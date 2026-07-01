Nie działa aplikacja PKO BP. Zgłoszenia awarii wystrzeliły w górę w kilkanaście minut. Jest sposób, by się zalogować
We wtorek 1 lipca, tuż przed godziną 18:30, gwałtownie wzrosła liczba zgłoszeń dotyczących problemów z PKO Bankiem Polskim. Serwis Downdetector, monitorujący awarie na podstawie sygnałów od użytkowników, pokazał skok z poziomu bazowego 2 zgłoszeń do ponad 1065 w ciągu kilkunastu minut – wykres z 18:29 wygląda jak niemal pionowa linia w górę.
Klienci banku, którzy próbują zalogować się do aplikacji mobilnej IKO, widzą komunikat: „Aplikacja IKO obecnie nie działa. Pracujemy już nad tym, aby przywrócić pełną dostępność aplikacji. Spróbuj zalogować się do serwisu internetowego.” Bank w komunikacie w aplikacji odsyła klientów do serwisu iPKO jako alternatywy.
Aplikacja padła, wersja przeglądarkowa na razie działa
Z dostępnych na razie informacji wynika, że problem dotyczy przede wszystkim aplikacji mobilnej – logowanie przez komputer, czyli serwis iPKO, w międzyczasie funkcjonuje. Dla klientów oznacza to, że dostęp do pieniędzy nie jest całkowicie zablokowany, ale wymaga przesiadki na inne urządzenie niż telefon, na którym większość ludzi na co dzień obsługuje swoje konto.
Sytuacja dopiero się rozwija i na tę chwilę bank nie opublikował jeszcze oficjalnego komunikatu wyjaśniającego przyczynę awarii. Ten artykuł będzie aktualizowany w miarę napływu nowych informacji.
To już kolejna awaria PKO BP w tym roku
Największy bank w Polsce mierzy się z takim problemem nie pierwszy raz. 26 lutego 2026 roku doszło do poważnej awarii systemów PKO BP, która pozbawiła klientów dostępu do aplikacji IKO, serwisów iPKO, iPKO biznes oraz Inteligo na kilka godzin. Wtedy pierwsze zgłoszenia pojawiły się po godzinie 15:00, a bank oficjalnie potwierdził usunięcie awarii dopiero przed godziną 19:00. Karty płatnicze w trakcie tamtej awarii częściowo działały, choć część klientów zgłaszała problemy również z płatnościami zbliżeniowymi.
Klienci komentujący ówczesną awarię w mediach społecznościowych zwracali uwagę, że problemy z systemami banku pojawiają się coraz częściej – podobny incydent miał miejsce także w grudniu 2025 roku. Jeśli dzisiejsza awaria będzie przebiegać podobnie do lutowej, można się spodziewać, że pełne przywrócenie funkcjonalności zajmie bankowi kilka godzin.
Co to oznacza dla Ciebie? Pieniądze są bezpieczne, ale przygotuj plan B
Awaria aplikacji czy serwisu internetowego nie oznacza utraty środków – pieniądze na koncie pozostają nietknięte, a po przywróceniu systemów saldo się nie zmienia. Problem jest czysto techniczny, nie finansowy.
Jeśli pilnie potrzebujesz dostępu do konta, spróbuj zalogować się przez przeglądarkę internetową na komputerze zamiast przez aplikację mobilną – w trakcie podobnych awarii ta droga zwykle działa dłużej niż aplikacja. Karta płatnicza w większości przypadków nadal funkcjonuje nawet podczas awarii systemów logowania, więc płatności w sklepie czy wypłata z bankomatu powinny być możliwe.
Śledź oficjalny profil PKO BP na Facebooku i platformie X – to tam bank zwykle publikuje pierwsze potwierdzenie awarii i informacje o postępach w jej usuwaniu, zanim pojawi się jakikolwiek komunikat w samej aplikacji czy na infolinii.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.