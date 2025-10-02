„Nie inicjowaliśmy wojny, ale odpowiemy”. Groźne słowa Putina do Europy

2 października 2025 19:54

Władimir Putin znów straszy Europę. Podczas wystąpienia w Soczi rosyjski przywódca zapowiedział „przekonującą odpowiedź” na rosnącą militaryzację państw Zachodu. Sugerował, że Rosja nie cofnie się przed żadnym krokiem, jeśli uzna, że jej bezpieczeństwo jest zagrożone.

Fot. Warszawa w Pigułce

Władimir Putin grozi Europie. „Nasza odpowiedź będzie przekonująca”

Władimir Putin podczas czwartkowego wystąpienia na forum Klubu Wałdajskiego w Soczi ponownie zaatakował retorycznie kraje europejskie. Oskarżył je o „militaryzację” i zapowiedział, że Rosja przygotuje „przekonującą odpowiedź” na działania państw Zachodu.

Rosyjski przywódca stwierdził, że jego kraj „nigdy nie inicjował konfrontacji wojennej”, ale – jak podkreślił – nie pozwoli, by ktokolwiek podważał rosyjską suwerenność. – Jeśli ktoś chce rywalizować z Rosją w sferze militarnej, niech spróbuje. Nasza odpowiedź będzie szybka i stanowcza. Nie prowokujcie nas. Nigdy – zagroził, cytowany przez agencję Reuters.

Putin dodał, że Europa działa „ze złą wolą wobec Rosji”, dlatego – jego zdaniem – Moskwa musi wzmacniać własną obronność.

Jak zauważył Reuters, wypowiedź Putina była reakcją na zapowiedzi władz Niemiec, które ogłosiły zamiar zbudowania najsilniejszej armii w Europie. Rosyjski przywódca zasugerował, że Moskwa będzie uważnie śledzić, czy plany Berlina pozostaną jedynie polityczną deklaracją, czy też przełożą się na konkretne działania. – Nasza odpowiedź będzie – mówiąc łagodnie – całkiem przekonująca – zapowiedział.

Rosyjski dyktator odniósł się również do spekulacji o możliwej agresji Moskwy na państwa NATO. – To nonsens. To byłoby sprzeczne z interesami Rosji – stwierdził, oskarżając Zachód o „nakręcanie histerii” i przedstawianie Rosji jako odwiecznego wroga.

Według Putina europejskie elity rządzące próbują przekonać obywateli, że wojna z Rosją jest bliska, podczas gdy „zwykli mieszkańcy Europy nie wiedzą, co złego jest w Rosji i dlaczego mają ponosić wyrzeczenia, aby się jej przeciwstawiać”.

