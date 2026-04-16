Nie dotarła do szkoły. Zaginęła 11-letnia Zuzia. Pilny apel policji
To miał być zwykły poranek. Droga do szkoły, którą znała na pamięć. Tym razem jednak coś się zmieniło. 11-letnia dziewczynka nie dotarła na lekcje i od kilku godzin trwa intensywna akcja poszukiwawcza. Policja apeluje o natychmiastową pomoc. Liczy się każda informacja.
Wyszła z domu i zniknęła. Co wiemy o zaginięciu?
Do zdarzenia doszło w czwartek, około godziny 7:20. Dziewczynka wyszła z domu przy ulicy Wilsona w Knurowie i miała iść do Szkoły Podstawowej nr 2.
Do szkoły jednak nie dotarła. To moment, który uruchomił działania służb i postawił na nogi policję.
Komenda Miejska Policji w Gliwicach opublikowała wizerunek dziecka i rozpoczęła szeroko zakrojone poszukiwania.
Rysopis Zuzi. Zwróć uwagę na te szczegóły
Policja przekazała dokładny opis dziewczynki. Każdy detal może mieć znaczenie:
wzrost: około 160 cm,
szczupła sylwetka,
włosy krótkie, ciemny blond,
brązowe oczy.
W dniu zaginięcia miała na sobie:
czarno-grafitowy dres,
bluzę z kapturem,
ciemną kurtkę,
czarne buty.
Na co dzień nosi plecak z motywem anime. Z bocznej kieszeni może wystawać biały bidon.
To ważna wskazówka. Dziewczynka ma swoje ulubione miejsca
Z ustaleń wynika, że Zuzia interesuje się japońską animacją i często odwiedza sklep z taką tematyką w Gliwicach przy ulicy Dubois.
Policja nie wyklucza żadnego scenariusza. Każdy trop jest sprawdzany.
Policja apeluje. Liczy się każda minuta
Funkcjonariusze proszą o pilny kontakt wszystkich, którzy mogli widzieć dziewczynkę lub wiedzą, gdzie może przebywać.
Kontakt:
Komenda Miejska Policji w Gliwicach
tel. 47 8592 255 lub 200
Można też zgłosić się do najbliższej jednostki policji.
Warszawa też powinna reagować. Tak działają skuteczne poszukiwania
Choć zaginięcie miało miejsce na Śląsku, my wiemy jedno – takie sprawy często wykraczają poza jedno miasto.
W Warszawie wielokrotnie zdarzało się, że zaginione osoby odnajdywano dzięki przypadkowym świadkom w zupełnie innym regionie Polski.
Dlatego warto udostępniać komunikat i zwracać uwagę na otoczenie.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli widzimy dziecko, które wygląda na zagubione lub odpowiada rysopisowi, nie ignorujmy tego.
W takiej sytuacji najlepiej:
zachować spokój i nie podejmować ryzykownych działań samodzielnie,
skontaktować się natychmiast z policją,
zapamiętać miejsce, godzinę i szczegóły.
Każda informacja może pomóc. W takich sprawach liczy się czas, reakcja i czujność.
Udostępnienie tego komunikatu może sprawić, że dziewczynka szybciej wróci do domu.
