Nie doszło do żadnego pobicia żołnierzy przez Ukraińców! MON mówi wprost
W mediach społecznościowych pojawiły się sensacyjne doniesienia sugerujące, że na granicy polsko-ukraińskiej miało dojść do pobicia polskich żołnierzy przez obywateli Ukrainy. Ministerstwo Obrony Narodowej zareagowało natychmiast i opublikowało jednoznaczny komunikat, w którym stwierdza, że informacje te są całkowicie nieprawdziwe. Resort podkreśla, że nie doszło do żadnego takiego zdarzenia, a cała sprawa jest przykładem dezinformacji, której celem jest wzbudzanie niepokoju społecznego i eskalowanie napięć.
Pojawiające się w sieci informacje, jakoby na granicy polsko-ukraińskiej doszło do pobicia polskich żołnierzy przez obywateli Ukrainy, są CAŁKOWITYM FEJKIEM ❌.
➡️ Nie doszło do żadnego takiego zdarzenia.
➡️ To klasyczny przykład dezinformacji, której celem jest wzbudzanie…
— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) September 17, 2025
W oficjalnym oświadczeniu MON zaznaczyło, że rozpowszechnianie tego rodzaju fałszywych informacji może mieć poważne konsekwencje, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa narodowego. Ministerstwo apeluje do obywateli o odpowiedzialność w korzystaniu z mediów społecznościowych i przestrzega przed bezrefleksyjnym udostępnianiem niesprawdzonych treści. Przed każdą publikacją lub komentarzem należy sprawdzić źródło informacji i korzystać wyłącznie z komunikatów pochodzących z wiarygodnych, oficjalnych źródeł.
Dezinformacja działa wtedy, gdy trafia na podatny grunt i zostaje dalej rozpowszechniona. Dlatego MON zachęca do korzystania z profili instytucji państwowych i wyspecjalizowanych jednostek, takich jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, NASK oraz zespoły zajmujące się weryfikacją informacji w internecie. Publikowane tam dane są rzetelne i potwierdzone.
Co to oznacza dla czytelnika
Przede wszystkim warto zachować ostrożność. W dobie intensywnej wojny informacyjnej, zarówno w sieci, jak i w przestrzeni publicznej, każdy może paść ofiarą manipulacji. Udostępnienie fałszywego posta może nie tylko narazić innych na dezinformację, ale także prowadzić do eskalacji konfliktów i pogłębiania społecznych podziałów. Weryfikacja źródeł, unikanie emocjonalnych reakcji i opieranie się na oficjalnych komunikatach to dziś podstawowe zasady odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym online.
