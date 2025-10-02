„Nie inicjowaliśmy wojny, ale odpowiemy”. Groźne słowa Putina do Europy
Władimir Putin znów straszy Europę. Podczas wystąpienia w Soczi rosyjski przywódca zapowiedział „przekonującą odpowiedź” na rosnącą militaryzację państw Zachodu. Sugerował, że Rosja nie cofnie się przed żadnym krokiem, jeśli uzna, że jej bezpieczeństwo jest zagrożone.
Władimir Putin grozi Europie. „Nasza odpowiedź będzie przekonująca”
Władimir Putin podczas czwartkowego wystąpienia na forum Klubu Wałdajskiego w Soczi ponownie zaatakował retorycznie kraje europejskie. Oskarżył je o „militaryzację” i zapowiedział, że Rosja przygotuje „przekonującą odpowiedź” na działania państw Zachodu.
Rosyjski przywódca stwierdził, że jego kraj „nigdy nie inicjował konfrontacji wojennej”, ale – jak podkreślił – nie pozwoli, by ktokolwiek podważał rosyjską suwerenność. – Jeśli ktoś chce rywalizować z Rosją w sferze militarnej, niech spróbuje. Nasza odpowiedź będzie szybka i stanowcza. Nie prowokujcie nas. Nigdy – zagroził, cytowany przez agencję Reuters.
Putin dodał, że Europa działa „ze złą wolą wobec Rosji”, dlatego – jego zdaniem – Moskwa musi wzmacniać własną obronność.
Jak zauważył Reuters, wypowiedź Putina była reakcją na zapowiedzi władz Niemiec, które ogłosiły zamiar zbudowania najsilniejszej armii w Europie. Rosyjski przywódca zasugerował, że Moskwa będzie uważnie śledzić, czy plany Berlina pozostaną jedynie polityczną deklaracją, czy też przełożą się na konkretne działania. – Nasza odpowiedź będzie – mówiąc łagodnie – całkiem przekonująca – zapowiedział.
Rosyjski dyktator odniósł się również do spekulacji o możliwej agresji Moskwy na państwa NATO. – To nonsens. To byłoby sprzeczne z interesami Rosji – stwierdził, oskarżając Zachód o „nakręcanie histerii” i przedstawianie Rosji jako odwiecznego wroga.
Według Putina europejskie elity rządzące próbują przekonać obywateli, że wojna z Rosją jest bliska, podczas gdy „zwykli mieszkańcy Europy nie wiedzą, co złego jest w Rosji i dlaczego mają ponosić wyrzeczenia, aby się jej przeciwstawiać”.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.