecznościowych i przestrzega przed bezrefleksyjnym udostępnianiem niesprawdzonych treści. Przed każdą publikacją lub komentarzem należy sprawdzić źródło informacji i korzystać wyłącznie z komunikatów pochodzących z wiarygodnych, oficjalnych źródeł.

Dezinformacja działa wtedy, gdy trafia na podatny grunt i zostaje dalej rozpowszechniona. Dlatego MON zachęca do korzystania z profili instytucji państwowych i wyspecjalizowanych jednostek, takich jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, NASK oraz zespoły zajmujące się weryfikacją informacji w internecie. Publikowane tam dane są rzetelne i potwierdzone.

Co to oznacza dla czytelnika

Przede wszystkim warto zachować ostrożność. W dobie intensywnej wojny informacyjnej, zarówno w sieci, jak i w przestrzeni publicznej, każdy może paść ofiarą manipulacji. Udostępnienie fałszywego posta może nie tylko narazić innych na dezinformację, ale także prowadzić do eskalacji konfliktów i pogłębiania społecznych podziałów. Weryfikacja źródeł, unikanie emocjonalnych reakcji i opieranie się na oficjalnych komunikatach to dziś podstawowe zasady odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym online.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl